Un voyage d’études supérieures à Bariloche s’est terminé par une épidémie d’infecté dans laquelle au moins 66 personnes, parmi les coordinateurs et les élèves d’une école de Bahía Blanca, ont été infectées par un coronavirus et ont dû être isolées à leur retour dans la province de Buenos Aires.

Tout a commencé plus tôt cette semaine, lorsque dix jeunes qui étaient en vacances dans la ville de Rio Negro avec leurs camarades de classe ont été testés positifs au COVID-19 après avoir subi un test car ils présentaient des symptômes compatibles avec la maladie.

Tous ont ensuite été transférés à Bahía Blanca samedi dernier dans un véhicule spécial fourni par la même entreprise touristique, puis ils ont été isolés, tandis que le reste des diplômés et les adultes non infectés, qui totalisaient 300 personnes, sont revenus. le même jour mais sur un bus régulier, comme prévu.

Face à cette situation, les responsables de la société qui a organisé l’excursion ont décidé de prélever le reste des étudiants du groupe et le personnel qui était en contact avec eux. C’est ainsi que, déjà avec les étudiants de Buenos Aires, ils ont découvert 17 autres cas. Plus tard, on a appris qu’au total, 66 personnes étaient infectées. Cependant, les autorités n’ont pas exclu que ce chiffre puisse augmenter dans les prochaines heures.

En dialogue avec le portail local Río Negro, le Secrétaire au Tourisme de Bariloche, Gaston Burlon, avait précisé qu’on ne savait toujours pas “comment les adolescents ont été infectés”, mais a souligné que “c’est quelque chose qui pourrait se produire comme cela arrive avec les touristes individuels”.

Sur le total des personnes infectées, seulement 10 ont été testées positives alors qu’elles étaient encore à Bariloche (@MunicBariloche)

“Les parents sont conscients que (leurs enfants) peuvent être infectés (pendant le voyage), même si nous faisons tout notre possible pour minimiser les risques”, a ajouté le responsable.

Pour sa part, Hugo de Barba, propriétaire de l’hôtel où les étudiants ont séjourné, s’est souvenu de la situation et a expliqué que «quatre ou cinq jours après leur arrivée, certains garçons ont commencé à présenter des symptômes, ils ont donc été isolés et lavés pour vérifier s’ils étaient malades , ce qui a été confirmé plus tard ».

Lors d’un entretien sur le signal C5N, l’homme d’affaires a déclaré que les étudiants auraient pu arriver à Bariloche déjà infectés, sachant que les tests PCR qu’ils ont dû subir avant de quitter Bahía Blanca “ont une fenêtre période de 4 ou 5 jours ». Pour cette raison, il a fait valoir que il est possible “que beaucoup d’entre eux se soient mis au micro en étant de faux négatifs”.

À leur retour à Buenos Aires, toutes les personnes infectées ont commencé la période d’isolement, surveillée par le comité provincial d’urgence pour le COVID-19. De plus, les bagages de tous ont été aspergés d’ammonium quaternaire, un désinfectant puissant.

Les voyages des diplômés ont de nouveau été activés en Argentine à la mi-décembre (Soulmax)

«Une opération similaire à celles qui y ont été menées en mars ou en avril a été organisée, avec des rapatriés. La recommandation pour tout le monde est de passer 14 jours en isolement. Il y a des gens de la ville et de la région », a déclaré le sous-secrétaire aux soins de santé complets à Bahia. Ezequiel Jouglard, dans des déclarations reproduites par les stations de radio locales.

Le responsable a averti que ce groupe de jeunes est considéré comme “un conglomérat” qui revient “d’une zone à forte circulation communautaire et de mener des activités sous forme de bulle”, de sorte que dans les prochains jours “un autre cas positif pourrait apparaître .

Les voyages des diplômés ont de nouveau été autorisés en Argentine à la mi-décembre de l’année dernière, après que le secteur ait passé plusieurs mois sans activité en raison de la pandémie. Le premier s’est également retrouvé avec plusieurs garçons infectés.

Comme détaillé à Infobae Daniel García, président de l’Association de tourisme étudiant de Bariloche (ATEBA), “face à cette maladie dynamique et imprévisible, les protocoles (qui sont appliqués pour éviter la contagion) sont dynamiques en fonction de leur réponse”, donc il n’y en a toujours pas un précis.

