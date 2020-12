Dans l’image, le président de l’Argentine, Alberto Fernández. . / Tono Gil / Fichier

Peu avant le PASO d’août 2019, le célèbre économiste Guillermo Calvo a fait valoir que faire l’ajustement serait plus facile pour Cristina Fernández de Kirchner que pour Mauricio Macri et que les marchés oublieraient rapidement les politiques économiques des gouvernements CFK I et II et réagiraient positivement avant une victoire de Kirchner en octobre de l’année dernière après avoir vu les premiers signes de rationalité économique.

La première prémisse de Calvo semble correcte a priori. Les gouvernements péronistes ont historiquement eu un avantage sur les non-péronistes en ce qui concerne les ajustements structurels et les réformes. La relation du péronisme avec les syndicats et plus récemment avec les mouvements sociaux lui donne une plus grande capacité à contenir les revendications sociales en période d’ajustement. Ce n’est pas une rareté du péronisme mais plutôt une caractéristique commune aux partis de tradition populiste. Après la crise de la dette, il était plus facile pour des partis comme le PRI du Mexique, le péronisme et le MRN de Bolivie de faire des plans de stabilisation rigoureux que pour les partis non populistes.

Concernant la mémoire des marchés, il est également vrai que certains pays après avoir fait défaut et restructuré leurs dettes peuvent retrouver l’accès au crédit international dans un délai relativement court puisque, si la performance est bonne, les marchés «oublient». Cependant, les prédictions de Calvo étaient plutôt fausses. À l’époque, nous avons réalisé pourquoi le raisonnement de Calvo était erroné.

L’optimisme de Calvo a semblé infecter la communauté d’affaires argentine, qui espérait qu’Alberto Fernández serait le modéré qu’il avait promis d’être lors de la campagne électorale de l’année dernière. La retenue d’Alberto semble parfois devenir la salle de la scène mythique de «Une nuit à l’Opéra» des grands frères Marx, dans laquelle une foule de personnes pénètre dans une salle minuscule. Tout semblait rentrer dans la modération. Des slogans qui ont fait appel au vote de la classe moyenne et inférieure désenchantée de Mauricio Macri, comme «allumer l’économie», «remplir le frigo» ou «le retour du barbecue», à l’illusion du néo-ménémisme que la bande a brièvement eue entreprise de cercle rouge Si l’équipe de campagne albertiste se vantait de quelque chose, c’était de la modération, notant, par exemple, qu’ayant choisi un autre chef, Cristina avait choisi Alberto, un modéré, et que pendant des années il avait été un critique sévère de l’ancien président. Ou, en supposant pour les investisseurs étrangers que le signe le plus clair de qui aurait les rênes d’un gouvernement du Frente de Todos était que les banquiers et les hommes d’affaires se rendaient au bunker de la Calle México et non à l’Instituto Patria.

Un an s’est écoulé depuis qu’Alberto Fernández a assumé la présidence et il ne reste plus rien de l’illusion «néo-menémiste» que les hommes d’affaires argentins remarquables savaient avoir. Pour paraphraser le célèbre chanteur de rock national Moris, «la modération était compliquée». La tentative ratée de nationaliser Vicentín a été en ce sens un tournant dans la relation entre le gouvernement et le monde des affaires.. La restructuration obligatoire de la dette extérieure du secteur privé ordonnée par la Banque centrale en septembre et la récente approbation de l’extraordinaire contribution des «grandes fortunes» marquent une continuité avec la rupture de confiance entre le secteur privé et le gouvernement qui a commencé avec la a mentionné l’épisode de Vicentín.

Les marchés, contrairement à ce qu’attendait Calvo, n’ont pas souffert d’amnésie à cette occasion et n’ont pas semblé prendre le train de la modération. Pendant les huit premiers mois de l’administration actuelle, ils étaient occupés à restructurer la dette. Craignant que, comme le ministre Guzmán l’a suggéré au Congrès en février de cette année, la restructuration de la dette argentine ne devienne un exemple pour d’autres renégociations, les fonds d’investissement ont négocié durement avec le gouvernement, conscients que, comme l’a mis en garde Jeffrey Sachs peu après Dès le début de la pandémie, il y aura tôt ou tard une vague de restructurations de la dette dans le monde. La renégociation de la dette, qui impliquait un soulagement notable en matière financière pour la direction actuelle, ne s’est pas traduite par une baisse significative du risque souverain, qui avoisine aujourd’hui 1 400 points de base. Peut-être faut-il attendre l’accord avec le FMI pour que l’Argentine retrouve la confiance des marchés internationaux du crédit. Pour le moment, les fonds communs de placement semblent garder leur mémoire intacte.

Que s’est-il passé pour qu’Alberto ne soit pas le modéré que la communauté des affaires attendait et n’ait pas fait l’ajustement suggéré par Calvo? Il est tentant de mettre toute la responsabilité sur la pandémie. Il est évident que cela a compliqué les plans du gouvernement, aggravant les problèmes déjà rencontrés par l’Argentine et contraignant Fernández à mettre en œuvre une politique anticyclique modérée sans ressources réelles ni accès au financement international, financé presque exclusivement par des émissions monétaires.

Mais même sans la pandémie, il aurait été très difficile pour Fernández de faire le virage suggéré par Guillermo Calvo. Les raisons sont assez simples: 1) Fernández est le président, mais il n’est pas le personnage avec le plus grand volume politique au sein du Frente de Todos; 2) l’audace ne semble pas être l’un des traits caractéristiques de son style de prise de décision; 3) Le kirchnérisme est le partenaire majoritaire au sein de la coalition au pouvoir: deux voix sur trois que la formule Fernández-Fernández a reçues proviennent du noyau dur des électeurs qui s’identifient au vice-président. Le tiers restant s’explique par le départ de Sergio Massa de la compétition électorale, qui a généré un effet d’entonnoir: Alberto Fernández est devenu le moyen le plus efficace pour punir Macri aux urnes; 4) le mandat de l’électorat qui a voté pour Fernández était de mettre fin à la politique économique de Macri.

Quelles implications cela a-t-il? Fernández n’a jamais eu l’intention ni le capital politique nécessaire pour devenir indépendant du kirchnérisme – principal soutien du Frente de Todos – ni pour s’éloigner du mandat de son électorat. Non seulement cela, son style de prise de décision conspire contre l’audace impliquée dans un tel mouvement.

L’idée du «pouvoir du stylo», si populaire avec notre cercle rouge, s’est avérée fallacieuse. «Ce n’est pas la plume, mais la main qui la brandit» semble être l’enseignement qui quitte le cercle rouge la première année du gouvernement d’Alberto Fernández. Pour l’avenir, il reste le défi de rétablir la confiance et d’attirer les investissements, non seulement des marchés internationaux, mais aussi du milieu des affaires argentin lui-même.