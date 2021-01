Par Paul Carsten et Alexander Winning

ABUJA / JOHANNESBURG, 14 janvier (.) – Les vaccins ne font pas encore partie du plan de sortie de l’Afrique de la pandémie, car il reste des semaines voire des mois avant l’arrivée des premières doses, ont déclaré jeudi des responsables de la santé. que l’Union africaine (UA) a obtenu 270 millions de doses pour le continent.

L’Afrique n’a pas encore lancé de vaccins et on craint que les régions les plus prospères ne gagnent un avantage injuste dans la lutte mondiale contre le COVID-19.

La deuxième vague de coronavirus en Afrique infecte deux fois plus de personnes par jour que la première l’année dernière et n’a pas atteint son apogée, a déclaré John Nkengasong, directeur des Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (CDC) de l’UA lors d’une conférence de presse virtuelle.

Mercredi, le président sud-africain de l’UA a déclaré que les doses de vaccin seraient fournies cette année par Pfizer, AstraZeneca – via le Serum Institute of India – et Johnson & Johnson.

Les 270 millions d’injections, si elles étaient administrées deux par personne, ne couvriraient qu’environ 10% des quelque 1,3 milliard de personnes en Afrique. L’Afrique du Sud n’a pas dit quand les premières doses arriveraient, mais a indiqué qu’au moins 50 millions seraient disponibles entre avril et juin.

Ceux-ci s’ajoutent à ceux que le continent doit recevoir dans le cadre de l’initiative COVAX pour la distribution mondiale de vaccins, codirigée par l’Organisation mondiale de la santé.

«Nous ne devrions pas voir les vaccins comme une solution miracle pour le moment, il faudra du temps pour que les vaccins soient mis en œuvre afin que nous ayons une immunité collective», a déclaré Nkengasong.

Les infections ont dépassé 3,1 millions, avec plus de 74 600 morts au cours de la pandémie. (Édité en espagnol par Carlos Serrano)