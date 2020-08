Le pêcheur Michael Foy a parcouru le monde en pêchant dans les océans du New Jersey à Hawaï, en Afrique du Sud et dans les Caraïbes. Cependant, il est détenu dans une cellule de prison de la prison de Sa Majesté à Tortola, la plus grande des îles Vierges britanniques.

Sa famille se démène maintenant pour le libérer, notamment en demandant l’aide du gouvernement américain et du secrétaire d’État Mike Pompeo, rapporte le Asbury Park Press, qui fait partie du réseau USA TODAY.

Sa famille a déclaré que les conditions de la prison sont «déplorables», d’après ce qu’ils ont recueilli auprès de Foy par des appels téléphoniques.

« Il a des rats et des cafards dans sa cellule, donc vous pouvez imaginer de nombreuses nuits où il passe sans beaucoup de sommeil », a déclaré sa sœur Kimberly Foy Kelly.

Mike Foy devant son bateau de pêche commerciale Rebel Lady. Foy, originaire de Jersey Shore, est en prison dans les îles Vierges britanniques alors que sa famille se bat pour sa libération.

Selon le Bureau du directeur des poursuites pénales des îles Vierges britanniques, le 8 juin, Foy, 60 ans, du canton de Stafford, a été capturée dans les eaux territoriales près de Peter Island et Norman Island par les douanes de Sa Majesté.

Foy était le capitaine du navire de pêche commerciale Rebel Lady, qui transportait 7 000 livres de poisson.

Il y avait également à bord des ressortissants indonésiens, qui ne parlaient pas anglais et étaient titulaires de visas de transit C-11, qui ne sont applicables qu’aux personnes travaillant sur un bateau de pêche.

Les autorités des îles Vierges britanniques ont déclaré dans le communiqué que Foy avait reconnu aux douaniers qu’il était le capitaine du navire et avait affirmé qu’il avait reçu l’autorisation d’entrer sur le territoire britannique d’outre-mer.

Les enquêtes de la police ont toutefois révélé que l’autorisation avait été demandée et refusée par le chef de l’immigration, les frontières ayant été fermées dans le cadre de la réponse du territoire à la pandémie de COVID-19, selon le communiqué.

Kelly a déclaré que les autorités avaient demandé à son frère de les suivre dans le port. Une fois à quai, il a été placé en garde à vue et son bateau a été saisi.

Dans les jours qui ont suivi, la famille et les avocats de Foy ont déclaré que les autorités insulaires avaient saisi les prises de thon et d’espadon de Foy – d’une valeur estimée à 56 000 dollars. Selon Kelly, le poisson a été retiré du bateau par les autorités des îles Vierges britanniques et vendu.

Foy a été accusé d’entrée illégale, de pêche non enregistrée et non autorisée et de défaut d’arriver à un port douanier, ont indiqué les autorités dans le communiqué.

Sa mise en liberté sous caution a été refusée au motif qu’il n’avait aucun lien ou statut juridique avec le territoire, selon un communiqué des autorités insulaires.

Il risque une amende de 511 000 $ et la saisie de son bateau, qui est équipé pour la pêche à la palangre – une technique consistant à faire flotter des centaines de mètres de ligne de pêche avec des hameçons appâtés, ont déclaré ses avocats.

Mais l’avocat de Foy dit qu’ils ont un solide témoin de la défense pour contrer ces affirmations: le gouvernement américain.

Selon sa famille et ses avocats, Foy emmenait ses quatre membres d’équipage indonésiens dans les îles Vierges britanniques pour faire tamponner leurs passeports afin de retourner légalement aux États-Unis lorsqu’il a été arrêté.

Les membres d’équipage indonésiens doivent faire tamponner leur passeport tous les 29 jours. Foy a nettoyé les hommes via Tortola pendant l’année dernière et, plus récemment, l’a fait le 27 avril sans incident, a déclaré Kelly.

Andrew Minkiewicz, un avocat basé à Washington et spécialisé dans le droit maritime et de la pêche, a déclaré que la Rebel Lady était surveillée électroniquement via un suivi par satellite par le gouvernement américain. Ce suivi, dit-il, prouve que Foy n’est jamais entré dans les eaux de l’île, comme le prétendent les responsables des BVI.

« Le système de suivi par satellite envoie une position toutes les heures. Tortola prétend qu’il était ailleurs, ce qui n’est pas possible. Il était à six miles au large quand ils prétendent qu’il était à 1½ miles », a déclaré Minkiewicz.

Six milles placeraient Foy en dehors de la juridiction territoriale de trois milles des îles Vierges britanniques, a-t-il ajouté.

Mike Foy avec sa petite-fille Syndey en 2019. Foy, originaire de Jersey Shore, est incarcéré dans les îles Vierges britanniques pour pêche illégale alors que sa famille se bat pour sa libération.

Minkiewicz a déclaré que Foy avait appelé son agent à Tortola pour passer les douanes et qu’on lui avait dit d’attendre au large. Alors qu’il dérivait au large, il a été approché par des douaniers qui l’ont amené au port.

« Il ne savait pas qu’il était en état d’arrestation. Il ne l’a découvert qu’à son arrivée au port », a déclaré Minkiewicz.

Foy a d’abord été accusé d’entrée illégale. Ensuite, a déclaré Minkiewicz, les autorités l’ont frappé avec des frais supplémentaires de pêche illégale et de ne pas se rendre dans un port douanier.

Minkiewicz a déclaré que les autorités des îles Vierges britanniques affirment que Foy a pêché illégalement ses poissons dans leurs eaux, mais leur défense est qu’il les a capturés au large de Porto Rico.

Il a dit que chaque palangrier doit avoir une caméra et un capteur vidéo pour montrer quand l’engin est mis à l’eau. Tout cela fait partie du processus américain de gestion des pêches.

Ils essaient de convaincre Pompeo d’appliquer la loi sur la protection des pêcheurs, qui ordonne à ce bureau de prendre des mesures pour protéger un navire américain et son équipage s’ils sont illégalement saisis par un gouvernement étranger. Ils ont également lancé une pétition sur change.org pour attirer l’attention sur l’histoire de Foy.

Pour que cela s’applique cependant, les accusations doivent être quelque chose qui n’est pas reconnu par les États-Unis comme contraire à la loi.

« Nous dirions qu’être saisi alors qu’il dérivait en dehors des eaux territoriales constituerait un usage de l’acte », a déclaré Minkiewicz.

En vertu de la loi, tout navire américain pris par un gouvernement étranger qui n’est pas en guerre avec les États-Unis sera remboursé par le gouvernement fédéral du montant de l’amende.

Selon la loi, une fois que le secrétaire d’État a obtenu la mainlevée du navire et remboursé son propriétaire, il est alors autorisé à prendre les mesures qu’il juge appropriées pour faire et recouvrer les réclamations du pays étranger pour le montant remboursé.

Si le navire saisi est un navire de pêche commerciale, le secrétaire d’État est autorisé à rembourser au propriétaire la juste valeur marchande de toute prise gâtée à la suite de la saisie.

Minkiewicz a déclaré qu’ils avaient contacté Pompeo à la mi-juin et avaient été informés par son personnel qu’ils examineraient l’affaire. Pompeo, cependant, n’a pris aucune mesure.

Un porte-parole du département d’État américain a déclaré avoir vu des reportages dans les médias sur un citoyen américain détenu dans les îles Vierges britanniques, mais pour des questions de confidentialité, ils ont refusé de parler de l’affaire. Le porte-parole a fait la déclaration suivante:

Les sénateurs américains Corey Booker et Bob Menendez et le représentant Andy Kim, tous démocrates du New Jersey, ont écrit au gouverneur adjoint des îles Vierges britanniques, David Archer Jr., en disant qu’ils s’attendaient à un procès équitable.

Dans la lettre, les législateurs ont déclaré à Archer qu’ils «continueront à suivre de près le cas de M. Foy et s’attendront à ce qu’il soit traité de manière appropriée dans des conditions sûres et hygiéniques. M. Foy devrait être traité équitablement et nous soutenons un processus juridique équitable sans délai. »

Foy est également représenté par Paul Edward, avocat à Tortola. Edwards a déclaré que Foy avait plaidé non coupable des accusations. Son procès est prévu pour le 9 septembre.

Alors que Foy est en prison, ses quatre membres d’équipage indonésiens, dont certains sont avec lui depuis 15 ans, sont assis au port et empêchés de quitter le bateau, ont déclaré ses avocats.

Lorsque Dan Radel, originaire de Jersey Shore, ne rapporte pas la nouvelle, vous pouvez le trouver dans une classe d’université, où il est professeur d’histoire. Contactez-le @danielradelapp; 732-643-4072; dradel@gannettnj.com.

Cet article a été initialement publié sur Asbury Park Press: Pêcheur emprisonné dans les îles Vierges britanniques; la famille se bat pour le retour