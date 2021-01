Un grupo de gorilas del Safari Park del zoológico de San Diego, en el estado de California, se está recuperando de un brote de COVID-19 que enfermó a algunos de los ocho integrantes de la manada, dijo la institución en un comunicado de prensa difundido lundi.

Monde de Miami / Infobae

Les gorilles ont commencé à tomber malades le 6 janvier, lorsque deux d’entre eux ont commencé à tousser, selon le rapport du San Diego Zoo Global. Des tests de selles effectués le 11 janvier ont montré qu’un nombre inconnu était infecté par le virus responsable du COVID-19, probablement contracté après une exposition à un employé du zoo infecté mais asymptomatique.

La contagion s’est produite malgré toutes les précautions recommandées, y compris les protocoles de sécurité des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis et de la santé publique du comté de San Diego, et le port d’un équipement de protection individuelle (EPI) autour des animaux.

«Depuis près d’un an, les membres de notre équipe travaillent sans relâche, avec la plus grande détermination pour protéger les autres et la faune sous nos soins contre ce virus hautement contagieux», a expliqué Lisa Peterson, directrice générale du San Diego Zoo Safari. Park. «La sécurité de notre personnel et de la faune dont nous avons la garde reste notre priorité numéro un», a-t-il ajouté.

La souche qui les a infectés était “une nouvelle souche très contagieuse de coronavirus, récemment identifiée en Californie”, a déclaré le zoo. Après le diagnostic, les gorilles ont été mis en quarantaine ensemble dans le parc.

Le plus vieux gorille, un dos argenté de 48 ans nommé Winston, a été diagnostiqué avec une pneumonie et une maladie cardiaque, a indiqué le zoo. Il a été traité avec des médicaments pour le cœur, des antibiotiques et une thérapie par anticorps contre le COVID-19 provenant d’un approvisionnement non autorisé chez l’homme.

“L’équipe vétérinaire qui a traité Winston estime que les anticorps peuvent avoir contribué à sa capacité à vaincre le virus”, a déclaré l’établissement.

L’organisation du zoo a déclaré qu’elle travaillait avec un réseau de partenaires qui comprend le Département de la santé publique du comté de San Diego, le Great Ape Heart Project, le Département californien de la pêche et de la faune, entre autres, pour aider les gorilles. On s’attend à ce qu’ils se rétablissent tous complètement.

Le zoo prévoit également d’utiliser une version d’un vaccin COVID-19 non conçu pour les humains pour protéger les animaux du zoo de San Diego. C’est l’un des zoos les plus importants aux États-Unis et dans le monde, créé en 1915. Il a gardé ses portes fermées depuis le 6 décembre en raison de la nouvelle pandémie de coronavirus.

Diverses études de recherche ont déjà vérifié que certains primates non humains sont sensibles à l’infection par le SRAS-CoV-2, mais les responsables du zoo de San Diego ont déclaré qu’il s’agissait du premier cas connu de transmission naturelle aux grands singes. Selon un document du ministère de l’Agriculture des États-Unis, au 15 novembre 2020, sept cas de COVID-19 avaient été détectés chez des tigres, une contagion chez un léopard des neiges, 17 chez des visons, trois chez des lions., 38 chez des chiens. et 54 chez les chats.