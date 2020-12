Chapa Branca et Puma ont demandé l’expulsion à vie de Matera

Eliseo Branca est une voix plus que qualifiée pour commenter Les Pumas. L’ancien deuxième ligne a disputé 39 matchs avec l’équipe argentine de rugby, dont la Coupe du monde 1987. Dans le programme TyC Sports, Pressure Alta, Chapa a été convoqué pour parler de la bref hommage de l’équipe à Diego Maradona après sa mort (contrairement à la reconnaissance émotionnelle que le Tous les noirs) et des messages agressifs et xénophobes sur les réseaux sociaux qui sont devenus viraux Pablo Matera, le capitaine de l’équipe nationale (postes de Guido Petti et Santiago Socino).

Premièrement, Branca a tenté de justifier l’oubli du problème Maradona (les joueurs ne portaient qu’un brassard noir) de la concentration précédente avant un engagement très compétitif comme celui qui était contre les All Blacks, par les Trois Nations. «Les Pumas allaient jouer avec la meilleure équipe du monde, les All Blacks venaient d’avoir perdu et ils sont venus avec tout, ils allaient essayer de dominer tout le match physiquement et mentalement. Le jeu est comme une bataille, il y a la peur du rôle, la pression que vous avez … Je ne sais pas si je suis en état de rendre hommage à Diego », a-t-il expliqué. “Le gars qui était en charge de cela l’a manqué, pas Los Pumas”ajoutée.

Mais devant la critique du panneau sur l’attitude de l’élu, il a baissé ses défenses et élargi. «Ils auraient dû conclure un accord pour que le capitaine argentin aille trouver le maillot que les All Blacks ont montré et se faire un câlin; ça ne coûte rien. C’est pourquoi ils nous battent, ce sont des professionnels et il y a des choses auxquelles on ne peut pas échapper”, Il a soulevé.

«Qu’ils frappent le rugby me tue, il y a des gens qui sortent de la route mais ça n’a rien à voir avec le rugby. Les assassins de ce qui s’est passé à Villa Gesell (le cas de Fernando Báez Sosa, décédé aux mains d’un groupe de rugbymen de Zárate) sont des assassins, ils n’ont rien à voir avec le sport. Cela a à voir avec les parents; on renforce l’éducation avec des jeux, pour qu’ils se défendent dans la vie », a-t-il soutenu.

Interrogé sur les messages xénophobes et discriminatoires de Matera (qui datent de 2012, alors qu’il avait 19 ans et qu’il jouait dans Alumni et Los Pumitas), Branca a été concluant: «Il faudrait attendre la fin de la tournée. À leur retour à Buenos Aires, laissez-les voir s’il s’agissait d’un pirate informatique ou ce qui est arrivé au compte. Et si c’était lui, vous devez le suspendre à vie. Il doit être exemplaire “. “Je ne crois pas. C’est très … C’est exprès, comme s’ils recherchaient le rugby. Je doute que ce soit lui, mais il faut attendre », a-t-il tenté de se ramollir, même si quelques minutes plus tard Matera lui-même, sur son compte Instagram, a accepté sa culpabilité.

“Il nous en faudra beaucoup pour nous remettre de ça. Vous pouvez toujours faire quelque chose, mais cela n’aura pas le même impact. Quand on casse une assiette, on peut demander pardon, mais l’assiette est déjà cassée », a-t-il complété.

