Gabriel Quadri a critiqué la nomination d’Esteban Moctezuma (Photo: Cuartoscuro)

Gabriel Quadri, membre de Futuro 21, a critiqué la nomination de Esteban Moctezuma en tant que nouvel ambassadeur du Mexique aux États-Unis et l’a appelé un “gaffe”.

À travers les réseaux sociaux, l’ancien candidat à la présidentielle célèbre pour ses propositions environnementales a exprimé que pour effectuer ce changement, il fallait avoir l’approbation ou la permission de quelqu’un, mais sans préciser qui.

Encore une erreur diplomatique. López annonce le nom du nouvel ambassadeur à Washington sans avoir au préalable l’approbation correspondante … “ écrit sur ses réseaux sociaux.

Gabriel Quadri a qualifié la nomination de Moctezuma Barragán de gaffe (Photo: Twitter / @g_quadri)

Dans ce tweet, l’ancien militant de la Nouvelle Alliance (Honeycomb), partie liée à Elva Esther Gordillo, déclare que le président Andrés Manuel López Obrador a omis ou manquait le protocole de nomination d’un responsable mexicain du pouvoir exécutif.

“J’ai décidé, dans le cadre du changement de gouvernement des Etats-Unis, de nommer, une fois toute la procédure terminée, Esteban Moctezuma Barragán, il sera le prochain ambassadeur du Mexique aux Etats-Unis”a déclaré le président national sur cette question.

En plus de cela, le chef du SEP avait déjà mentionné qu’il demanderait l’approbation du gouvernement américain. “Nous allons demander l’approbation du gouvernement américain, puis, conformément à la Constitution, je vais envoyer la nomination au Sénat de la République pour que s’ils décident de la ratifier, c’est la procédure”, a-t-il précisé.

Il est à noter que le corps diplomatique est du ressort de l’exécutif fédéral, puisque le Ministère des relations extérieures (SRE), dirigée par Marcelo Ebrard, est celui qui décide des postes à exécuter.

Esteban Moctezuma sera l’ambassadeur du Mexique aux États-Unis (Photo: . / Luisa González)

Ajouté à cela, Martha Bárcena, l’actuel ambassadeur du Mexique aux États-Unis a félicité Moctezuma Barragán pour sa nomination et assuré qu’il fera tout son possible pour optimiser la transition de ce poste.

«Je félicite le secrétaire à l’éducation Esteban Moctezuma pour sa nomination en tant que futur ambassadeur du Mexique aux États-Unis. Nous sommes amis depuis de nombreuses années et je suis sûr que nous travaillerons en coordination pendant la transition. Vous aurez la meilleure équipe de professionnels vous accompagnant à l’ambassade “il a écrit sur son compte Twitter officiel.

Le profil d’Esteban Moctezuma est large, puisqu’il a des études professionnelles tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays et dans des institutions prestigieuses.

La formation académique de Moctezuma Barragán s’est déroulée à l’Université nationale autonome du Mexique (UNAM), où il a terminé la carrière de Économie, outre qu’il a des études en droit. Il a également fait des études de troisième cycle en Économie politique à l’Université de Cambridge, Angleterre, et un diplôme en développement régional, à Tokyo, Japon.

Martha Bárcena est l’ambassadrice actuelle, mais elle a déjà annoncé sa retraite (Photo: File)

En ce qui concerne la carrière de Droit, le même fonctionnaire a détaillé dans le registre des fonctionnaires qu’il lui reste à présenter «quelques sujets manquants pour conclure». D’autre part, il a également une reconnaissance de Docteur Honoris Causa, qui lui a été décernée par l’Université des Sciences et Arts du Chiapas en 2012.

En ce qui concerne son expérience dans la vie publique du Mexique, en 1992, Moctezuma Barragán faisait partie du cabinet de Ernesto Zedillo, qui a ensuite été secrétaire de Éducation publique. À ce poste, il a participé à la négociation de la décentralisation du système éducatif, notamment avec le Syndicat national des travailleurs de l’éducation (SNTE), dirigé par Elba Esther Gordillo.

Plus tard, en tant que sénateur, il a rencontré des membres qui appartiendraient plus tard à Mouvement national de régénération (Morena). Dans son mandat à la tête actuelle du SEP, il a relevé le défi de continuer avec le calendrier scolaire avec la pandémie COVID-19 contre lui, pour lequel il a développé un plan qui met au centre de l’éducation manuels gratuits et mis à la disposition des étudiants divers mécanismes de soutien électroniques et numériques pour renforcer l’expérience d’apprentissage.

