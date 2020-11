Alexander Zhuravlev, vice-président du Fonds; Nataliia Karolina Miranda Chikurova, technicienne à l’Institut de recherche sur les protéines et Tagir Sitdekov, directeur exécutif du Fonds

Deux hauts dirigeants du Fonds d’investissement direct russe (RDIF), responsable du financement du vaccin Spoutnik V, et un chercheur russe ont atterri à l’aéroport d’Ezeiza pour tenir des réunions avec des représentants du gouvernement argentin. Comme il pouvait le savoir Infobae De source diplomatique, ils sont arrivés ce vendredi à 15 h 55 sur le vol 1241 d’Aerolineas Argentinas en provenance de São Paulo.

L ‘«entourage» est composé de Alexander Zhuravlev, Vice-président du Fonds, Tagir Sitdekov, Directeur exécutif du Fonds, et Nataliia Karolina Miranda Chikurova, une technique qui intègre le Protein Research Institute.

Il a également été mentionné Natalia Bogush dans le cadre du groupe de voyage mais finalement son arrivée en Argentine n’a pu être confirmée.

Des envoyés de Russie sont arrivés dans le pays après une visite au Mexique et au Brésil. Le contenu de son agenda n’a pas encore transpiré. En fait, des porte-parole du ministère de la Santé ont déclaré qu’ils n’étaient pas au courant de l’arrivée de la délégation, bien que ce média ait pu savoir qu’il y aurait des réunions avec des responsables argentins pour tenter de sceller un accord. Le gouvernement a annoncé il y a trois semaines qu’ils viendraient 25 millions de doses (12,5 millions de vaccins) mais il n’y a toujours rien de signé. Pas même une avance d’argent n’a été payée. En fait, on ne sait pas encore si les doses pour notre pays proviendront d’Inde ou de Corée du Sud.

Le 6 novembre, après s’être entretenu au téléphone avec le président russe Vladimir Poutine, Alberto Fernández a estimé que “Si tout se passe bien, à la fin du mois de décembre, environ 10 millions de personnes pourraient être vaccinées” en Argentine. Cette semaine, lors d’un entretien avec Marco Enríquez-Ominami, il a de nouveau insisté sur cette date: “Nous voulons essayer de vacciner le plus de personnes possible en janvier et février.”

Avec l’arrivée des envoyés de Poutine, un accord devrait être conclu pour respecter les délais fixés par le président argentin et ainsi exécuter le calendrier de vaccination qui, selon lui, commencerait au plus tard en janvier 2021.

Infobae a révélé hier que le ministre de la Santé Ginés González García était la semaine dernière à l’ambassade de Russie à Buenos Aires pour discuter des détails techniques du vaccin contre le COVID-19, qui est toujours en pleine phase III, et de la possibilité de procéder à un accord entre les deux États. La réunion a duré plus de trois heures, mais elle n’a pas été officiellement révélée. Ni l’ambassade ni le gouvernement n’ont annoncé cette réunion.

Alberto Fernández et Vladimir Poutine se sont entretenus par téléphone le 6 novembre sur la gestion des vaccins russes pour l’arrivée en Argentine

Les négociations avec les Russes ont commencé il y a plusieurs mois. Les premiers contacts du Fonds russe, qui fournit les fonds pour le vaccin et est en charge des accords avec les pays, Ils sont allés avec des représentants du gouvernement de la province de Buenos Aires et avec le laboratoire argentin HLB Pharma, qui serait finalement exclu de la négociation. Le gouvernement national a rejoint plus tard et à la fin du mois d’octobre a décidé d’envoyer deux fonctionnaires pour aller de l’avant avec un accord.

La délégation officielle qui s’est rendue à Moscou était composée de la vice-ministre de la Santé, Carla Vizzotti, et de la conseillère présidentielle Cecilia Nicolini, une politologue qui a la confiance d’Alberto Fernández. Les autres passagers étaient trois représentants du laboratoire argentin, l’épouse du ministre de la Santé de Buenos Aires Daniel Gollan, et Mariana De Dios, une jeune femme d’affaires de Santa Cruz qui entretient une relation personnelle étroite avec la vice-présidente Cristina Kirchner.

Des responsables argentins lors de la visite à l’Institut Gamaleya (Infobae)

Le ministre de la Santé n’a appris les détails de ce voyage que le 26 octobre, lorsque les deux envoyés du gouvernement ont rencontré le président dans la ferme Olivos.

L’accord avec les Russes impliquerait un certain nombre de problèmes logistiques. “Il n’a pas encore été décidé comment les vaccins seront transférés à Ezeiza. Il y a peu d’entreprises dans le monde formées pour ce métier “a expliqué une source familière avec les négociations. Dans le gouvernement argentin, il y a aussi un plan pour apporter de petites quantités sur les avions d’Aerolineas Argentinas, comme cela s’est produit au début de la pandémie avec des produits médicaux en provenance de Chine.

Avec les vaccins à Ezeiza, une autre opération spéciale de distribution locale commencera. Pendant ces heures, il est en cours d’évaluation pour confier cette tâche au courrier argentin.

Avant tout, le vaccin russe a besoin de l’approbation de l’ANMAT puis du ministère de la Santé, comme prévu aux articles 8 et 9 de la nouvelle loi sur les vaccins.

Le vaccin Sputnik V utilise une technologie d’adénovirus humain provenant de deux vecteurs différents, Ad5 et Ad26, pour une première et une deuxième injection. Le 11 de ce mois, le Centre national Gamaleya et le Fonds d’investissement russe ont annoncé que le vaccin était efficace à 92% dans les premiers essais de phase III et qu ‘«il n’y a eu aucun événement indésirable inattendu pendant les essais».

«Le premier enregistrement mondial du vaccin COVID-19, effectué en Russie le 11 août dans le cadre du mécanisme d’autorisation d’utilisation d’urgence, permet à la Fédération de Russie d’administrer le vaccin en dehors des essais cliniques à des volontaires tels que des médecins et d’autres groupes. risque élevé. Les essais réalisés avec l’utilisation civile du vaccin en Russie (qui ne font pas partie des essais cliniques) sur la base du suivi de 10 000 vaccinés supplémentaires ont confirmé l’efficacité du vaccin à un taux supérieur à 90% », a-t-il été rapporté ce jour-là par une déclaration.

Avec la visite des envoyés russes, le gouvernement cherche à conclure un accord et à accélérer le processus d’approbation.

J’ai continué à lire

Quirós a confirmé que les cours en présentiel débuteront à CABA le 17 février: “Nous voulons éviter des dommages mentaux et affectifs irréparables”

Coronavirus en Argentine: 10332 infections et 241 nouveaux décès confirmés