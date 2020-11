Par Paul Carrel

BERLIN, 23 novembre (.) – Avec des restrictions sur les rassemblements familiaux, des instructions de ne pas faire les câlins et une demande courtoise à Saint-Nicolas de “garder vos distances”, l’Europe se prépare pour son premier Noël sous COVID-19.

Les gouvernements du continent, qui représentent un quart des infections et des décès enregistrés dans le monde, tentent d’ajuster les restrictions à la vie publique pour permettre aux familles de célébrer Noël sans propager le virus.

La plupart envisagent de dévoiler leurs plans pour Noël cette semaine et beaucoup pensent dans le même sens: des réunions de famille restreintes et l’annulation générique des traditions de vacances telles que les marchés de Noël allemands et les défilés des trois rois en Espagne.

En Belgique, l’un des pays les plus durement touchés d’Europe, le Premier ministre Alexander De Croo s’inquiète d’une troisième vague d’infections au moment où la deuxième commence à s’estomper.

“Soit nous cassons une troisième vague à Noël, soit nous faisons une troisième vague à Noël”, a déclaré dimanche De Croo, qui prévoit de célébrer avec seulement sa femme et ses deux enfants.

Soulignant son message, le gouvernement belge a écrit à Saint-Nicolas, dont la visite le 6 décembre avec des cadeaux pour enfants est un événement de fête nationale, l’exhortant à “garder ses distances, se laver les mains régulièrement et porter un masque si nécessaire”.

En Italie, qui compte le deuxième plus grand nombre de victimes en Europe après le Royaume-Uni, le Premier ministre Giuseppe Conte a averti la semaine dernière: “Nous devrons passer les vacances de manière plus sobre. Les grandes fêtes, les baisers et les câlins ne seront pas possibles.” .

Paris abandonnera ses patinoires et son marché de Noël cette année et Moscou a annulé de grandes célébrations publiques, encourageant les gens à se promener pour profiter des lumières et des décorations de la ville.

Face aux restrictions, les Européens deviennent innovants. Un aubergiste bavarois a ouvert un marché de Noël en libre-service depuis la voiture et en Hollande, les enfants profitent d’une rencontre à distance avec SinterKlaas.

La chancelière Angela Merkel a déclaré que les familles allemandes devraient pouvoir se réunir à Noël, “peut-être avec des mesures de protection”.

La perspective des contrôles a provoqué la dissidence dans leurs rangs démocrates-chrétiens. Friedrich Merz, qui aspire à devenir chef du parti l’année prochaine, a déclaré au journal Tagesspiegel: “Ce n’est pas une question d’État comment je fête Noël avec ma famille.”

À Londres, le gouvernement a déclaré qu’il travaillait avec l’Écosse, le Pays de Galles et l’Irlande du Nord pour alléger les restrictions autour de Noël et permettre aux familles de se réunir, malgré un conseiller scientifique avertissant que le mélange de Noël présente des risques substantiels.

Le Président du Gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, a résumé l’équilibre auquel sont confrontés les dirigeants: << Ce Noël, nous passerons du désir d'être accompagnés et d'embrasser ceux que nous aimons le plus, et l'obligation de les protéger. Préservons cet esprit fraternel sans quitter de respecter les règles sanitaires si essentielles cette année. Il faut éviter une troisième vague. "

