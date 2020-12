15 minutes. Le premier à la tête de la communauté du renseignement. Un diplomate afro-américain expérimenté en tant qu’ambassadeur auprès de l’ONU. Un économiste de premier plan, qui pourrait devenir le premier chef du département du Trésor en 231 ans d’histoire. Et un vétéran de la défense qui serait également le premier à diriger le Pentagone. Ensemble, elles forment l’équipe féminine du cabinet de Joe Biden.

Il s’agit de Avril Haines, Linda Thomas, Janet Yellen et Michèle Flournoy, respectivement, les 4 femmes profilées pour les postes les plus élevés dans le cabinet de Biden à partir de 2021.

Haines, Thomas et Yellen ont déjà été nommés par le démocrate et devront être approuvés au Sénat. Bientôt, le président élu des États-Unis (USA) annoncera le reste de son cabinet. Pendant ce temps, la presse américaine a annoncé le nom de Flournoy qui est incorporé dans cette liste de Biden qui sera un jalon dans l’histoire des femmes dans la politique américaine.

Kamala Harris

Harris, 56 ans, d’Oakland, en Californie, est devenu le première femme à occuper le poste de vice-présidente du gouvernement américain.

Au-delà de l’importance du poste et du caractère symbolique de sa nomination, Harris était déjà une icône du féminisme, tout comme Ruth Bader Ginsburg à son époque.. C’est l’exemple parfait de femmes brisant le fameux plafond de verre.

À 40 ans, elle est devenue procureur de San Francisco, la première femme et la première personne non blanche à occuper ce poste. Plus tard, elle serait procureure générale de Californie, où elle marquerait à nouveau une première fois: une femme et une afro-américaine. Puis viendrait un siège au Sénat, sa candidature à la présidence américaine et maintenant à la vice-présidence.

Kamala Harris a 56 ans (. / EPA / DNCC)

Harris, d’un père jamaïcain et d’une mère hindoue, a déclaré qu’elle venait d’une culture «qui produit des femmes fortes». Elle s’est également définie comme «noire et fière d’elle».

Elle est considérée par certains comme une défenseuse des luttes sociales, en particulier pour une génération indignée qui a soulevé des mouvements puissants comme Black Lives Matter, protestations qu’elle a ouvertement soutenues. En outre, Il est écologiste et a promu la politique du Green New Deal, un projet pour les États-Unis d’abandonner les combustibles fossiles d’ici 2045..

Comme d’autres femmes de son parti, Biden’s, dont Alexandria Ocasio-Cortez, Harris a ravi les milléniaux moins intéressés par la politique. Même les mentions de célébrités telles que Taylor Swift, LeBron James, Pink et Halle Berry ont contribué à sa popularité auprès des jeunes.

Sa mère était une scientifique, une chercheuse sur le cancer du seinet son père professeur à l’Université de Stanford. Sa sœur Maya est également impliquée dans la politique: elle était l’une des dirigeantes de la campagne Hilary Clinton en 2016. Elle n’a pas d’enfants et est mariée à Douglas Emhoff, un avocat à succès, divorcé et père de 2 enfants.

Avril haines

S’il est ratifié par le Sénat comme prévu, Haines sera la première femme à diriger le réseau des 17 agences qui composent la communauté américaine du renseignement, une position créée après les attentats du 11 septembre.

Ce New-Yorkais de 51 ans est né au centre-ville de Manhattan dans une famille de la classe supérieure et est enfant unique. Haines est diplômé de l’Université de Chicago avec un diplôme en physique et un Juris Doctor de Georgetown. Avant de rejoindre la Maison Blanche en tant que conseiller juridique en 2008, a exercé la profession d’avocat et était d’accord avec Biden au Sénat.

C’est en 2013 que son grand moment est arrivé: Barack Obama l’a choisie pour être numéro 2 de la CIA sous la direction de John Brennan. Elle est devenue la première femme à occuper ce poste. A cette époque, il a participé au “programme de drones” controversé d’Obama.

En 2018, avec l’arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche, Haines a été remplacé à la CIA par Gina Haspel. Depuis, Il s’est consacré à la rédaction d’articles, à l’enseignement des cours et au conseil aux entreprises du secteur de la défense et de la sécurité.

Haines est un amoureux non seulement de la physique, mais aussi des arts martiaux. Avant de commencer l’université, il est allé à Tokyo, au Japon pendant un an pour étudier dans une académie de judo d’élite où il a obtenu la ceinture brune dans cette discipline.

Linda Thomas-Greenfield

Linda Thomas- Greenfields était sous-secrétaire aux affaires africaines pendant le second mandat d’Obama (. / EPA / Ahmed Jallanzo)

Une autre des femmes de l’équipe de Biden est Linda Thomas-Greenfield, une diplomate avec une longue et vaste expérience. Il a servi au Libéria, au Pakistan, au Kenya, en Gambie, au Nigéria et en Jamaïque. Biden l’a nommée pour être la prochaine représentante américaine aux Nations Unies.

Thomas-Greenfield, qui Elle a brièvement travaillé dans l’administration Trump en 2017, était sous-secrétaire aux affaires africaines pendant le deuxième mandat d’Obama.. Après avoir quitté ses fonctions il y a 4 ans, l’ambassadrice s’est appuyée sur sa connaissance du continent africain et a travaillé pour le groupe Albright Stonebridge, un cabinet de diplomatie commerciale.

Elle est née à Baker, en Louisiane et est mariée à Lafayette, avec qui elle a 2 enfants.

Thomas-Greenfield gardez un profil discret de votre vie personnelle ou familiale. Cependant, sur Twitter, elle partage très activement son travail.

Janet L. Yellen

Yellen est le candidat au poste de secrétaire au Trésor (un poste équivalent au secrétaire à l’économie ou aux finances) de l’administration Biden.

Était le première femme à diriger la Réserve fédérale, la banque centrale de la première économie mondiale, entre 2014 et 2018.

Elle est née à Brooklyn, fille d’un médecin de famille et d’un enseignant au primaire qui lui a inculqué l’habitude de lire la presse économique. Yellen voulait étudier les sciences exactes mais a choisi l’économie.

À 74 ans, elle est considérée comme une économiste de premier plan qui a brisé le moule. Selon les personnes qui ont travaillé avec elle, elle a une personnalité fermement équilibrée dans ses postes, en plus d’avoir une grande capacité à parvenir à un consensus.

Elle est mariée au prix Nobel d’économie 2001, George Akerlof.

Yellen et Akerlof ont déménagé au Royaume-Uni pendant quelques années pour enseigner à la London School of Economics, d’où ils sont revenus en 1980 pour continuer à enseigner aux États-Unis. L’enseignement est l’une de ses passions.

Michèle Flournoy

Michèle Flournoy pourrait devenir la première femme à diriger la plus grande agence gouvernementale américaine: le ministère de la Défense.

Flournoy est une politicienne chevronnée et son nom est bien connu au Pentagone.. Sous l’administration Obama, elle a occupé le poste de sous-secrétaire à la politique de défense, le troisième poste civil le plus important de l’entité.

Michele Flournoy est mère de 3 enfants (. / Andy Wong)

Sa carrière là-bas a commencé plus tôt. Pendant la présidence de Bill Clinton, elle était sous-secrétaire à la défense pour la stratégie.

Flournoy est une figure respectée à la fois par les démocrates et les républicains et sa confirmation au Sénat devrait se faire sans heurts.

Elle est mère de 3 enfants. En 2012, il a surpris ses collègues du Pentagone en démissionnant de son poste pour passer plus de temps avec sa famille..

Lors d’une interview à la radio, il a admis que ses heures de travail étaient très longues et intenses et a ajouté qu’il était temps d’être proche de ses enfants. “Il y a un moment dans la vie, quand mes enfants atteignent l’adolescence, ils ont vraiment besoin d’un père».

Bien que cela ait été difficile pour elle, sa décision a résonné auprès des mères américaines et a déclenché un débat sur la question de savoir si les femmes peuvent atteindre les plus hauts niveaux du gouvernement ou des entreprises du pays aussi facilement que les hommes.