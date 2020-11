Tremblement de terre à Jujuy et Salta – Moment du tremblement de terre à Humahuaca (Twitter: @ fedepantoja20)

Une forte tremblement de terre de magnitude 5,9 sur l’échelle sismologique de Richter a été ressentie cet après-midi dans les provinces de Salta et Jujuy. Selon les informations fournies par l’Institut national de prévention sismique (INPRES), l’événement s’est produit à 13:40 heures Oui l’épicentre était situé à 106 km au nord de San Salvador de Jujuy et à 177 km au nord de la ville de Salta, à 34 km à l’est de Humahuaca, où les populations locales se sont tournées vers les réseaux sociaux pour partager des images et des vidéos glissements de terrain dans les zones de montagnes et de collines. La secousse aurait duré plusieurs secondes.

En même temps, l’entité a précisé que la profondeur du mouvement sismique était de 17 kilomètresPar conséquent, la perception du tremblement de terre a atteint les capitales des provinces du nord-ouest argentin.

L’épicentre du séisme était situé à la frontière des provinces de Jujuy et Salta, près de la ville de Humahuaca (. / File)

«Un fort tremblement de terre a été enregistré qui a fait peur dans l’après-midi calme de la ville. Ce qui est frappant, c’est comment dans certaines zones de montagne des colonnes de poussière ont été vues, un mouvement tellurique d’une telle ampleur n’a pas été enregistré depuis longtemps»A déclaré l’utilisateur @ fedepantoja20 sur le réseau social Twitter, accompagné d’une vidéo du moment du tremblement de terre.

Un fort tremblement de terre de 5,9 a été ressenti à la frontière provinciale entre Salta et Jujuy (INPRES)

Selon les médias locaux, les collines ont subi un glissement de terrain qui a provoqué de grands nuages ​​de terre. Les images de plusieurs promenades connues sont viralisées sur les réseaux.

Yacoraite, Huacalera et Uquía étaient certaines des zones touchées cet après-midi par le tremblement de terre, selon les informations fournies au site Web local El Tribuno de Jujuy.

À Humahuaca, il y a eu des glissements de terrain dans les collines

Plusieurs glissements de terrain se sont produits dans les zones montagneuses. Pour cela, Les comités de protection civile travaillent dans des maisons privées de maisons éloignées des centres urbains.

Le tremblement de terre a été ressenti, bien sûr, dans toute la Quebrada de Humahuaca, mais aussi dans la capitale, à San Salvador, et dans la capitale de la province de Salta.

Le tremblement de terre était de 5,9 sur l’échelle de Richter

Pour le moment le taux d’accidents des événements dans les maisons est inconnu et s’il y a eu des blessures enregistrées.

Un tremblement de terre ou un tremblement de terre est une rupture soudaine des roches à l’intérieur de la Terre. Cette rupture génère de l’énergie qui se propage sous forme de vagues et fait bouger le sol..

L’entité a précisé que la profondeur du mouvement sismique était de 17 kilomètres

Pourquoi des tremblements de terre se produisent-ils en Argentine?

Les tremblements de terre en Argentine sont produits par le contact du Assiette Nazca avec la plaque sud-américaine. Ils surviennent plus fréquemment dans les provinces situées à l’ouest de notre région: Mendoza, San Juan, Catamarca, La Rioja, Salta et Jujuy Mais aucune partie du pays n’est à l’abri de ce phénomène.

Quels dommages cela peut-il causer?

Selon son ampleur, le tremblement de terre peut parfois être imperceptible. Ils se produisent et notre corps ne se rend même pas compte qu’ils se sont produits. Les plus forts sont ceux dans lesquels nous détectons que quelque chose bouge et peut causer de graves dommages, mettant en danger votre intégrité physique et la sécurité de tous les habitants. Des dommages aux maisons et aux bâtiments, des effondrements de ponts, des bris de verre seront probablement générés, il est donc très important d’être vigilant et de savoir quoi faire en cas de catastrophe naturelle de cette ampleur.

Comment être informé?

En Argentine, nous avons différentes organisations qui peuvent vous aider à être en sécurité. Dans SINAGIR, ces informations sont stockées et diffusées via ses réseaux sociaux pour connaître zone par zone les principaux points à prendre en compte.

