Un artefact a explosé à l’intérieur d’une poubelle à un demi pâté de maisons de la maison de l’ancien président Mauricio Macri dans la ville de Buenos Aires d’Acassuso. À l’heure actuelle, la brigade des explosifs de la police fédérale est en place, effectuant les rapports d’experts pertinents pour déterminer ce qui s’est passé.

L’incident s’est produit dans la rue José C. Paz à 300 mètres de la maison où Macri vit avec sa famille. Au début, un conteneur a commencé à prendre feu et quelques secondes plus tard, la détonation s’est produite, selon des sources policières. Infobae. Après l’explosion, les pompiers se sont approchés des lieux pour éteindre les flammes. Les informateurs ont indiqué que l’incident n’avait pas été blessé.

En raison de la proximité de la résidence de l’ancien chef de l’Etat, des enquêteurs spécialisés de la PFA tentent de déterminer ce qui a causé l’explosion et s’il est lié à tout type d’intimidation de l’ancien président.

Selon le premier rapport d’expert consulté Infobae, dans le container aucun engin explosif trouvé, mais “des bidons de laque et de diluant – sont des récipients, par exemple, d’eau de racine -“. Un chercheur a expliqué que «les deux articles sont inflammables et peuvent avoir explosé parce que quelqu’un l’a causé. Mais pour le savoir, il faut encore attendre les résultats des avis d’experts qui vont montrer ce qui s’est passé ».

Dans l’affaire, le Tribunal fédéral n ° 2 de San Isidro est intervenu, en charge du juge Lino Mirabelli, qui a ordonné le contrôle des caméras de sécurité du bloc pour tenter d’identifier les suspects.

Selon l’histoire d’un voisin qui a parlé avec A24, il y aurait eu deux explosions: «La première ressemblait à un accident de voiture, la seconde à une forte explosion. J’ai vu la fumée et tout. Très forte fumée, personne n’était dans la rue. Toute la fumée sortait du conteneur. La deuxième explosion était terrible».

Pour sa part, de l’environnement de l’ancien président ils se rapportaient à Infobae que Macri était dans la maison avec sa famille au moment de la détonation. Comme indiqué, l’ancien président Il n’a pas entendu l’explosion, bien que les voisins les plus proches du conteneur l’aient fait.. Ils ont également souligné qu’au-delà du fait qu’ils enquêtent toujours sur la question de savoir si ce qui s’est passé a un rapport avec Macri, la sécurité qui l’accompagne en tant qu’ancien chef d’État n’a pas modifié son fonctionnement. Pour le moment, ils attendent les résultats publiés par les rapports d’experts pour déterminer ce qu’il faut faire. Ils ont également soutenu que les caméras de sécurité de leur domicile n’avaient pas capturé la séquence.

Macri y vit actuellement avec sa plus jeune fille et sa femme, Juliana Awada., où ils se sont finalement installés après avoir quitté la résidence d’Olivos, passer du temps dans la maison de campagne Los Abrojos, située à Malvinas Argentinas, et visiter la Villa La Angostura en été.

Comme on peut le voir sur son compte Instagram, la propriété a trois étages, un immense parc et la vue donne sur le Río de La Plata.

La terre est 1200 mètres carrés et la conception de l’ensemble du manoir acquis par Juliana et Mauricio est inspirée de l’architecture à la française, avec de grandes colonnes et des sols en marbre travertin et Portoro.

Aussi, la maison Il dispose d’un grand parking, d’une piscine couverte de venecitas et d’un potager qui a été préparé par elle-même, dont il prend les légumes pour préparer des salades colorées pour sa famille.

