Avec six côtes fracturées et du sang dans mes poumonsC’était comme ça qu’ils auraient localisé le youtuber dans un hôpital Sandy Aguilera, un participant régulier des conférences matinales du président Andrés Manuel López Obrador.

Selon des versions non officielles, publiées par le journaliste Carlos Jiménez, Aguilera venu à un traitement de chirurgie esthétique pour réduire votre taille, mais la procédure aurait été mal appliqué dans une clinique de beauté / spa suspectée.

Les blessures auraient été fractures du quatrième au sixième arc droit, à partir du troisième au neuvième et dixième arc gauche, en plus de contusion pulmonaire et épanchement pleural. Pour lequel elle a été transférée à l’hôpital de traumatologie de l’Institut mexicain de sécurité sociale (IMSS), à Lomas Verdes, État de Naucalpan au Mexique.

Les agents ministériels auraient sécurisé l’endroit où Sandra Angelica Aguilera Olguín, la procédure esthétique aurait été suivie.

Le youtuber a été porté disparu pendant au moins 36 heures (Photo: Twitter @ c4jimenez)

Concernant son état de santé, le compte des journalistes déplacés a communiqué que Aguilera Olguín est en soins intensifs et Larsa Comunicaciones, le médium pour lequel travaille le communicateur, a demandé 10 donneurs de sang, qui pourra se rendre à l’unité hospitalière à partir de 7 heures le 21 janvier.

Le propriétaire de la chaîne YouTube, Sandy Aguilera Oficial, a été porté disparu le 18 janvier. Selon l’onglet de recherche, a été vue pour la dernière fois dans le quartier de Ciudad Satélite de Naucalpan, après que ses escortes l’ont déposée à la clinique de beauté.

Elle est arrivée sur les lieux avec des gardes du Mécanisme de Protection des Journalistes du Ministère de l’Intérieur qui lui ont été assignés, ils n’ont pas eu de nouvelles d’elle pendant 36 heures.

Pour lui, le parquet mexicain a déployé une opération d’inspection sur la propriété Circuito de Toscano 18 de la colonie référée. Selon les enquêtes préliminaires, a trois côtes fracturées de chaque côté. Après une tomodensitométrie, il a été signalé qu’il n’y avait eu aucun dommage ou altération, selon le procureur général de l’État du Mexique.

La clinique de beauté a été sécurisée avec des tampons du bureau du procureur mexicain (Photo: Twitter @ c4jimenez)

Ces blessures mettent la vie en danger et peuvent mettre plus de 15 jours à guérir. Jusqu’à présent, il n’a pas fait de déclaration au ministère public par décision volontaire. Le personnel du parquet mexicain a réalisé des rapports d’experts pour évaluer les conditions dans lesquelles la clinique de beauté fonctionne où Sandy Aguilera se rend régulièrement.

Dans la matinée de ce 20 janvier, le président fédéral a été interrogé par un communicateur sur la disparition.

– “Qui? Ah, Sandra. Oui on le voit»Répondit López Obrador.

Le 8 mars 2019, Sandy Aguilera a salué la santé du président et l’a comparé à un coureur kenyan. «Nous voulons tous savoir ce qu’il fait. Si vous utilisez une méthode alternative, si vous utilisez des chambres hyperbares. Il a vraiment beaucoup d’énergie. Et tu es comme un coureur kenyanNous ne l’avons même pas vu avec un rhume », dit-il.

Isabel Arvide et Sandy Aguilera ont partagé leur expérience sur Twitter (Photo: Twitter)

Cela a provoqué des rires dans la salle de presse et López Obrador a répondu avec un sourire: “Je vais bien et bien. Je crois qu’il est important en tout d’être bien avec soi-même ».

Au Mexique, les journalistes esquivent les balles, la pression des groupes criminels, même de l’État lui-même, et aussi la peur d’être disparus. De 2003 à ce jour, Article 19 a enregistré la disparition de 23 journalistes au Mexique, dont 15 sous le gouvernement de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012). Mais le compte continue de s’additionner.

Le Mexique est le pays avec le plus de journalistes tués en représailles à leur travail en 2020suivi de l’Afghanistan et des Philippines, selon un rapport publié par la Commission to Protect Journalists, un groupe basé à New York.

Au niveau mondial, au moins 30 journalistes ont été assassinés le 15 décembre, une augmentation par rapport à 26 en 2019. Au moins 21 d’entre eux sont morts en représailles à leur travail, une augmentation par rapport à 10 l’an dernier. La commission enquête sur les meurtres de 15 autres journalistes pour déterminer si leur mort était liée à leur travail.

