Tous les participants du parti ont été sommés de violer la quarantaine.

Pour plus de loi sèche, pico et cedula et même le couvre-feu qui est imposé dans les villes, il semble que les gens n’apprennent pas.

Une fois de plus, à travers une vidéo partagée par Karen Bohórquez, journaliste pour W Radio, On voit le moment où la police métropolitaine de Bogotá entre dans un établissement, où se trouvent plusieurs personnes regroupées, dans une apparente fête dans la ville d’Engativá.

Quelques minutes plus tard, la station de radio a confirmé qu’en effet, des policiers en uniforme sont intervenus dans une «chiquiteca» en pleine quarantaine et un couvre-feu.

Selon les informations de la station, la fête a été présentée au deuxième étage d’une maison. Il y avait environ 34 femmes, dont 29 mineures et 8 hommes, dont une mineure.

Vidéo partagée sur le compte Twitter de la journaliste Karen Bohórquez. Intervention de la police d’Engativá.

Les gens dansaient et buvaient de l’alcool, a rapporté la station de radio. De même, selon la police, la commission d’autres crimes au sein de ce parti fait l’objet d’une enquête.

Bien que cela semble un événement étranger, il faut se rappeler que pendant toute la durée du pont de vacances, des partis clandestins ont été démantelés et sont intervenus certains d’entre eux comptant jusqu’à 500 personnes se sont réunis dans un même établissement.

Seulement à Bogotá, jusqu’à dimanche, plus de trois fêtes ont été découvertes à différents endroits de la ville.

L’un d’eux se trouvait précisément à Engativá, où plusieurs hommes en uniforme sont arrivés à un endroit où, apparemment, de l’alcool était vendu. Cependant, les personnes qui se trouvaient à l’intérieur n’ont pas permis à la police d’entrer.

Presque comme une scène de film, quelques minutes plus tard, les forces de contrôle ont reçu un appel d’une personne qui se trouvait à l’intérieur de l’établissement, qui a dénoncé l’avoir fait kidnapper parce qu’elles ne voulaient pas le laisser sortir.

Après que les pompiers sont entrés dans la force, la police a constaté qu’à l’intérieur de l’endroit il y avait plus de 50 personnes à une fête, aussi de l’alcool était vendu et il y avait plusieurs femmes pratiquant la prostitution. Comme si cela ne suffisait pas, plusieurs boîtes de boissons alcoolisées différentes ont été trouvées, qui étaient apparemment adultérées.

Une autre des villes qui a également suscité la controverse était Carthagène, où le ministère de l’Intérieur, en collaboration avec la police métropolitaine, a participé à 16 fêtes clandestines, tel que rapporté par Radio Nacional de Colombia.

La station a partagé aujourd’hui que 13 établissements avaient également été découverts dans les caravanes réalisées par les autorités et qu’il y avait eu une suspension temporaire de l’activité commerciale dans sept endroits qui ne respectaient pas le couvre-feu, ni aucun des protocoles de la biosécurité.

David Múnera, secrétaire à l’Intérieur, a expliqué que dans les parties clandestines intervenues, ainsi que tous les établissements visités, quelque 2 560 personnes avaient été retrouvées. Le plus grave s’est produit dans le quartier d’El Bosque, où il y avait une fête avec environ 500 participants, a déclaré Radio Nacional.

De même, Blu Radio a confirmé que plus de 1700 partis sont intervenus à gauche le week-end des rois dans la vallée d’Aburrá. Selon la station, la police a signalé que 2 651 citoyens ont été sanctionnés par des assignations à comparaître pour avoir enfreint les mesures.

Selon la radio, entre le dimanche soir et les premières heures du lundi, 12 906 appels sont arrivés sur la ligne d’urgence 123, plus de 3 000 pour de la musique forte. 156 combats et 82 cas de violence domestique ont également été suivis.

Nouvelles mesures pour Bogotá: les 16 et 17 janvier, il y aura une quarantaine totale dans toute la ville.

L’alerte rouge de l’hôpital d’Antioquia s’étend jusqu’au 31 janvier.