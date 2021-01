(@_Provea)

Un tribunal chaviste a ordonné ce jeudi la privation de liberté de cinq travailleurs d’Azul Positivo, une ONG vénézuélienne qui concentre son travail sur la prévention du VIH et des maladies sexuellement transmissibles et contre laquelle elle avait déjà avancé ces derniers jours.

Spécifique, le quatrième tribunal de contrôle de l’État de Zulia, dirigé par le juge Yesiré Rincón Pertuz, a ordonné la mesure après que l’accusation a accusé les membres de “Manipulation frauduleuse de cartes à puce ou d’instruments similaires, association pour commettre des délits et blanchiment d’argent”.

Cette mesure intervient deux jours après que le contre-espionnage militaire et des policiers régionaux ont fait une descente au siège de l’organisation, ce qui leur a valu des condamnations locales et internationales. C’est là que les membres ont été arrêtés. Selon les médias locaux Monitoreamos, ils se tiendront au siège de la DGCIM à Maracaibo.

“La détention des membres d’Azul Positivo représente des risques pour la vie des personnes séropositives qui servent à Zulia, laissant les familles dans l’insécurité alimentaire et les communautés bénéficiant de leurs programmes sans protection”, a dénoncé la Commission des droits de l’homme de l’État de Zulia (Codhez) à travers son compte sur le réseau social de Twitter.

De plus, la commission a exigé que “Le système humanitaire international installé au Venezuela doit faire une déclaration ferme concernant la fermeture des espaces d’assistance, de protection et de soulagement des souffrances humanitaires”.

Pendant ce temps, ilL’ONU a condamné ce jeudi l’attaque du régime de Nicolás Maduro contre la liberté de la presse et la société civile au Venezuela. Dans un communiqué, la porte-parole du Bureau des droits de l’homme, Marta Hurtado, a indiqué que l’organisation est “profondément préoccupée” par les dernières avancées de la dictature contre les deux secteurs.

La Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Michelle Bachelet

Spécifiquement mentionné le raid sur l’ONG Azul Positivo, qui concentre ses travaux sur la prévention du VIH et des maladies sexuellement transmissibles, et actions récentes contre trois médias: VPITV, Panorama et TalCual.

Concernant le premier fait, il a rappelé que a eu lieu le 12 janvier dans l’état de Zulia, lorsque des officiers du contre-espionnage militaire et de la police régionale sont entrés dans le quartier général de l’organisation non gouvernementale.

«Des documents ont été saisis et six employés ont été arrêtés. Cinq sont toujours en détention. Ils n’ont pas pu voir leurs avocats ou leurs proches », détaille le document. Et il ajoute: “C’est la deuxième fois au cours des deux derniers mois que le bureau d’une ONG humanitaire est perquisitionné et son personnel interrogé, prétendument en raison d’un financement reçu de l’étranger.».

Le cas précédent mentionné dans la déclaration est celui de Convite, qui fournit une assistance aux personnes âgées et dont le siège a également été perquisitionné à la mi-décembre. À cette époque, des responsables du régime de Maduro ont arrêté son directeur général, Luis Francisco Cabeza. Justifiant leurs actions par une accusation de «financement du terrorisme», ils ont également procédé au retrait du matériel des installations, situées à Los Dos Caminos, à Caracas.

Francelia Ruiz, directrice de projet de l’ONG, a également dénoncé qu’au milieu de la procédure, ils l’avaient empêchée d’entrer dans le siège de Convite, et de faire un inventaire du matériel qu’ils emportaient. “Il est urgent que les instances internationales dénoncent le harcèlement des ONG qui mènent des actions humanitaires au Venezuela»A souligné Convite.

À cet égard, le bureau des Nations Unies a déclaré que «Les États ne devraient pas imposer de restrictions indues à la capacité des ONG d’accéder à des financements provenant de sources nationales, étrangères ou internationales».

“Il est encore plus déroutant queCes incursions sont accompagnées de déclarations de fonctionnaires appelant à la criminalisation des organisations de la société civile et de leur personnel“, Il ajouta.

