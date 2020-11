Sur le total des infections, 91 638 sont encore actives, soit 10,05%, tandis que 789 787 patients ont surmonté la maladie, un chiffre qui correspond à 86,6%. . / Carlos Ortega / Archives

Profamille a élaboré le deuxième rapport de l’étude “ Solidaridad ” et a mis en évidence la peur imminente que les Colombiens ont de la pandémie: 94% des citoyens pensent que le COVID-19 est un problème grave dans le pays. De plus, 89% des personnes interrogées craignent que leurs proches attrapent le virus et 79% affirment avoir peur de la date d’arrivée du vaccin.

Pour connaître les résultats, l’entité interrogé 1 735 Colombiens à travers le pays au cours des deux premières semaines de septembre lorsque les mesures pour contenir le virus ont été assouplies. La première partie de l’étude a été réalisée au début de la quarantaine, ce qui a permis d’analyser l’opinion des Colombiens avant, pendant et après les mesures du gouvernement national contre le coronavirus.

Résultats

L’enquête montre que la peur des Colombiens face au coronavirus et la gestion du gouvernement Duque sont deux des préoccupations les plus latentes de la population; Surtout, il y a une différence notable entre avril et septembre. L’étude a révélé que 9 répondants sur 10, soit 89%, ont déclaré avoir peur, contre 79% en avril.

Dans ce sens, 86% se disent préoccupés par les finances du pays, 83% pour les mesures prises par le gouvernement, 81% parce que la pandémie n’est pas maîtrisée et 79% parce qu’un vaccin ou un traitement n’arrive pas bientôt contre le covid au pays. L’enquête a montré que les items susmentionnés étaient supérieurs à 10 points par rapport à la mesure effectuée en avril.

Après l’assouplissement de la quarantaine, divers secteurs de l’économie se sont réactivés; selon l’enquête, 28% des personnes interrogées disent avoir peur de retourner à une «vie normale» et que l’épidémie de coronavirus dans le pays n’a pas été contrôlée. De plus, la crainte qu’un traitement contre le virus n’arrive pas rapidement a augmenté de 27%.

Environ 8 à 10 Colombiens, équivalent à 77%, ils assurent le respect des mesures de biosécurité et d’isolement préventif obligatoire, qui a été décrété pour ralentir la propagation du coronavirus. Cependant, les adultes âgés de 25 à 29 ans (68 pour cent) ont déclaré qu’ils n’étaient pas aussi judicieux avec ces règlements. Malgré cela, il a été démontré que les personnes proches du troisième âge sont les plus conformes de ces mesures: 55 à 59 ans (94%) et 45 à 49 ans (92%).

Il a été prouvé que 9% des répondants ont convenu de ne pas s’être conformés à la quarantaine obligatoire. La raison principale était liée à l’achat de nourriture, de médicaments et de masques. De plus, une personne sur quatre s’est justifiée en disant qu’elle était partie parce qu’elle avait besoin d’atténuer les problèmes de santé mentale, comme l’anxiété ou la dépression.

Les mesures d’autogestion se sont-elles améliorées?

Malgré le fait que l’enquête a montré que la peur chez les Colombiens a augmenté de manière significative; Il y a de bonnes nouvelles, 86% ont pris au moins une action pour se protéger et protéger les autres contre le COVID-19. En outre, 77% ont pris plus de trois mesures d’hygiène et d’auto-soins et 73%, plus de trois mesures de distanciation.

Concernant les mesures de confinement du virus par les citoyens, l’enquête a montré que 29% de personnes en plus évitaient les autres avec des symptômes associés au virus (de 42 à 71%); 20 pour cent de voyages annulés (de 47 à 67 pour cent); 11 pour cent ont évité d’aller à des événements sociaux (de 73 à 84 pour cent) et 10 pour cent ont essayé de ne pas utiliser les transports en commun (de 62 à 72 pour cent).

Après la quarantaine, il était évident que l’utilisation des masques avait considérablement augmenté: de 27%, au point que 95% des personnes interrogées ont déclaré les utiliser. De plus, la bonne nouvelle se poursuit: le lavage des mains et l’utilisation de désinfectants sont déjà adoptés par 88% des participants; changer de vêtements en arrivant de la rue est une habitude pour 66% et 8 sur 10 désinfectent les articles qui rentrent à la maison.

Est-ce que se taire est encore une option?

Être à la maison fait toujours partie des options des Colombiens dans le contexte de la pandémie: 82% des personnes interrogées conviennent que les mineurs continuent d’étudier à domicile. En outre, l’étude a montré que près de 9 personnes interrogées sur 10 estiment que les employés devraient avoir la possibilité de décider de travailler au bureau ou à domicile.

Santé mentale

Une partie de l’enquête a montré que 36% des personnes interrogées ont déclaré se sentir plus fatiguées sans raison apparente que lorsque la quarantaine a commencé. De même, un sur quatre a déclaré se sentir désespéré, la cinquième partie disait qu’ils se sentaient peu ou inutiles, la même proportion qui disait qu’ils étaient si tristes que rien ne pouvait les rendre heureux.

«Nous devons nous sensibiliser en tant que société et montrer notre solidarité face aux difficultés que vivent de nombreuses personnes. Ce ne devrait pas être une réalité étrangère que ceux qui quittent leur domicile le fassent en raison d’un cas de force majeure, comme aller travailler, fréquenter le service de santé et chercher du travail », a déclaré Marta Royo, directrice générale de Profamilia, au journal El Tiempo. .

