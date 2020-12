PARIS (AP) – Portant des casques de sécurité et des combinaisons de protection, des membres du chœur de la cathédrale Notre-Dame ont chanté à l’intérieur de ce site médiéval historique de Paris pour la première fois depuis l’incendie dévastateur de l’année dernière à l’occasion d’un concert spécial la veille de Noël.

Accompagnés d’un célèbre violoncelliste et d’un orgue loué, les choristes se sont produits devant les vitraux de la cathédrale, qui n’était pas entièrement éclairée. La cathédrale passe d’un travail de nettoyage précaire et dangereux à une reconstruction à grande échelle.

La chorale avait initialement prévu la participation de 20 chanteurs mais pour des raisons de sécurité, le nombre était limité à huit.

Les membres de la chorale ont gardé leur distanciation sociale pour enlever leurs masques – qu’il est obligatoire d’utiliser à l’intérieur en France pour contenir la propagation du virus – et chanter.

Le concert, qui comprenait “Silent Night” en anglais et en français, “The Hymn of the Angels” et même “Jingle Bells”, a été enregistré plus tôt ce mois-ci et diffusé avant minuit jeudi. Aucune présence publique n’a été autorisée et l’intérieur de Notre-Dame ne devrait pas être connu avant au moins 2024.

Le diocèse l’a décrit comme un “concert hautement symbolique … caractérisé par l’émotion et l’espoir” et la célébration d’un “héritage musical remontant au Moyen Âge”.

L’archevêque de Paris, Monseigneur Michel Aupetit, a tenu le service du réveillon de Noël jeudi à l’église Saint-Germain-l’Auxerrois devant le musée du Louvre à la place de Notre-Dame.

Le chœur Notre-Dame donnait 60 concerts par an à l’intérieur de la cathédrale mais leurs représentations voyagent depuis, dans les églises de Paris.

L’incendie d’avril 2019 a consumé le toit principal de la cathédrale et détruit sa tour en spirale. Les ouvriers ont finalement réussi à stabiliser suffisamment le site au début du mois pour entamer la reconstruction.