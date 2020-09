Une veillée pour Mercy Baguma a eu lieu dimanche à Glasgow, en Écosse

La famille ougandaise de Mercy Baguma, décédée au Royaume-Uni où elle avait demandé l’asile, est en colère contre les autorités britanniques à propos de l’enquête sur sa mort.

En août, son corps a été retrouvé dans un appartement de Glasgow près de son enfant en pleurs.

Mais, trois semaines plus tard, la famille n’est pas plus près de découvrir ce qui s’est passé, a déclaré la sœur de Mme Baguma à la BBC lors de ses funérailles en Ouganda.

Sa mort en Écosse a suscité des appels à des changements dans le système d’asile britannique.

Charity Positive Action in Housing (PAIH), qui avec d’autres associations caritatives l’aidait, a déclaré qu’elle était « effectivement démunie » car elle était incapable de trouver un emploi parce que son droit de travailler au Royaume-Uni avait expiré.

« Je dois dire que la famille n’est pas satisfaite de la façon dont cette affaire de Mercy a été traitée … parce que nous nous attendrions à ce que le gouvernement britannique ait maintenant des réponses pour nous », a déclaré Sarah Nakendo, sa sœur aînée, à la BBC.

« Il reste trois semaines sur la route et nous ne connaissons pas la cause du décès. Ce n’est pas rapporté dans les documents qui nous ont été partagés. »

Sarah Nakendo dit que la famille veut savoir ce qui est arrivé à Mercy Baguma

Une lettre consultée par la famille de l’Unité écossaise d’enquête sur les décès a déclaré que « la cause du décès n’était pas établie dans l’attente d’une enquête et qu’aucune circonstance ne justifierait un examen plus approfondi de la dépouille ».

« Nous avons été silencieux [since her death]», A déclaré Mme Nakendo,« et maintenant nous voyons la justice, nous voulons savoir ce qui est arrivé à Mercy ».

L’ambiance aux funérailles à Bugiri, dans l’est de l’Ouganda, était sombre avec des gens qui se sont présentés malgré les restrictions de coronavirus, rapporte Patricia Oyella de la BBC.

En août, Eric Nnanna, le père du fils Adriel, un an de Mme Baguma, a appelé la police quatre jours après son dernier contact avec elle.

Il était inquiet car il avait entendu les sons de son fils pleurer de l’intérieur de son appartement verrouillé.

L’argent recueilli pour l’enfant

La police a forcé la porte et a découvert le corps de l’homme de 34 ans dans le couloir tandis qu’Adriel était retrouvé vivant dans son lit.

Sa mort a été décrite par la police comme « inexpliquée mais pas suspecte ».

Les funérailles ont eu lieu près de la maison familiale dans l’est de l’Ouganda

On pense qu’Adriel était seul depuis au moins trois jours sans nourriture, a déclaré PAIH.

L’organisme de bienfaisance a aidé à collecter des fonds pour le rapatriement du corps de Mme Baguma et les frais funéraires.

PAIH a déclaré que les fonds restants, totalisant environ 75 000 £ (97 000 $), seraient placés dans une fiducie pour Adriel.

Mme Nakendo a remercié les gens d’avoir collecté des fonds.

PAIH a appelé à une enquête publique sur sa mort et celle d’autres demandeurs d’asile à Glasgow, ainsi que sur le logement des demandeurs d’asile dans la ville écossaise.

Le Premier ministre écossais, Nicola Sturgeon, a déclaré qu’une « réforme globale » du système d’asile était nécessaire, à partir du « principe de dignité, d’empathie et de soutien à nos semblables ».

Le ministère de l’Intérieur du Royaume-Uni a déclaré qu’il enquêterait sur le cas de Mme Baguma et le Premier ministre Boris Johnson a déclaré au Parlement qu’il examinerait également son cas.

On pense qu’elle est arrivée au Royaume-Uni en tant qu’étudiante il y a une quinzaine d’années, rapporte le journal The Guardian.

M. Nnanna, originaire du Nigéria, a rencontré la « charmante et adorable » Mme Baguma en 2017, a-t-il déclaré au Glasgow Times.