Un bébé de quatre mois est décédé ce samedi au Venezuela des suites d’un covid-19 et devient le troisième enfant à ne dépasse pas une demi-année de vie en raison du virus en moins d’une semaine, après que d’autres cas aient été connus lundi et mercredi derniers.

Le ministre de la Communication du régime de Nicolás Maduro, Freddy Ñáñez, a rapporté via Twitter qu’au cours des dernières 24 heures, il y avait eu six décès dus au coronavirus, dont cette fillette de quatre mois qui vivait dans l’État occidental de Yaracuy (ouest).

Le rapport de la dictature n’ajoute pas de détails sur la façon dont le bébé a été infecté ou les circonstances de la mort. comme cela s’est produit lundi et mercredi dernier quand on a appris qu’une fillette de quatre mois et un autre garçon de six mois avaient perdu la vie à cause de cette maladie.

Les autres décès signalés ce samedi sont quatre hommes âgés de 56 à 87 ans, ainsi qu’une femme âgée de 84 ans.

En outre, 450 nouvelles infections ont été enregistrées, dont 439 étaient causées par une transmission communautaire dans les régions du Venezuela, principalement à Caracas, ce qui a ajouté 106 cas.

Les 11 infections restantes, a expliqué Ñáñez, sont «importées», c’est-à-dire des personnes qui sont entrées dans le pays au cours des dernières heures, en l’occurrence du Mexique et de Turquie.

Avec ces données, Le Venezuela a atteint un total de 123245 cas confirmés de covid-19 en 314 jours, dont 1142 sont décédés, l’un des chiffres les plus bas au monde en termes d’infections et de décès dus à cette pandémie, selon les rapports publiés par la dictature chaviste.

L’opposition vénézuélienne a dénoncé ce vendredi que Le régime de Nicolás Maduro a violé l’accord signé par les parties en juin 2020, par lequel ils s’attendaient à ce que l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS) gère l’argent et d’autres aides pour soigner la pandémie dans le pays.

Le dictateur du Venezuela, Nicolás Maduro, n’a pas commenté la question, après avoir insisté mercredi sur le fait que le pays traverse “une dure bataille” contre le covid-19 en raison d’une augmentation du nombre quotidien de nouvelles infections, bien que celles-ci ils ne dépassent pas mille, toujours en fonction du solde gouvernemental.

