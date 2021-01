15 minutes. Contrairement à ce qui s’est passé au siècle dernier, New York a marqué l’arrivée de la nouvelle année avec un Times Square pratiquement désert, dans lequel seule une poignée de travailleurs et d’agents essentiels déployés dans la région ont pu assister au déclin de l’emblématique et énorme boule.

Les New-Yorkais ont ainsi répondu aux appels de la police de New York. La veille, les autorités avaient insisté sur le fait que le grand public ne devait pas et ne pouvait pas affluer à Times Square pour célébrer les dernières heures de 2020 et les premières heures de 2021.

“L’année prochaine, nous nous réunirons et remplirons Times Square. (…) Mais cette année, n’essayez même pas de venir le voir », a demandé le chef du département de police de New York, Terence Monahan, lors d’une conférence de presse mercredi.

Travailleurs essentiels présents

Cependant, New York a voulu honorer les travailleurs essentiels en permettant à environ quatre douzaines d’entre eux, accompagnés de leurs proches, de vivre le moment à partir de petits espaces clôturés établis à Times Square pour chacun d’eux.

Parmi les chanceux, un pédiatre de l’hôpital d’Elmhurst, l’un des plus touchés par le coronavirus lorsque la ville est devenue l’épicentre de la pandémie au printemps, un technicien ambulancier, ou un livreur de pizza tombé malade du coronavirus.

Des espaces clôturés ont été fournis afin que certains travailleurs essentiels puissent être présents (. / EPA / Gary Hershorn Pool)

Les célébrations du Nouvel An ont commencé à Times Square à 18h00, heure locale. Ils comprenaient deux hymnes qui faisaient référence à l’année difficile vécue dans le monde: I Will Survive, que Gloria Gaynor a chanté, tandis qu’Andra Day interprétait Imagine de John Lennon cinq minutes après minuit, comme cela se fait depuis des années. .

Gloria Gaynor a interprété I Will Survive (. / EPA / Gary Hershorn Pool)

Pitbull, qui a interprété Don’t Stop the Party, I Believe That We Will Win and Give Me Everything, et Anitta, qui a chanté Downtown, Me gusta et Vai Malandra ont également pris la scène de New York.

Le New York de Frank Sinatra, New York, n’a pas non plus disparu dans les premières secondes de 2021, accompagné de feux d’artifice et de confettis.

Normalement, des centaines de milliers de personnes assistent à la grande fête du Nouvel An à Times Square, à laquelle, malgré le froid de New York, des gens du monde entier se déplacent expressément pour assister à l’événement. Cependant, les autorités new-yorkaises ont opté cette année pour des centaines de figurines gonflables pour donner une ambiance festive à la place.

La célébration historique à Times Square

Les festivités sur cette place sont célébrées depuis 112 ans. La descente de la sphère, qui cette année a été baptisée du nom de Le don du bonheur (Le don du bonheur), est devenue une icône.

Ce sont les propriétaires du journal The New York Times, qui en 1904 ont commencé à célébrer le début de l’année sur le toit de leur immeuble, situé à Times Square, qui en 1907 ont commencé à utiliser une sphère lumineuse pour marquer le changement d’année.

La célébration du Nouvel An de Times Square remonte à 1904. Le rédacteur en chef du journal The New York Times, Adolph Ochs, voulait organiser un feu d’artifice sur le toit du nouveau siège du journal pour le Nouvel An cette année-là pour marquer le transfert du support vers ses nouveaux bureaux, prévu un jour plus tard.

Cependant, ce ne sera que trois ans plus tard que la boule mythique fait son apparition, qui pèse alors 317 kilos. Il mesurait un mètre et demi de diamètre et une centaine d’ampoules blanches y étaient attachées.

Plus d’un siècle plus tard, et après avoir été portée disparue seulement en 1942 et 1943 à la suite de la Seconde Guerre mondiale, la boule est composée de 2668 triangles de cristal. Il est éclairé par 32 256 ampoules à LED rouges, bleues, vertes et blanches qui forment une palette de 16 millions de couleurs et pèse 5 386 kilogrammes.