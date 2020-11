Patricia Aguirre a dénoncé votre oncle pour les abus qui auraient été commis entre 1990 et 1995, alors qu’elle avait entre 5 et 10 ans

Les moyens que Patricia Aguirre avait trouvés pour survivre à l’enfer se sont effondrés à 32 ans. Le tremblement qui a fait tomber la maçonnerie émotionnelle était le début et la fin de la vie: la naissance de sa fille et la mort de sa tante. Jusque-là dans la chronologie de ses jours, elle avait pu «normaliser»: elle a étudié, formé un couple et est tombée enceinte, comme tant d’autres filles. Dehors, pour les autres, rien n’attirait l’attention. Le chaos dormait quelque part dans sa mémoire et dans sa conscience jusqu’à il y a deux ans, la femme a réussi à dire quelque chose dont elle s’était étouffée depuis qu’elle avait 5 ans: “Mon oncle m’a abusé sexuellement.”

Aguirre a déclenché une catastrophe dans la famille. L’accusé l’avait élevée pratiquement comme un père. Presque tous les membres de la famille ont discrédité sa version. Patricia est restée seule, avec son partenaire, ses parents et personne d’autre. Puis il a intenté une action en justice contre Manuel Romero, un plombier et opérateur de gaz de 62 ans, même s’il savait que le tribunal pouvait rejeter son accusation parce que le délai de dépôt de la plainte était expiré (12 ans à partir de l’âge de la majorité de la victime).

Cependant, votre cas pourrait créer un précédent sans précédent et changer le cours des choses. C’est que Gabriel Vitale, chef de la Cour des garanties 8 de Lomas de Zamora, a ignoré la demande de prescriptibilité du dossier soulevée par la défense du défendeur et a décidé que l’affaire se poursuit vers le procès contre la victime la procédure d’un “procès pour la vérité”. Pour le juge, l’État a l’obligation d’enquêter pour réparer, même de manière symbolique, le crime.

La proposition d’un procès pour la vérité s’inspire de la manière dont la justice argentine a résolu les causes des crimes contre l’humanité lors de la dernière dictature dans le pays entre 1994 et 2004, lorsque la Cour suprême a déterminé que ces événements n’avaient pas de date de expiration légale.

Vitale considérait que, comme dans les années qui ont suivi les atrocités commises par le gouvernement militaire, il Il est essentiel de garantir aux victimes d’atteintes à leurs droits fondamentaux la possibilité concrète de connaître les faits et, avec cela, accéder à un processus qui garantit qu’ils enquêtent sur la vérité. Bien que dans ce cas, si le débat oral est atteint et même si l’accusé est déclaré coupable, il n’y aurait pas de sanction effective.

Manuel Romero, accusé par Gabriela Aguirre d’abus sexuels il y a 25 ans

«C’est important pour un processus individuel mais je pense que c’est une lutte collective et ce sont des voix qui doivent avoir l’institutionnalisation de la justice. Il a prescrit la cause, mais c’est une fin collective. L’État par la justice doit entrer dans l’histoire», A remarqué Patricia Aguirre, 36 ans, à Infobae.

La défense de Romero a fait appel de la décision de Vitale. La décision de poursuivre le procès ou de garantir l’impunité – à terme – de l’agresseur Il est resté entre les mains des juges de la chambre 1 de la chambre d’appel pénale de Lomas de Zamora, Guillermo Rolón, Miguel Navascues et Miguel Alberdi, qui devrait être émis dans les prochains jours.

La cause à propos de abus sexuel d’enfants a débuté le 2 juillet 2019. Patricia a laissé son témoignage au parquet spécialisé dans les abus sexuels: «Il a touché mon vagin, mon corps, il a aussi mis son pénis dans sa bouche et m’a fait toucher ses organes génitaux. J’allais dans sa chambre, que je partageais avec ma tante, ou il m’emmenait faire un tour dans son camion où je lui faisais une fellation ».

Les événements dénoncés par Patricia se sont produits entre 1990 et 1995 dans la maison familiale de Barrio Gorriti, à Glew, Almirante Brown’s Party. Là, elle vivait avec sa mère Monica et sa grand-mère et sur le même terrain, à l’arrière-plan, l’accusé, sa femme (la sœur de Monica) et leurs enfants avaient la maison. Mais les abus ont continué quand Aguirre et sa mère ont déménagé à San Vicente. «J’ai toujours des souvenirs de la pièce de la maison de Manuel et de la clarté qui est entrée dans sa fenêtre, comme les événements se sont produits à l’heure de la sieste ou dans son camion la nuit», A-t-il déclaré à la justice.

«Il était toujours présent. Dans tout cela, c’était la vie de famille. À toutes les réunions et anniversaires. Et j’avais une distance qui se diluait dans une grande famille. Nous étions 50. Et c’était une personne très distinctive: introvertie, calme, provinciale. Il n’a jamais discuté avec personne. Mais j’étais très attaché à lui même dans la famille quand j’étais petite ils disaient que j’étais leur petite amie», Dit-il maintenant, avec le poids des mots assumés.

Gabriel Vitale, juge des garanties de Lomas de Zamora, s’est prononcé en faveur de la tenue d’un procès “pour la vérité”

L’angoisse d’être mère, l’incapacité d’allaiter sa fille et la mort de sa tante, la femme de l’agresseur et la sœur de sa mère, ont réorganisé l’esprit de Patricia. «J’étais mère et à partir de là, de nombreuses questions ont commencé à se poser qui m’ont conduit à une thérapie, à demander une aide professionnelle, avec les obstacles que j’avais. Et ma tante meurt et quelque chose se passe en moi pour faire cette exposition. Ma tante était le commandant de la famille, elle était l’aînée des sœurs et elle a hérité de ce truc matriarcal de ma grand-mère. C’était comme le doigt pointé, elle était la justice dans la famille », dit Patricia.

Mais la tante est décédée et deux mois plus tard, Aguirre a pu retirer de la salle de psychanalyse un problème qui brûlait en elle. «Je voulais le résoudre en quatre murs. Cela ne m’a pas permis de parler en dehors de la thérapie, mais le processus interne s’écoule et j’ai fini par devoir le dire. Je ne pouvais pas supporter d’élever ma fille dans cet environnement de silence et de mensongesIl y a d’autres petits dans la famille et c’était beaucoup. Les enjeux étaient élevés. Il y avait un cercle à couper », explique-t-il.

Dans le cas, Andrea Fabiana Vilches, psychanalyste d’Aguirre, a donné son témoignage. «Dans ce cas particulier, l’une des situations qui ont« collaboré »à son traumatisme d’enfance est la raison de la plainte, une maltraitance intrafamiliale, perpétuée au fil du temps. Les effets du traumatisme persistent dans le temps, conduisant à une présentification dans le présent… », a-t-il déclaré.

Romero a été convoqué par la justice en tant que défendeur et a refusé de témoigner

R., partenaire de Patricia, a également collaboré à l’enquête. “ Nous avions été mauvais l’un avec l’autre, mauvais en couple, et j’ai remarqué qu’il lui arrivait quelque chose, qu’elle était en conflit et un peu dans le cadre de ce conflit, lors d’une discussion elle m’a dit qu’elle devait me dire quelque chose qui lui était arrivé et Je faisais mal et là, elle me dit que son oncle l’avait maltraitée. J’ai remarqué des changements si manifestement quand elle a commencé, il y a des années, à faire de la psychothérapie et Avec ce traitement, elle a eu certains changements qui lui ont permis de finalement dire ce qui lui était arrivé et de l’exprimer ».

«Il a mis son pénis dans ma bouche, il m’a touché, toutes sortes d’abus de contact. J’ai longtemps travaillé sur la question du consentement, cette question que nous, les reporters d’abus, avons, une chose coupable, mais il n’y a pas de consentement à cet âge, il y a un adulte qui sait qu’il fait les choses mal et une enfance indignée“Dit Patricia fermement, qui admet que dans son enfance, elle n’a pas vécu les événements” d’une manière angoissante “. Elle dit qu’elle a été victime de son oncle entre 5 et 10 ans et que ce n’est qu’à cet âge qu’elle a pu s’éloigner de son agresseur.

«Ce avec quoi j’ai pu travailler, c’est qu’à cet âge, l’enfance commence à prendre une décision sur ce qui est bien ou mal. Je l’ai beaucoup suivi, dans ma famille on disait que c’était mon petit ami. C’était un contexte que je ne pouvais pas remettre en question. Mon vieux s’est séparé, il était le seul homme et je l’ai beaucoup suivi. Et je n’ai jamais remis en question cette situation », dit-il.

Le procureur dans l’affaire, Andrea Nicoletti, a demandé que des tests psychologiques soient effectués sur Aguirre pour déterminer la véracité de son témoignage. Les experts ont déterminé que la femme “Présente des indicateurs d’abus sexuels” et ils ont expliqué que “lors du récit des événements, il s’est angoissé, a présenté des sentiments de culpabilité, de honte, pendant son enfance et son adolescence, il a naturalisé les événements”.

Ils ont également détaillé que “d’après l’histoire de la victime, il n’y a aucun indice de fabrication ou de mensonge, elle ne présente pas d’idées délirantes” et elle ne souffre pas non plus d’une maladie mentale ou d’un trouble qui implique une perturbation du degré de conscience. “En outre, ils ont précisé que la femme” n’est pas dangereuse “. pour lui-même ou pour des tiers de manière imminente ».

Aguirre dit qu’il a simplement pu parler 25 ans plus tard. «Je ne sais pas s’il y a d’autres victimes de lui mais c’était une tradition de se taire, de se cacher, de se taire. Ma famille est une famille de femmes maltraitées, de femmes dévouées à la question de leur corps, physiquement et symboliquement. Mes ancêtres sont de Santiago et lors de voyages, nous découvrons des histoires de filles abandonnées. C’était une reprise. Ma mère et ma tante ont été victimes de leur père. Ce n’est pas justifiant mais contextualisant. Une famille qui a généré un cycle répétitif d’abus et Moi qui appartiens à une autre génération pourrais couper“, Il a dit Infobae.

Deux mois après la mort de sa tante, Patricia a parlé à sa mère des mauvais traitements infligés à Romero. Contrairement à ses cousins ​​et autres oncles, elle le croyait. “Il a admis le crime qu’il a commis”, raconte Mónica à ce média. Et il a partagé un audio que l’accusé lui a envoyé où il lui dit entre deux sanglots qu’il a “une maladie”. «Vous êtes ma belle-sœur, mais quand vous me serrez dans vos bras, vous n’êtes pas ma belle-sœur pour moi», a déclaré l’accusé dans cette conférence. Cependant, lorsqu’il a été convoqué pour une déclaration d’enquête par le procureur Nicoletti, l’homme refusé de parler.

«Mon père avait une bonne relation avec mon oncle et en ce qui concerne mon éducation, il était très absent. Ce qui s’est passé, c’est que lorsque j’ai parlé, il a saisi l’occasion et est allé témoigner. Tout ce qui ne m’a pas accompagné depuis 32 ans m’a accompagné. Il voulait faire justice de sa propre main. Il a dit «si vous me demandez, je vais le tuer maintenant». Mais ça ne va pas là-bas, la réparation en est une autre», Précise Patricia.

Pour Aguirre et pour le juge Vitale, la réparation est dans la justice. “Pour les autres filles”dit Patricia. Et pour que Romero, s’il est reconnu coupable, porte au moins la marque du châtiment de l’État. Dans une autre décision présentant les mêmes caractéristiques, à partir d’une plainte de 2014 qui n’a jamais été jugée pour la vérité, Vitale a déclaré que l’impossibilité d’enquêter sur les crimes contre l’intégrité sexuelle des enfants et des adolescents par prescription de la cause «Annule (pour le moment) le droit de la victime de voir sa vérité discutée publiquement». Et il a estimé que «d’une certaine manière, cela transforme cette violence particulière signalée en violence institutionnelle publique».

Vitale a écrit dans cette décision qu’il y a un “Bouclier juridique” invité par un “Pratique juridictionnelle myope et réductionniste” qui nie les droits des victimes. Patricia assure qu’elle ne croit pas à la punition en prison comme une solution efficace aux problèmes des gens. «Il doit y avoir un ordre. Je ne crois pas aux prisons mais j’ai porté plainte pour qu’elle soit connue », remarque Aguirre. Cette myopie que Vitale observe dans la Justice, Patricia la voit dans le sein de sa famille: «Ils ne peuvent pas la voir dans ma famille. Et c’est que la vérité est insupportable. Mon grand-père est décédé en 2018 et toutes ses filles ont pleuré et ont pris soin de lui. Son propre violeur. La réalité dépasse la fiction ».

Continuer à lire:

La terrible plainte d’une jeune femme: “Le curé de ma ville m’a maltraité quand j’avais 9 ans, quand il le pouvait il mettait ses mains sous mon pantalon”