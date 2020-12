Afin que sa fille soit poursuivie, Rosalba Marín a donné les coordonnées de l’endroit où le corps de Betty a été enterré. Photo de courtoisie

De Betty Vallejo, une femme de 58 ans, ses filles Zoraida et Claudia Milena Cubides Vallejo, ils ne se sont plus entendus depuis le 8 septembre dernier. Mystérieusement, la femme a disparu de leur maison, c’était la seule chose qu’ils savaient jusqu’au 4 décembre dernier, lorsqu’ils ont appris que son locataire, Rosalba Marín Montes, l’avait assassinée lors d’une discussion animée sur un problème d’humidité dans la maison. , puis le couper en deux et payer pour être enterré.

C’est arrivé dans le quartier de Los Quindos, dans la ville d’Arménie. Rosalba Marín et sa fille Maricela Ruiz louaient depuis exactement 16 jours au premier étage de la maison de la victime, dans le cadre d’un engagement à payer 380 000 dollars par mois. Bien qu’ils ne portent pas beaucoup, ils avaient déjà eu des frictions, en raison de la rupture d’un arrangement, par le propriétaire, d’une fuite d’eau dans l’une des pièces du premier étage, où vivaient les locataires.

Le mardi fatidique, l’agresseur et Betty se sont disputés, parce qu’elle ne l’avait pas laissé installer le service d’antenne parabolique, apparemment, parce que cela pourrait générer un problème d’humidité plus important. Pendant la discussion, Rosalba l’a poussée et, à la suite d’un coup à la tête, Betty a été tuée; Du moins, c’est ce qu’elle a avoué au parquet, qui, avec le Sijín et la police, l’a capturée près de trois mois après le crime.

«Elle s’est disputée et elle est venue sur moi en affirmant que ma réaction était de me défendre et de la pousser, elle est tombée contre le poulet dans la cuisine elle s’est cogné la tête et a commencé à éclabousser, à étirer ses jambes, j’ai eu peur et je ne savais pas quoi faire, je suis restée coincée, je n’avais jamais imaginé ça », Rosalba Marín a expliqué à l’organe d’enquête, devant lequel elle a avoué que, «jusqu’à ce moment», elle n’avait pas pensé à lui faire du mal.

Lorsque Betty a cessé de respirer, vers 1 heure de l’après-midi, une heure et demie après le coup à la tête après la poussée, Rosalba Marín a pris une décision. Craignant que sa fille, bientôt rentrée du travail, ne la découvre, elle a fendu le corps de sa voisine en deux pour qu’elle puisse l’enterrer.

Le corps a été divisé en deux pour faciliter l’enterrement. Photo d’archive / Bureau du procureur

“Je ne savais pas quoi faire, il allait être 13 heures de l’après-midi. Je pensais que ma fille allait arriver du travail, j’ai commencé à réfléchir à quoi faire du corps.” J’avais peur parce que tout à coup les policiers arrivaient et il m’est venu à l’esprit de les emmener dans le patio de la maison. J’ai pris une machette et un marteau, puis j’ai commencé à la casser autour de la taille et avec le marteau j’ai frappé la machette en deux parties », a-t-il déclaré au parquet.

Dans un chariot de ceux qui sont utilisés pour le marché, le meurtrier a placé les «deux chuspas» dans lesquels elle gardait le corps de Betty. Une fois ligoté, il est allé chercher qui se chargerait d’enterrer le cadavre, sous prétexte qu’il s’agissait des corps de deux chiens morts et qu’il n’avait pas d’argent pour leur donner une sépulture chrétienne. Un homme lui a facturé 50 000 pesos pour l’avoir aidée.

«L’homme a proposé que je fasse deux trous pour les enterrer près de sa maison et que je les emporte à 3 heures de l’après-midi. Je ne l’avais jamais vu et je ne l’ai jamais revu, je suis rentré chez moi, nettoyé avec du savon et propre, j’ai utilisé une vieille serviette avec laquelle j’ai séché les chiens après le bain », Ajouta Rosalba.

Neuf jours plus tard, il s’est enfui

Il ne suffisait pas de le casser en deux et de le faire enterrer. Elle l’a dit elle-même. Il a cherché à modifier la scène du crime: comme le premier étage de la maison où vivait Rosalba avait un lien avec le second, où résidait Betty, Il est monté prendre des sacs à main et des pots, en plus du téléphone portable tombé au sol après la poussée, pour les emballer, les faire disparaître et faire croire à la fois aux filles du défunt et aux autorités que la femme de 58 ans avait simplement voulu quitter la maison. . Déconnectez-vous du monde.

Le 17 septembre, avec sa fille Maricela, Rosalba a pris la décision de quitter la maison. «Comme la famille de Mme Betty a commencé à nous harceler beaucoup, j’ai décidé de quitter la maison parce que même ma fille a commencé à me dire des choses et était bouleversée par la situation, elle m’a demandé si je savais quelque chose, est-ce que je dirais non et j’ai pris la décision de J’irai à Valle del Cauca, puis en Arménie et plus tard à Caldas », a-t-il déclaré.

Le meurtrier a payé 50 000 dollars pour qu’un homme, qu’elle ne connaissait pas, enterrât le corps, lui faisant croire que c’était celui d’une paire de chiens. Photo gracieuseté de EL QUINDIANO

Le corps de Betty a été retrouvé dans un guadual, dans un endroit connu sous le nom de La Carroñera, dans le sud de l’Arménie, entre les quartiers de Los Naranjos et d’Arcadia, selon les médias El Quindiano, qui ont documenté l’affaire.

C’est Rosalba elle-même qui a aidé les autorités à retrouver le corps de Betty, afin de la poursuivre et non sa fille, car, selon les aveux au bureau du procureur, elle n’a jamais été au courant. Ce qui s’est passé: «Ce qui s’est passé, je le savais, parce que je ne l’avais pas dit, jusqu’à ce que je ne puisse pas le cacher et qu’ils impliquent ma fille qui n’a rien à voir avec l’affaire, Je regrette également ce que j’ai fait et j’espère que la famille de Mme Betty pourra en quelque sorte se reposer jusqu’à ce qu’elle voie ce qui lui est arrivé ».

La tombe de Betty Vallejo

Ce 7 décembre, au cours duquel la célébration de la journée las Velitas est l’un des principaux sujets de conversation dans le débat public, Zoraida et Claudia, les filles de Betty lui font un dernier adieu, après près de 90 jours d’angoisse à son sujet disparition. Aujourd’hui commence l’étape du deuil.

Après presque trois mois de recherche, la famille de Betty a pu lui donner une sépulture chrétienne. Photo gracieuseté d’El QUINDIANO

Quant à Rosalba et sa fille, le deuxième tribunal municipal de Circasie, doté d’une fonction de contrôle de la garantie, leur a délivré une mesure préventive de privation de liberté.

Vous pourriez également être intéressé par:

Dans le cadre de soins incitatifs, une infirmière de 21 ans a été abattue par un policier