Un tremblement de terre de 6,4 degrés sur l’échelle de Richter a été enregistré dans la nuit de ce lundi dans la province de San Juan et il a également été ressenti avec une intensité différente à Cordoue et à Mendoza.

Comme le rapporte l’Institut national de prévention sismique (INPRES), le phénomène a atteint son intensité maximale à 23 h 46 min 22 s et avait une profondeur de 8 kilomètres, tandis que son épicentre était à 57 kilomètres au sud-ouest de la capitale locale.

Le tremblement de terre a suscité une vive inquiétude parmi les citoyens de San Juan, qui ont été surpris par la situation. Tel que rapporté par certains utilisateurs sur les réseaux sociaux, dans diverses régions de la province, il y a eu des coupures d’électricité.

Après le tremblement de terre principal, il y a eu une série de répliques, bien que de moindre ampleur, de 4,4, 4,9 et 4,1 degrés sur l’échelle de Richter, successivement, qui aux premières heures de mardi ont principalement affecté la ville de San Juan et les villes de Caucete. , Mirayes, Barreal and the Media Agua Valley, comme détaillé par INPRES.

«En ce moment, je veux transmettre le calme aux familles, après le tremblement de terre que nous avons vécu à San Juan. Mettons en pratique toutes les mesures que nous avons apprises pour prévenir les incidents, alors que nous nous engageons à en connaître l’impact pour collaborer à tout ce qui est nécessaire », a déclaré le gouverneur local, Sergio Uñac.

Il y a même eu un fort écho à Santiago du Chili, principalement entre les régions d’Atacama et de Maule, bien que le Service hydrographique et océanographique de la marine (SHOA) de ce pays a indiqué que les caractéristiques du mouvement “ne remplissent pas les conditions pour décréter une alerte au tsunami sur les côtes”.

En dialogue avec TN, Miguel Castro, du centre sismologique de Mendoza «il a vraiment été un tremblement de terre» et a souligné qu’il était similaire à celui qui s’est produit en 1977 dans la ville de San Juan de Caucete, bien qu’il ait précisé qu’à cette occasion il s’est produit «dans une zone où il y a une série de failles ils appartiennent à la vallée du Pie de Palo, qui est très active ».

«Une faille qui remonte à la surface est également très proche et est située dans la rivière San Juan. En d’autres termes, la province a ces failles très actives dans cette région. C’est pratiquement dans la ville de Pocitos, qui est habitée », a-t-il prévenu.

En outre, l’expert a expliqué que “L’ampleur étant si grande et la profondeur si petite, c’est qu’elle a été perçue avec une telle intensité”, ajouté au fait que “les ondes sismiques parcourent de nombreux kilomètres”.

En revanche, Castro a précisé qu ‘”il est probable que les bâtiments de la zone aient subi plusieurs dégradations”, tout en précisant qu’à ce moment “les conditions ne sont pas réunies pour faire un décompte des bâtiments endommagés. Il a également souligné que “vous devez être très prudent avec les répliques”.

De son côté, lors d’un entretien sur la même chaîne, le journaliste Nicolas TillardIl a déclaré: «Je suis en vacances à Cordoue et je suis au neuvième étage, dans le ravin. Je n’ai jamais vécu une situation similaire. C’est formidable, cela a duré presque une minute. J’étais au lit et j’ai vu l’araignée et la télévision bouger. Nous avons décroché les ouvertures, c’est ce que nous devons faire ».

Une vidéo mise en ligne par l’un des utilisateurs sur les réseaux sociaux

Un tremblement de terre ou un tremblement de terre est une rupture soudaine des roches à l’intérieur de la Terre. Cette rupture génère de l’énergie qui se propage sous forme de vagues et fait bouger le sol..

En Argentine, ils sont produits par le contact du Assiette Nazca avec la plaque sud-américaine. Ils surviennent plus fréquemment dans les provinces situées à l’ouest de notre région: Mendoza, San Juan, Catamarca, La Rioja, Salta et Jujuy Mais aucune partie du pays n’est à l’abri de ce phénomène.

En novembre dernier, un phénomène similaire a affecté les provinces de Salta et Jujuy, bien que dans ce cas c’était magnitude 5,9 sur l’échelle sismologique de Richter. Selon les informations rapportées par l’INPRES à l’époque, l’événement s’est produit à 13 h 40 un dimanche et l’épicentre était situé à 106 km au nord de San Salvador de Jujuy et à 177 km au nord de la ville de Salta, à 34 km à l’est de Humahuaca, où les populations locales se sont tournées vers les réseaux sociaux pour partager des images et des vidéos glissements de terrain dans les zones de montagnes et de collines. La secousse aurait duré plusieurs secondes.

En même temps, l’entité a précisé que la profondeur du mouvement sismique était de 17 kilomètresPar conséquent, la perception du tremblement de terre a atteint les capitales des provinces du nord-ouest argentin.

À 15h46 heure argentine, Des alarmes ont retenti à l’Agence internationale de l’énergie atomique -il même organisme que il a pointé le lieu et l’ampleur de “l’événement” subi par l’ARA San Juan dans les profondeurs de l’océan– indiquant un séisme de 5,9 sur l’échelle de Richter, à proximité de Humahuaca.

Selon les médias locaux, les collines ont subi un glissement de terrain qui a provoqué de gros nuages ​​de terre. Les images de plusieurs promenades connues sont viralisées sur les réseaux. Yacoraite, Huacalera et Uquía étaient certaines des zones touchées par le tremblement de terre.

Plusieurs glissements de terrain se sont produits dans les zones montagneuses. Pour cela, Les comités de protection civile ont dû travailler dans des maisons privées de maisons éloignées des centres urbains.

J’ai continué à lire:

Un tremblement de terre de 6,1 degrés a été fortement ressenti à Salta et Jujuy

Tremblement de terre de San Juan: une ville détruite, des milliers de morts et le festival de solidarité où Perón a rencontré Eva

Solitaire, taciturne, noctambule, lesbienne, provocante, sensible. Ce romancier américain, selon les termes de Graham Greene, «a créé un monde original, fermé, irrationnel, oppressant, où nous y entrons avec un sentiment personnel de danger et presque malgré nous. Dans cette note, une approche de son travail pour ne jamais partir

PLUS DE NOUVELLES