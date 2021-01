. / Andrew Cowie / Archives

Londres, 23 janvier . .- Quand Adele a écrit les premiers couplets de “ Rolling in the deep ” dans le sous-sol d’un restaurant chinois à San Francisco, elle ne savait pas que, des années plus tard, son album “ 21 ” allait changer sa vie et il deviendrait un classique intemporel de l’histoire de la musique, battant tous les records.

Sans autre prétention que de parler d’amour sans filtre et de laisser libre cours aux sentiments causés par une récente rupture, la grande capacité de composition du chanteur a fait le reste, transformant “ 21 ” en un chef-d’œuvre pop contemporain qui, une décennie après sa sortie, c’est toujours l’album le plus vendu du 21e siècle.

Après des débuts exceptionnels avec ’19’, qui contenait des bijoux tels que ‘Daydreamer’, ‘Hometown Glory’, ‘Chasing Pavements’ ou une version célèbre de ‘Make you feel my love’ de Bob Dylan, la Britannique a relevé le grand défi de nombreux artistes: leur deuxième album et le risque qu’il ne soit pas le même que le premier.

Le même sentiment de peur que vous avez probablement également ressenti lors de votre première apparition à la télévision, devant des stars comme Björk ou Paul McCartney, et d’un jeune journaliste et critique musical, Ian Wade, qui a travaillé dans les coulisses et se souvient dans une interview avec Efe comment cela a été fait instantanément “fan” de la jeune Adele à partir de ce moment.

Quelques années plus tard, c’est précisément lui qui a dû revoir ’21’ pour la BBC après sa sortie en 2011, quand il a admis que l’album d’Adele était “tellement merveilleux que vous êtes obligé de vous lever et d’applaudir après la première écoute”, comme il le sentait “immédiatement familier” et a prédit “qu’il allait balayer” tous les prix.

La combinaison résultante des mélodies classiques et intemporelles de ’21’ comme “Someone like you”, du blues du sud que l’on aperçoit dans “I’ll be wait” ou de la bossanova qui apporte de la couleur à “Lovesong” de The Cure, ensemble avec une production de qualité, et des textes auxquels tout le monde pouvait se sentir identifié … ce fut un succès.

UN COEUR SUR LE POINT D’EXPLOSER

Mais le déclic fut surtout la féroce ballade «Rolling in the deep», dont le rythme déjà iconique n’est rien d’autre que celui du cœur de l’artiste sur le point d’exploser de rage; et que même le batteur d’Adele dans cette chanson, Leo Taylor, n’a pas imaginé en la créant qu’elle finirait par être “si bonne”, comme il l’admet à Efe.

Le musicien explique que, pour faire “grandir physiquement le son des tambours dans la pièce”, ils ont construit un “tunnel” avec trois grosses caisses en studio, “expérimenté” avec les caisses et le reste des morceaux, et les ont accompagnés. avec des “pas” et des paumes “.

L’opportunité lui est venue par hasard, après une annulation, et il est très “chanceux” d’avoir contribué à un projet comme ’21’ qui, bien que ce soit quelque chose de “fugace” qui a duré huit heures et comporté trois chansons, lui a permis de se retrouver entre les prises. et, cigare à la main, à Adele “ambitieuse” et “instantanément gentille”.

“UN CONTRE-COURANT” DE L’INDUSTRIE

Les Britanniques savent que, comme dicté par l’une des onze chansons de ’21’, c’est “One and Only” (One and Only) et son succès est là. Elle doit juste être elle-même, avec sa confiance en elle, son sens de l’humour et sa voix personnelle; Et il n’a même pas besoin de tourner chaque année – il n’en a fait que 3 dans sa carrière – parce que les chansons se vendent.

À l’ère du streaming et de la restauration rapide, Adele est l’une des seules artistes à pouvoir aller à contre-courant du schéma actuel et passer six ans à cuisiner un album à feu doux, car la «marque» qu’elle a forgée avec «19» , «21» et «25» sont synonymes de qualité et son public le plus fidèle sait que cela vaudra la peine d’attendre.

Adele n’est pas la même que le reste de ses contemporains, car alors que le reste de l’industrie regarde vers l’avenir, la femme britannique préfère se regarder dans le miroir de tous ceux qui l’ont précédée – et qui sont même venus la couvrir, comme Aretha Franklin – pour en hériter. héritage et le prolonger dans le temps.

Sa dernière apparition médiatique en octobre 2020, en tant que présentatrice pour une nuit du légendaire programme américain “ Saturday Night Live ”, a eu de nombreux fans de la chanteuse en haleine, qui s’attendaient à ce qu’elle utilise la plateforme pour annoncer son nouvel album, mais c’était en vain.

Ce qu’Efe a pu savoir, c’est que dans ce futur album, l’un des producteurs réguliers d’Adele, Paul Epworth, “n’est pas si impliqué” et Taylor non plus, bien qu’il ait ajouté qu ‘”il est possible” qu’une des chansons qui reste en dehors de ’21’, il a une autre chance sur le prochain album, dont le batteur imagine qu’il sortira “peut-être l’année prochaine”.

Avec 31 millions d’exemplaires vendus et un triple record de Guinness derrière eux, il est un fait qu’aucun album n’a encore réussi à éclipser ’21’ ou Adele une décennie plus tard – pas même son successeur, ’25’ – et leurs chansons sonnent Aujourd’hui aussi frais que le jour où ils sont nés d’un cœur brisé dans ce sous-sol.