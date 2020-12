Le koala apparu sur l’arbre généalogique des McCormick à Adélaïde.

Un koala est devenu viral sur les réseaux sociaux après avoir été enregistré grimpant à un arbre de Noël comme s’il faisait partie de la décoration des fêtes d’une famille en Australie.

L’animal à fourrure a été surpris par la famille McCormick mercredi dernier, à son retour d’une sortie en famille.. Il était perché presque au sommet de l’arbre, avec plusieurs ornements éparpillés sur le sol. Il avait l’air confus et effrayé.

Quand nous sommes revenus, notre chien est allé directement à l’arbre de Noël et a reniflé et maman a pensé que c’était un peu étrange», A déclaré Taylah McCormick au Guardian.

Elle a été la dernière à quitter la maison ce jour-là, vers trois heures de l’après-midi, en veillant à laisser toutes les lumières éteintes et le chien à l’extérieur. Vers 18 heures, la famille est retournée chez elle à Coromandel Valley, à Adélaïde, et ils ont rencontré le visiteur inattendu.

“Il y avait des décorations partout sur le sol … et elle (Mme McCormick) leva les yeux et il y avait un koala dans l’arbre. J’étais assez embrouillé avec les lumières. C’était un faux arbre et très vieux, mais elle a quand même essayé de manger les feuilles … Je l’ai vue en mâcher, mais elle s’est arrêtée quand elle a réalisé que c’était du plastique «Ajouta la jeune femme.

Pour Amanda McCormick, la mère de Taylah, la petite bête sauvage était sous le choc, ne bougeait pas un muscle et elle les regardait.

Daphné accrochée à l’arbre de Noël McCormick

“J’ai pensé ‘Est-ce une blague?’ Je pensais qu’un de mes enfants aurait pu y mettre comme un jouet en peluche, mais non, c’était un jouet vivant », a-t-il déclaré.

Selon la mère, la famille avait déjà eu des rencontres avec des koalas dans le passé, car ils se perchaient parfois dans les arbres à l’extérieur de la maison, mais aucun n’était jamais entré, encore moins grimpé sur un arbre de Noël.

“Il a dû entrer quand les portes étaient ouvertes, il serait resté chez nous pendant au moins trois heures”, ajoutée.

La famille a immédiatement contacté le centre de sauvetage des animaux de la ville spécialisé dans les koalas, l’Adelaide and Hills Koala Rescue, mais l’opérateur qui a répondu à l’appel a d’abord cru qu’ils étaient taquinés.

Cela a été déclaré par l’institution dans un message sur Facebook, dans lequel elle a partagé les photos que le McCormik a envoyées comme preuve.

Taylah McCormick

“Un koala désespéré d’entrer dans l’esprit de Noël était entré dans la maison d’Amanda McCormick et avait décidé qu’il voulait être la fée de l’arbre de Noël.. Amanda n’était pas si sûre et a appelé 1300KOALAZ pour obtenir de l’aide. Merci Amanda pour les superbes photos et pour avoir veillé à ce que ce petit koala réalise son souhait, même si ce n’était que pour un moment », ont-ils déclaré dans le post.

L’équipe de secours est arrivée sous peu et a réussi à démêler le petit koala que Taylah avait déjà nommé Daphné de l’arbre.

Il a été confirmé plus tard que c’était en effet un koala femelle, une “jeune femme de trois ou quatre ans qui était en bonne santé”, a déclaré le responsable de l’institut.

À l’époque où Daphné était avec les McCormik, elle est devenue une mini célébrité de TikTok en tant que L’adolescent a profité de son entreprise pour enregistrer une vidéo qui en peu de temps a dépassé les 20 mille likes.

“Tous les commentaires ont été comme,” Il n’y a aucun moyen que ce soit réel. ” Et ceux qui réalisent que c’est réel, ils disent: “ Oh, maintenant allons kangourou à l’école ” et ‘C’est un vrai Noël australien’ La jeune femme a dit au Guardian.

Une famille australienne trouve un koala vivant perché sur son arbre de Noël 2

Taylah a déclaré que la réponse avait été beaucoup plus importante qu’elle ne le pensait, car les photos qu’elle a téléchargées sur Facebook sont également devenues assez virales. Il a affirmé que plusieurs des vidéos avaient été enregistrées pour essayer de vérifier si Daphné était en vie, car elle ne bougeait pas. “J’ai dû le faire clignoter plusieurs fois pour le tester.”

Selon Dee Hearne-Hellon, un responsable du centre de sauvetage, Daphné est probablement entrée dans la maison simplement parce qu’elle aimait l’apparence de l’arbre car il ne faisait pas très chaud en ce moment, elle ne l’a donc pas fait à la recherche d’ombre pour s’abriter.

“Ils sont curieux, et ils sont en banlieue, et s’ils voient quelque chose qu’ils veulent voir, ils vont juste passer et jeter un coup d’œil,” il prétendait.

Le Koala a été relâché dans une zone boisée près de la maison de la famille McCormick.

Dans tous les cas, Daphné a été renvoyée dans la nature après que l’équipe de sauvetage l’a relâchée dans un arbre dans la zone boisée voisine. Les McCormicks disent qu’ils prendront soin d’elle à partir de maintenant, car au milieu d’une mauvaise année, sa curieuse rencontre avec ce petit animal fut une expérience mémorable.

