Comme s’il s’agissait d’un billet de loterie, ce résident de la ville britannique de Newport, vient d’envoyer une rare demande aux autorités municipales de cette ville. La raison ressemble à une blague ou plutôt à un cauchemar.

Par erreur, ce citoyen a jeté un disque dur avec les informations nécessaires pour pouvoir utiliser les bitcoins qui auraient actuellement une valeur de 210 millions de livres quelque chose comme 288 millions de dollars.

En 2013, James Howells, un ingénieur en informatique de 35 ans, a nettoyé sa maison et s’est rendu compte plus tard qu’il avait jeté le disque dur avec 7500 bitcoins au lieu d’un autre avec des caractéristiques similaires qui n’a pas fonctionné

Après le rejet de votre candidature précédente, Howells propose désormais 25%, ou 72 millions de dollars, au conseil au cas où il réussirait à récupérer ce qui a été perdu.

Bien que cela semble impossible au premier abord, le programmeur explique qu’en 2013 les poubelles, une fois remplies, ont reçu un numéro de série avant d’être transféré au dépotoir de la ville. Il a également été défini un Référence de grille. C’est pourquoi Howells pense que s’il peut accéder à ces informations, il pourrait au moins essayer de chercher au bon endroit.

Howells pense que malgré tant d’années, les données peuvent encore être récupérées. “La boîte extérieure pourrait être rouillé, mais il est possible que le disque à l’intérieur où les données sont stockées fonctionne toujours », a-t-il précisé.

Les autorités responsables Newport pour l’instant ont refusé une telle demande et ont souligné que «le coût de l’excavation, du stockage et du traitement des déchets pourrait impliquer des millions de livres, sans aucune garantie de trouver le disque dur en question et rien ne garantit que lorsque trouver cela peut être utilisé, c’est pour ces raisons que malheureusement et jusqu’à présentOu, ce grand trésor restera enterré quelque part.

L’offre représente un quart de la valeur de la somme que j’ai jeté par erreur en 2013.