Un agent de santé détient un vaccin Pfizer-BioNTech contre la covid-19

Araceli Rosario Hidalgo Sánchez, 96 ans, résidente d’un centre pour personnes âgées à Guadalajara, dans le centre de l’Espagne, est devenue ce dimanche la première personne du pays à être vaccinée contre le coronavirus.

“Il ne fait rien”Dit, en souriant, la vieille femme se levant lentement après avoir reçu l’injection et marchant à l’aide d’un déambulateur, selon des images diffusées à la télévision.

Araceli est originaire de Guadix (Grenade), bien qu’elle soit enregistrée à Guadalajara depuis 25 ans. Il a un fils, une fille, quatre petits-enfants et un arrière-petit-fils.

Après elle, Mónica Tapias a été vaccinée, qui travaille comme assistante dans la même résidence pour personnes âgées.

Avec ces deux injections, le processus de vaccination attendu contre le coronavirus commence en Espagne, qui se poursuivra aujourd’hui dans toutes les communautés autonomes (régions).

Après avoir reçu leurs premières doses – dans 21 jours, ils recevront une deuxième ponction – Araceli et Mónica ont encouragé la population à se faire vacciner. “Voyons si nous nous comportons tous bien et faisons disparaître le virus”, a déclaré le nonagénaire, après s’être assuré qu’elle n’avait pas ressenti de démangeaisons ou d’inconfort lorsqu’ils lui avaient administré le vaccin.

Le centre pour personnes âgées Los Olmos, à Guadalajara, a été choisi pour démarrer la campagne de vaccination en Espagne en raison de sa proximité avec un entrepôt du laboratoire américain Pfizer, auquel les vaccins sont arrivés samedi d’une usine du géant pharmaceutique en Belgique.

L’endroit a également été choisi car il n’y avait pas de cas positif de coronavirus à ce moment.

“C’est une grande fierté et une grande satisfaction car nous représentons toutes les résidences d’Espagne”, a déclaré jeudi la directrice de ce centre, Marina Vadillo. “Pour tout le monde, c’est un honneur”, a-t-il ajouté.

Les autorités espagnoles espèrent avoir vacciné entre 15 et 20 millions de personnes en juin 2021, sur une population de 47 millions.

Toutes les communautés commencent à mettre les premières doses du vaccin aujourd’hui

L’Espagne a été l’un des pays d’Europe les plus durement touchés par la pandémie, avec 50000 décès et plus de 1,8 million de cas, selon les chiffres du ministère de la Santé.

L’Agence européenne des médicaments (EMA) a donné son feu vert lundi au vaccin contre le coronavirus de Pfizer et le laboratoire allemand BioNTech et les 27 États membres de l’Union européenne (UE) commencent leurs vaccinations ce dimanche.

Les premiers à recevoir le vaccin en Espagne seront les personnes âgées et les personnes handicapées qui vivent dans des résidences et les travailleurs de ces centres, où le covid-19 a fait des ravages dans la première vague de la pandémie et dont les résidents ont été isolés pendant tous ces mois. pandémie.

Le personnel de santé de première ligne sera également vacciné au cours de cette première phase; les autres membres du personnel de la santé et des foyers de soins et les grandes personnes à charge non institutionnalisées.

On s’attend à ce que dans douze semaines, la vaccination atteigne 2 295 638 personnes grâce à plus de 4,5 millions de doses de vaccin Pfizer et que toute la population sera vaccinée dans plusieurs mois.

Après ce premier lot de vaccins, chaque lundi, l’Espagne recevra quelque 350000 nouvelles doses et dans les douze prochaines semaines, le pays s’attend à accéder à un total de 4591275, avec lequel il pourra vacciner 2295638 personnes dans la première étape, ce qui Il durera jusqu’en mars.

(Avec des informations de l’. et de l’.)

