Michal Kurtyka, qui aspire à devenir le prochain secrétaire de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), et actuel ministre du climat et de l’environnement en Pologne, a pris la parole, dans une interview pour le journal El Tiempo, et a souligné les intérêts des liens qu’il aurait avec l’Amérique latine s’il occupait ce poste: la Colombie était une partie importante de ce a déclaré dans son témoignage.

“Je trouve de nombreux points communs avec les priorités de la Colombie concernant le développement futur de l’OCDE”, a expliqué l’expert en économie mondiale.

Selon Kurtyka, la Colombie partage les intérêts de l’actuel chef du portefeuille environnemental polonais dans des domaines tels que, entre autres, “Appui à la croissance économique liée à une amélioration du niveau de vie”, et la reconstruction de l’économie mondiale de ce qui sera la nouvelle réalité post-pandémique.

Le fonctionnaire a expliqué que, dans le cadre d’un processus de travail conjoint, le rôle de l’OCDE sera essentiel pour renforcer l’économie et la société, Aspects qui étaient en crise après l’urgence sanitaire provoquée par l’infection massive de covid-19.

Selon une première ligne de plans, il est prévu de développer l’économie numérique et le multilatéralisme, deux domaines importants à une époque où la virtualité, conséquence de l’isolement social, en était le protagoniste.

«Malgré les milliers de kilomètres qui séparent la Pologne et la Colombie, il y a des choses qui nous unissent. Nous n’appartenons pas au groupe le plus riche des membres de l’OCDE, mais nous appartenons au groupe des pays à croissance dynamique et aux économies en transformation », justifié qui pourrait être le futur secrétaire de l’Organisation de coopération et de développement économiques. Kurtyka a été nominé pour ce poste en octobre de cette année.

Dans son interview pour le journal El Tiempo, le responsable polonais a assuré que ces similitudes entre son pays d’origine et la Colombie seraient la clé pour que, à travers la convergence des enjeux entre les deux nations et leurs expériences, il existe, pour les deux pays, un “Transformation politique et économique réussie.”

Pour Kurtyka, sa sélection pour être le prochain secrétaire général de l’OCDE serait fondamentale pour commencer à changer la mentalité de ce qui est considéré comme le développement économique en Amérique latine, la Colombie, bien entendu, y compris.

«La vision que je présente associe le concept traditionnel de croissance du PIB à l’évaluation de la résistance des économies aux chocs, à l’accès aux infrastructures et à l’amélioration du niveau de vie. Je pense que ce changement est fondamental dans le contexte des opportunités offertes par le fonds pour la reconstruction, après la pandémie du covid-19 “il ajouta.

L’Amérique latine, que le fonctionnaire a désignée comme son alliée, jouerait un rôle très important dans ce changement de paradigme qu’il souhaite opérer avec son éventuelle arrivée au pouvoir, «Nous devons planifier une relance budgétaire, pour être plus proche des besoins des sociétés (…) c’est une région (Amérique latine) que je considère mon allié, en termes de respect de l’idée de libre-échange ou d’attention particulière au problème croissant de l’exclusion sociale et des inégalités », conclu.

En décembre de cette année, le gouvernement national et l’OCDE ont signé un accord, sur trois fronts thématiques, qui cherche à trouver des solutions au déséquilibre que laisse le passage de la pandémie en Colombie.

La signature des documents témoigne d’un effort conjoint de lutte pour la protection sociale et la formalisation du travail, la concurrence et la réglementation, ainsi que la diversification productive et la durabilité.

Selon Marta Lucía Ramírez, vice-présidente de la Colombie, << Il cherche à élaborer et à mettre en œuvre des politiques globales pour parvenir à la reprise de l'économie, face à la crise dérivée du covid-19 (...) nous allons assister à une réactivation significative des investissements, équivalant à plus de 16% du PIB, et notre objectif est de créer deux millions d’emplois d’ici la fin du mandat présidentiel ».