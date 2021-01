Cristian Pavón a été dénoncé et le cabinet d’avocats qui le défend a délivré une décharge (Photo Baires)

Gisela Marisol Doyle dénoncé publiquement Cristian Pavon pour abus sexuel avec un accès charnel: la femme a partagé une publication sur les réseaux sociaux dans laquelle elle désignait le footballeur qui vient de rejoindre Boca après avoir joué pendant près de deux ans aux États-Unis. En quelques heures, le joueur xeneize nié le fait par l’intermédiaire de ses avocats.

«Dieu rendra justice aussi. Je veux juste que la justice soit juste … Parce que ce que cette personne m’a fait n’a pas de nom … une année de souffrance, une année pour avancer, une année pour me fortifier. Je n’aurai pas pitié car vous ne l’aviez pas avec moi, Kichan Pavón », était le message de la femme qui accompagnait une image du joueur de Cordoue sur son compte Instagram avec la plainte pénale présumée.

L’affaire prendrait environ un an et est entre les mains de la justice. Alejandro Peralta Otonello est le procureur chargé de l’affaire (il rejoindra le 16 janvier après ses vacances) tombée à Alta Gracia, Córdoba.

La publication que la femme a faite ces dernières heures sur ses réseaux sociaux

«Cette personne ne mérite pas d’être dans le club puisque pour ses mauvais actes il devra répondre à la justice, pourquoi font-ils la sourde oreille? Il y a un an, j’ai été confronté à de nombreuses situations et j’ai essayé de guérir des blessures et de faire agir la justice, ce qui arrive au club dont je suis fan, ils devraient passer à l’action … Je ne supporte plus autant d’hypocrisie … d’attitudes … “Le commentaire de Doyle se termina.

Quelques minutes avant la plainte du public, l’institution à laquelle appartient l’attaquant de Cordoue, âgé de 24 ans, avait a publié une déclaration dans laquelle il a annoncé sa réincorporation au personnel professionnel après les examens médicaux correspondants: «Au cours des prochains jours, l’attaquant sera soumis aux études et analyses rigoureuses correspondantes pour confirmer son état de santé et son état de forme afin de rejoindre le plus tôt possible les premières séances d’entraînement en équipe dirigées par l’entraîneur Miguel Russo. ».

Il s’agit d’un nouveau cas dans lequel un footballeur Xeneize est impliqué, rappelant que l’année dernière lors de la quarantaine pour le coronavirus qui a été dénoncé pour violence de genre était le Colombien Villa Sebastian, qui a eu un différend avec Daniela Cortés. L’avocat Fernando Burlando, qui avait représenté Cortés, est celui qui défend désormais Doyle.

De la même manière (son compte Instagram officiel), Pavón a publié une déclaration à publier sur la situation dans laquelle il était impliqué, signée par le cabinet d’avocats Gramatica-Ferrari-Gramatica: «En relation avec les manifestations journalistiques du jour de la date, le cabinet d’avocats représentant M. Pavón souhaite signaler ce qui suit. La plainte contre M. Pavón est fausse. Pour cette raison, M. Pavón a rapidement signalé cette situation au parquet compétent en fonction pour la commission présumée de crimes d’extorsion et de fausses déclarations.. Dans ladite plainte, M. Pavón a été cité comme témoin et, à ce titre, il a apporté tout ce qu’il savait sur les événements dénoncés par lui. En ce qui concerne la plainte déposée contre lui, nous ne pouvons que signaler que M. Pavón s’est présenté spontanément devant le parquet compétent, s’est mis à la disposition du procureur pour collaborer à l’enquête et prouver son innocence. M. Pavón et toute sa famille sont très calmes, confiants que la justice agira et que la vérité et les intérêts illégitimes derrière la fausse plainte déposée contre lui seront démontrés.

