Compañía Minera Aguilar appartient à Glencore.

Une société minière de Jujuy appartenant à Glencore a annoncé lundi la fermeture de ses portes dans une décision accélérée par les conditions sanitaires dans la province du nord.. La société a déclaré dans un communiqué qu’en dépit de la fin proche de la phase de production de la mine, elle prévoyait de maintenir la production pendant un temps limité, ce qui a été tronqué par les restrictions de circulation qui régissent au milieu de la pandémie de coronavirus (COVID-19.

Compañía Minera Aguilar appartient à la multinationale Glencore, qui, entre autres investissements, est partenaire dans une partie de l’activité de l’agro-exportateur Vicentin à Renova. Glencore exploite également Minera Alumbrera à Catamarca.

En juillet 2005, l’entreprise a rejoint Glencore et compte plus de 600 employés. Elle produit du plomb et du zinc dans la province de Jujuy. C’est une entreprise pionnière en Argentine dans le domaine de l’exploitation minière, puisqu’elle est la plus ancienne en activité depuis plus de 90 ans.

Bien que sa continuité opérationnelle était attendue pour une courte période, l’état de santé actuel a forcé l’avancement de cette détermination.

Par une déclaration à laquelle il a eu accès Infobae, Compañía Minera Aguilar a annoncé la fermeture de son usine, qui subissait déjà une «phase de soins et d’entretien de l’exploitation minière» dans la province, en raison du déclin naturel de ses ressources minérales telles que le zinc, le plomb et l’argent, qui ont atteint leur maturité plus tard 91 ans de fonctionnement ininterrompu.

«La Compañía Minera Aguilar a annoncé aujourd’hui qu’elle entrerait dans une phase de soins et d’entretien de son exploitation minière dans la province de Jujuy. Le gisement de zinc, plomb et argent est arrivé à maturité en raison du déclin naturel de ses ressources minérales, après 91 ans d’activité ininterrompue. Le cycle minier productif culmine en raison de l’ensemble des conditions géologiques, techniques et économiques qui se sont combinées ces dernières années », a déclaré la société.

«Aujourd’hui est un jour très triste pour nous tous qui apprécions cette entreprise minière qui fait partie de nos vies depuis de nombreuses années, mais qui a malheureusement inexorablement atteint la fin de sa phase productive. Bien que sa continuité opérationnelle était attendue pour une courte période, l’état de santé actuel a forcé l’avancement de cette détermination.“, Tenu Guillermo Apraiz, président de Minera Aguilar, dans le communiqué.

La lettre que la Compañía Minera Aguilar a envoyée à ses employés

Le gouvernorat de Jujuy souligne que toutes les mines ont leur début et leur fin, et qu’il y a une baisse de la production malgré le fait que la province a permis de nouvelles zones d’exploration. En outre, ils ont annoncé que demain il allait rencontrer l’entreprise pour analyser un «plan de sortie» et ont reconnu que derrière la fermeture il y a autant de raisons macroéconomiques aux difficultés d’importation d’intrants que toutes les sociétés minières, mais que dans tous les cas, c’est l’eau qui a rempli le verre. Qu’il y a des raisons structurelles, comme la baisse des coûts de production et de production, parce que la mine est souterraine et quand on y retourne, la production devient plus chère. Il a près de 100 kilomètres de galerie à l’intérieur de la montagne; a.

En juin de l’année dernière, ils avaient décidé d’investir massivement pour les trois prochaines années, quel que soit l’âge de la mine.

Désormais, pour les centaines d’employés que compte l’entreprise, un processus de désengagement a commencé avec différentes alternatives.

«Après la période de soins et d’entretien, qui aura une prolongation de 12 mois, Compañía Minera Aguilar mettra en œuvre une transition vers la fermeture environnementale du gisement. Dans les deux phases, un nombre réduit de travailleurs sera nécessaire. Pour cette raison, l’entreprise va ouvrir un programme de retraites volontaires », a détaillé l’entreprise.

«La Compañía Minera Aguilar fournira à ses travailleurs des outils qui contribueront à contenir cette situation. L’entreprise a un programme de développement communautaire consolidé, qui sera approfondi et élargi pour répondre aux besoins des travailleurs et des communautés à la poursuite des défis futurs », a-t-il ajouté.

Dans une autre communication adressée à ses employés, la firme a promis de maintenir les services de santé et de logement pendant une durée limitée, en plus d’expliquer les raisons de la fermeture.

Bien que les activités de production devaient se poursuivre jusqu’en mars 2021, le contexte de la pandémie et, surtout, la réalité épidémiologique qui s’est aggravée à la mine en septembre, nous ont obligés à suspendre les activités pour la troisième fois depuis le début de l’isolement.

«Comme chacun le sait, la baisse des ressources minérales et des réserves ces dernières années a eu un impact sur la réduction significative de la production. La campagne d’exploration 2017-2020 n’a pas donné les résultats escomptés, malgré les ressources financières et humaines allouées à ce projet. Bien que les activités de production devaient se poursuivre jusqu’en mars 2021, le contexte de la pandémie et, en particulier, la réalité épidémiologique qui s’est aggravée à la mine en septembre, nous ont obligés à suspendre les activités pour la troisième fois depuis le début de l’isolement », détaillé le texte.

«Nous offrirons un programme de retraite volontaire bénéfique, une aide à la réinstallation et une série de programmes sociaux pour fournir des outils de soutien en cette période difficile. La Compañía Minera Aguilar conservera la ville pendant deux ans. Au-delà de la réduction des effectifs, aucune personne ne sera contrainte de quitter son domicile tant qu’elle n’aura pas décidé de le faire avant la fin de la période mentionnée. Cela comprendra également un soutien à travers des projets communautaires, Compañía Minera Aguilar fournira des services de santé à travers l’hôpital Aguilar jusqu’à la fin de 2021 », a ajouté la lettre aux employés.

De la filiale locale de Glencore, quant à eux, ils précisent que l’objectif est de faire une transition de l’exploitation à une période de «Care and Maintenance» puis de commencer la fermeture environnementale. «Nous conserverons un effectif d’environ 180 personnes pour la phase de démarrage et les activités de réhabilitation. Le reste de la dotation – environ 460 personnes – recevra l’offre d’un programme de retraite volontaire avec des conditions que nous comprenons attrayantes, une aide au déménagement et une série de programmes sociaux pour fournir des outils de soutien. En général, l’entreprise continuera à soutenir la communauté pendant deux ans jusqu’en décembre 2022 inclus », ont-ils assuré.

Glencore a plusieurs départements qui opèrent en Argentine, mais la mine Aguilar est le seul actif que le département Zinc exploite dans le pays. Globalement, Glencore détient une participation de 50% dans Glencore agriculture (qui est une autre société).

