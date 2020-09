Quelques signaux ont été captés par deux détecteurs en États Unis et en Italie, qui ont surpris scientifiques.

Le 21 mai 2019, les détecteurs LIGO, dans l’union américaine et la Vierge, située dans le pays méditerranéen, ont enregistré une vibration, qui a à peine duré un dixième de seconde.

Ce signal correspondrait à un la source de ondes gravitationnelles, issu de la fusion de deux trous noirs, selon l’analyse menée par près de 2000 scientifiques de 190 nations différentes qui étudient ces signaux.

Selon les spécialistes, cet affrontement s’est produit il y a 7 milliards d’années, ce qui signifie qu’il s’est produit avant même la formation du terre et donc, le système solaire que nous connaissons.

Le crash était d’un trou noir avec une masse 85 fois celle de notre Soleil, qui est entré en collision avec un autre corps similaire avec une masse supérieure à 66 fois notre roi soleil. Le phénomène, jusqu’à présent, est impossible à expliquer avec la connaissance de la physique qui existe.

Aujourd’hui, nous ne sommes pas prêts à comprendre ce phénomène et nous ne pouvons pas répondre aux nombreuses questions qu’il soulève. Le plus intéressant est que le résultat de cette fusion est un trou de 142 masses solaires, quelque chose de jamais observé et que pour l’instant nous ne pouvons pas comprendre non plus », souligne Toni Font, physicien théoricien à l’Université de Valence et collaborateur du capteur Virgo, en Italie .