Le Premier ministre britannique Boris Johnson a récemment dévoilé une campagne «Better Health» pour lutter contre l’obésité. L’annonce a été motivée par le combat de Johnson contre le COVID-19, qui comprenait un passage en soins intensifs en avril. Johnson est convaincu que son indice de masse corporelle de 36 (30 est considéré comme obèse) était responsable de la gravité de son infection et est maintenant en mission pour amincir le Royaume-Uni.

Les interventions proposées par Johnson incluent l’interdiction de la publicité sur la malbouffe avant 21 heures. pour réduire la probabilité que les enfants soient exposés à de telles publicités, en empêchant les magasins de vendre des collations malsaines aux entrées et aux caisses, en interdisant les promotions «achetez-en un, obtenez-en un gratuitement» sur les aliments malsains, et obligeant les restaurants de plus de 250 employés à afficher le nombre de calories. D’autres mesures consistent à encourager les médecins à prescrire le vélo (mode de transport préféré de Johnson) et à faciliter l’accès aux programmes de perte de poids.

Les détracteurs des mesures anti-obésité de Johnson accusent à juste titre qu’elles sont incomplètes parce qu’elles se concentrent sur la responsabilité personnelle plutôt que sur les causes profondes de l’obésité – la pauvreté et l’inégalité. D’autres ont souligné dans le passé que le nombre de calories dans les restaurants avait des effets négligeables sur le comportement des consommateurs.

En tant que chercheur et éducateur sur l’histoire et la politique de l’obésité, je voudrais également avertir que Johnson et les législateurs d’autres pays qui pourraient suivre ses traces devraient faire preuve de prudence. Le poids est une question délicate et une mauvaise gestion des «guerres» contre la graisse ou l’obésité pourrait altérer, plutôt qu’améliorer, la santé physique et mentale des personnes obèses.

Cela ne veut pas dire que nous devrions ignorer les liens entre l’obésité et le COVID-19. Il y a de plus en plus de preuves que l’obésité est le facteur de risque le plus important dans les cas graves de COVID-19, probablement le deuxième après l’âge. Des études de populations en Chine, en Italie, aux États-Unis, en France et en Grande-Bretagne ont montré que les personnes obèses peuvent doubler leur risque d’être hospitalisées ou de mourir du COVID-19, et que les relations entre le poids et le COVID-19 sont particulièrement prononcées chez les jeunes. et les hommes.

Quarante-deux pour cent des adultes américains sont classés comme obèses.

Il existe un certain nombre d’explications sur les raisons pour lesquelles l’obésité peut aggraver les infections à COVID-19. Les scientifiques ont découvert que le COVID-19 pénètre souvent dans le corps par une enzyme appelée ACE2, et que les personnes ayant des tissus adipeux ont plus de récepteurs ACE2 et sont donc plus sensibles aux infections et à des charges virales plus élevées.

Une fois infectés par le COVID-19, certains médecins ont proposé que, parce que le tissu adipeux comprime le diaphragme et les poumons, les personnes obèses éprouvent plus de difficultés à respirer. Une autre théorie populaire est que l’obésité peut interférer avec le bon fonctionnement des cellules immunitaires et déclencher une réponse immunitaire excessive appelée «tempête de cytokines», entraînant une inflammation potentiellement mortelle et une défaillance des organes. Certains chercheurs ont également suggéré que des niveaux irréguliers d’hormones associées à l’obésité, comme l’adiponectine régulatrice du glucose et la leptine régulatrice du poids, compromettaient les réponses immunitaires au virus.

Alors que les chercheurs continuent d’étudier les liens entre l’obésité et le COVID-19, les pays et les organisations de santé publique seraient bien avisés de consacrer une attention renouvelée à l’obésité. Ce faisant, les initiatives de santé publique doivent tirer les leçons des erreurs des campagnes précédentes qui ont stigmatisé les personnes obèses comme paresseuses, faibles de volonté et gourmandes pour la malbouffe.

En 2012, les soins de santé pour enfants d’Atlanta (le plus grand système de soins de santé pédiatrique de Géorgie) et Blue Cross et Blue Shield du Minnesota ont lancé des campagnes publicitaires controversées que les critiques ont à juste titre qualifiées de grosse honte. Une affiche de Géorgie présentait quatre enfants en surpoids, avec des légendes telles que: «Les gros os ne m’ont pas fait de cette façon. Les gros repas l’ont fait. Pendant ce temps, les publicités du Minnesota ciblaient les parents. L’une de ses publicités mettait en vedette un homme de grande taille dans un établissement de restauration rapide portant un plateau de hamburgers, de hot-dogs, de frites, de rondelles d’oignon et de boissons sucrées. Alors que l’homme marchait allègrement vers son stand, il a entendu son fils en surpoids en concurrence avec un autre garçon dont le père pouvait manger le plus. Il eut soudain honte.

Je crains que ces types de publicités malavisées et de campagnes anti-obésité puissent refaire surface à l’ère du COVID-19 et que la pandémie fournisse des munitions supplémentaires à l’idée que les personnes obèses sont des fléaux sociaux et médicaux. Les enfants en surpoids peuvent être soumis à plus d’intimidation de la part de leurs pairs s’il y a des publicités sur Internet, des publicités, des affiches et des panneaux d’affichage stigmatisant les personnes obèses et leur régime alimentaire et leurs habitudes d’exercice.

Chez les adultes, des commentateurs anonymes de reportages sur le COVID-19 affichent déjà que le sort des gens est le résultat de «mauvaises habitudes de vie», une affirmation qui rappelle les années 1980 et le début des années 1990, lorsque des voix anti-gay soutenaient que les gens étaient morts du sida à cause du sida. le «style de vie homosexuel». En outre, stigmatiser les personnes pour leur poids serait contraire à la comptabilisation actuelle de l’injustice raciale, car les femmes afro-américaines et les enfants latinos sont les plus touchés de manière disproportionnée par l’obésité aux États-Unis.

À ceux qui insistent sur le fait qu’un message brutal est nécessaire pour souligner la gravité de l’obésité tout comme des publicités anti-tabac sensationnalistes étaient nécessaires pour faire comprendre les dangers du tabagisme, des recherches en santé publique ont montré que non seulement la stigmatisation est inefficace, mais qu’elle peut induire les personnes obèses. pour gagner plutôt que perdre, livres.

Des études ont montré que les enfants et les adultes victimes d’intimidation ou de discrimination fondée sur le poids sont plus susceptibles de chercher du réconfort dans la frénésie alimentaire, de développer des troubles de l’alimentation et d’être découragés de faire de l’exercice en raison de l’anxiété à propos de leur corps. Stigmatiser les personnes pour leur poids pourrait également nuire à la santé mentale et créer un stress supplémentaire, ce qui pourrait entraîner des niveaux élevés de cortisol, l’hormone du stress, et une augmentation de la fréquence cardiaque, de la pression artérielle et du poids.

Pour éviter ces conséquences, les campagnes de réduction de l’obésité devraient se concentrer sur les aspects positifs du maintien d’une alimentation saine et des habitudes d’exercice. Et comme les Américains à faible revenu et les minorités raciales sont plus susceptibles de vivre dans des quartiers avec comparativement moins de supermarchés et d’espaces verts, les interventions de politique publique devraient également garantir l’accès à des aliments sains abordables et à des espaces qui facilitent l’exercice et les loisirs. Ces interventions correspondent au consensus parmi les experts en obésité selon lequel le poids est la fonction de l’interaction entre les gènes et l’environnement.

Enfin, il est impératif que les initiatives anti-obésité comprennent également un volet éducatif dans lequel le public et même les prestataires de soins de santé sont informés des effets du biais pondéral. Rebecca M. Puhl et Chelsea A. Heuer, chefs de file dans ce domaine de recherche, soulignent des études révélant que les professionnels de la santé considèrent parfois les patients obèses comme «paresseux, manquant d’autodiscipline, malhonnêtes, peu intelligents, ennuyeux et non conformes au traitement, »Et que les rendez-vous médicaux avec des patients plus lourds sont plus courts que ceux avec des patients plus minces.

Les patients obèses perçoivent ces problèmes, rapportant que les prestataires de soins de santé ne les prennent pas au sérieux, supposent à tort que leur poids est responsable de toutes leurs maladies et leur condescendent à perdre du poids. Les blouses d’hôpital, les tables d’examen et les équipements médicaux qui ne sont pas conçus pour des corps plus grands aggravent l’embarras et les indignités qu’ils subissent. En conséquence, les patients obèses peuvent renoncer à des soins médicaux ultérieurs, y compris des dépistages de cancer vitaux.

En surface, du moins, Boris Johnson semble en être venu à apprécier l’importance d’aborder l’obésité avec plus de compassion. En 2004, il a écrit une chronique de journal intitulée «Face It: It’s All Your Own Fat Fault». Désormais, il rassure le public britannique sur le fait que son programme anti-obésité ne se veut pas «excessivement autoritaire ou nounou», ajoutant: «Nous voulons que celui-ci soit vraiment sympathique aux gens, qu’il comprenne les difficultés que les gens rencontrent avec leur poids, et juste pour être utile.