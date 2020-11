. / EPA / AZIZ KARIMOV / Archives

Tbilissi, 12 novembre . .- Au moins 10 opposants arméniens, y compris des membres de partis avec et sans représentation parlementaire, ont été arrêtés à Erevan au milieu d’une crise politique que traverse le pays après la signature de l’accord avec l’Azerbaïdjan à la fin des hostilités au Haut-Karabakh.

Parmi les personnes arrêtées, selon le Service d’enquête arménien, figurent le chef de l’Arménie prospère, Gagik Tsarukián, et le représentant du parti Dashnaktsutiun, Ishján Sagatelián, qui a annoncé hier un ultimatum au Premier ministre, Nikol Pashinián, pour démissionner de ses fonctions. .

Le chef de la force politique de la sécurité nationale, Garnik Isagulián, et le chef de l’Una Armenia, Artur Gazinián, ont également été arrêtés, accusés d’avoir violé les règles de traitement des informations qui sont un secret d’État.

À son tour, l’ancien chef du service de sécurité nationale arménien, Artur Vanetsian et l’un des organisateurs de la marche d’opposition non autorisée qui a eu lieu la veille, a été accusé d’avoir organisé des émeutes.

Pour cet après-midi, l’opposition arménienne a appelé à une nouvelle manifestation contre le Premier ministre, qu’elle accuse de trahison pour avoir signé un accord désavantageux pour l’Arménie dans le Haut-Karabakh.

Ce mercredi, les opposants arméniens, pour la plupart sans représentation à l’Assemblée nationale du pays, ont tenté de convoquer une session extraordinaire de cet organe pour forcer la démission de Pashinián.

Cependant, le parti du Premier ministre Mi Paso, qui a contrôlé l’Assemblée législative pendant deux ans, n’a pas assisté à la réunion, elle n’a donc pas pu se tenir.

Le parti gouvernemental a défendu Pashinyan jeudi dans une déclaration dans laquelle il a déclaré que la signature de l’accord était le seul moyen d’arrêter une guerre dans laquelle le peuple arménien combattait non seulement avec l’Azerbaïdjan, mais “des terroristes et des forces spéciales de différents pays”. .

De cette manière, le pacte était le seul moyen d’empêcher la perte de tout le territoire du Haut-Karabakh et de sauver des dizaines de milliers de vies, selon le communiqué.

Le dirigeant arménien a également rappelé ce jeudi que si cet accord n’avait pas été signé, 25 000 soldats seraient morts “en quelques heures”.

«Et j’ai décidé de mettre la vie de 25 000 soldats au-dessus de ma carrière et de ma vie», a déclaré Pashinián dans un discours à la nation.

Aux termes de l’accord controversé, l’Arménie perd le contrôle des sept districts azerbaïdjanais adjacents au Haut-Karabakh qu’elle occupait après la première guerre, ainsi que de Shushi, à seulement 11 kilomètres de Stepanakert.

Une partie de ces territoires était déjà au pouvoir de l’Azerbaïdjan à la suite de la guerre et l’autre – Agdam, Lachín et Kalbajar – sera livrée dans les prochains jours, selon l’accord.

L’exécution de l’accord sera supervisée par un contingent pacifiste russe composé de 1 960 soldats, 90 véhicules armés et 380 voitures et équipements spéciaux dans le Karabakh.