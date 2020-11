Vue d’un globicéphale mort sur le quai de Jatnavegur, près de Vagar dans les îles Féroé, en 2018. . / Mads Claus Rasmussen / Archive

Sydney (Australie), 25 novembre . .- Une centaine de globicéphales sont morts après s’être échoués ce week-end dans les îles isolées de Chatham, situées à environ 800 kilomètres au large de la côte sud-est de la Nouvelle-Zélande, ont rapporté mercredi des sources officielles.

En raison des difficultés d’accès à West Beach où des mammifères marins morts, 97 globicéphales et trois dauphins se sont échoués, et d’autres problèmes rencontrés par l’opération, les premières équipes de sauvetage n’ont pas pu arriver à temps pour sauver leur vie, dit-il. une déclaration du ministère néo-zélandais de la conservation.

“Seules 26 des baleines étaient vivantes à l’époque. La plupart avaient l’air très fatiguées et ont donc été euthanasiées”, a expliqué le garde forestier du parc gouvernemental Jemma Welsh, ajoutant que l’on craignait que ces animaux soient victimes des grands requins blancs. ils auraient pu être attirés dans l’incident.

Les globicéphales blancs («Globicephala melas») qui ont été euthanasiés comprennent également deux autres qui se sont échoués lundi.

Lors de l’opération, des représentants maoris ont organisé dimanche une cérémonie traditionnelle pour rendre hommage aux esprits des baleines, dont les cadavres seront laissés sur la plage pour se décomposer naturellement.

Ces événements sont courants dans les îles Chatham, où le plus grand échouement enregistré s’est produit en 1918, lorsque quelque 1 000 globicéphales ont été piégés dans cet endroit éloigné.

À la mi-octobre, au moins 18 globicéphales sont morts après s’être échoués au large des côtes de la ville néo-zélandaise de Coromandel, sur l’île du Nord, tandis qu’en septembre, quelque 380 spécimens ont péri dans un autre échouage massif sur l’île australienne de Tasmanie.

Les scientifiques n’ont pas encore été en mesure d’expliquer pourquoi les baleines s’écartent parfois de leurs itinéraires et se retrouvent bloquées dans des eaux peu profondes, bien que la possibilité qu’elles se perdent attirées par la pollution sonore ou guidées par un chef de groupe désorienté soit à l’étude. .