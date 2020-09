Katie Canales / Business Insider

Katie Canales / Business Insider

La côte ouest des États-Unis a la pire qualité de l’air au monde en raison de la fumée des feux de forêt en Californie, en Oregon et à Washington.

Les cartes des mesures de l’indice de qualité de l’air montrent des niveaux dangereux de particules provenant de la fumée des feux de forêt sur toute la côte ouest.

La recherche a établi un lien entre les particules des incendies de forêt et les problèmes cardiaques et pulmonaires, l’augmentation des visites à l’hôpital et la pire saison de la grippe.

L’EPA recommande aux résidents de rester à l’intérieur avec de l’air filtré, de maintenir un niveau d’activité physique bas et de porter un respirateur N95 s’ils doivent sortir.

La côte ouest a la pire qualité de l’air au monde à l’heure actuelle, car près de 100 incendies de forêt actifs – dont trois des quatre plus importants jamais enregistrés en Californie – crachent de la fumée.

Les particules provenant de la fumée ont rendu l’air insalubre à respirer tout le long de la côte, comme le montre cette carte de la société de surveillance de la qualité de l’air PurpleAir.

PurpleAir

PurpleAir

Les chiffres dans les cercles colorés indiquent l’indice de qualité de l’air (IQA) détecté par divers capteurs de surveillance à travers le pays. L’AQI est une mesure mesurant le niveau de polluants dans l’air et le degré de dangerosité de ces niveaux pour la santé humaine, tel que déterminé par les directives de l’Agence de protection de l’environnement.

Un AQI plus élevé indique plus de polluants dans l’air et un plus grand risque pour la santé. L’EPA considère que tout AQI supérieur à 150 est malsain pour tous. Tout ce qui dépasse 300 est considéré comme un «avertissement sanitaire des conditions d’urgence».

L’EPA ne fait pas de recommandations pour les niveaux AQI supérieurs à 500, car ils sont «au-delà de l’indice».

Mais les moniteurs de PurpleAir autour de Salem, dans l’Oregon, ont signalé des AQI atteignant 758 vendredi matin.

Ces niveaux sont comparables à certains des pires jours pour la qualité de l’air à Dehli, en Inde – la ville la plus polluée du monde, selon l’organisation à but non lucratif Berkeley Earth.

CIRA / NOAA GOES-Ouest

CIRA / NOAA GOES-Ouest

Aucun des moniteurs de PurpleAir ailleurs dans le monde ne signalait des AQI proches de 400 vendredi matin.

Les incendies ont brûlé des millions d’acres et forcé des évacuations massives

La Californie lutte contre les incendies depuis plusieurs semaines à la suite d’un orage sec le 16 août qui a déclenché des centaines d’incendies. Le Doe Fire de l’État dans la forêt nationale de Mendocino est maintenant le plus grand de l’histoire avec plus de 471 000 acres. Les troisième et quatrième plus gros incendies de Californie brûlent également actuellement.

Marcio Jose Sanchez / AP Photo

Marcio Jose Sanchez / AP Photo

En Californie, plus de 3,1 millions d’acres ont brûlé jusqu’à présent – une superficie plus de 100 fois la taille de San Francisco et bien plus que toute autre année enregistrée. La saison des incendies ne culmine normalement pas avant la fin septembre.

Dans l’Oregon, pendant ce temps, des incendies s’étendant sur plus d’un million d’acres ont forcé environ 40 000 personnes à évacuer. Les flammes empiétant sur la région métropolitaine de Portland ont incité le maire Ted Wheeler à émettre un ordre d’urgence en cas d’incendie jeudi soir.

Plus de 500 000 acres ont brûlé à Washington.

Au total sur la côte ouest cette saison des incendies, au moins 25 personnes sont mortes.

Les incendies se sont rapidement propagés car les forêts sont asséchées par des années de chaleur record. Certaines flammes émettent tellement de fumée qu’elles créent leurs propres systèmes météorologiques, et la brume a teinté le ciel en orange et en rouge au-dessus de San Francisco et d’autres parties de la côte.

Les particules de fumée ont de graves conséquences sur la santé

Les nombres AQI sur la carte de PurpleAir se réfèrent aux quantités de minuscules particules dans l’air – en particulier, des particules mesurant 2,5 micromètres de diamètre ou moins. Ceux-ci sont connus sous le nom de PM2,5.

La fumée des feux de forêt transporte bon nombre de ces particules invisibles, qui proviennent des bâtiments et des incendies de végétation, ainsi que des réactions chimiques dans les gaz qu’elle produit.

Lorsque les humains inhalent ces particules, ils peuvent pénétrer profondément dans les poumons et même dans la circulation sanguine. La recherche a lié la pollution par les PM2,5 à un risque accru de crise cardiaque, d’accident vasculaire cérébral et de décès prématuré. Chez les personnes en bonne santé, il peut irriter les yeux et les poumons et provoquer une respiration sifflante, de la toux ou des difficultés respiratoires.

La carte ci-dessous, tirée du site Web de surveillance de la qualité de l’air de l’EPA, montre une bande de pollution dangereuse aux PM2,5 le long de la côte ouest (similaire à ce que PurpleAir rapporte). Les cercles sont codés par couleur par plages AQI: le vert indique une bonne qualité de l’air, tandis que le marron indique des conditions «dangereuses» avec un AQI supérieur à 300.

AirNow.gov

AirNow.gov

« Des décennies de recherche ont montré qu’une exposition élevée à la pollution de l’air est associée à un certain nombre d’impacts néfastes sur la santé, y compris des systèmes immunitaires compromis », a déclaré Erin Landguth, professeur associé à la School of Public and Community Health Sciences de l’Université du Montana, au New York. Fois.

Elle a ajouté que les recherches indiquent que « après les mauvaises saisons des incendies, on s’attendrait à voir des saisons de grippe trois à cinq fois pires ».

Une étude de 2017 a révélé que les hôpitaux ont enregistré une augmentation de 7,2% des admissions pour des problèmes respiratoires à la suite d’événements de fumée de feu de forêt qui ont produit deux jours ou plus de pollution modérée par les PM2,5.

Pour réduire l’exposition aux particules, l’EPA recommande aux gens de rester à l’intérieur avec de l’air filtré (idéalement dans une pièce avec peu de fenêtres ou de portes et un purificateur d’air), en gardant les fenêtres et les portes fermées. Les niveaux d’activité physique doivent rester faibles et ceux qui doivent sortir doivent porter un respirateur N95. Cependant, ces masques ont été rares cette année en raison de la pandémie de coronavirus.

