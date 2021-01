María Fernanda et Homero quand il était chiot. Instagram @ mafe_echverry18

Ce jeudi, une femme identifiée comme María Fernanda Echeverry a dénoncé sur son compte Instagram que la compagnie aérienne Easyfly lui avait donné son chien mort, après un déplacement dans la ville de Cali. La femme a rapporté, dans sa publication sur le réseau social, qu’elle avait acheté le billet «indiquant clairement que je voyageais uniquement et exclusivement avec mon chiot (dans la cabine) », mais qu’en arrivant à l’aéroport de Puerto Así, on lui a dit qu’il devait l’envoyer par l’entrepôt.

Echeverry a déclaré qu’ils ne lui avaient donné aucune justification pour les empêcher de voyager ensemble. «Nous ne nous sommes jamais séparés, j’ai toujours voyagé avec moi aussi longtemps que nécessaire et en raison des politiques de l’entreprise sans clarifier, ils m’ont fait changer le mode de voyage de mon animal (ils m’avaient dit que je pouvais voyager en cabine et à la dernière minute ils m’ont dit que je devais aller en soute ), J’ai insisté pour qu’ils le laissent voyager avec moi, j’ai insisté et insisté, mais ce n’était PAS retentissant », a déclaré la femme.

Confrontée à la menace de rater le vol, elle a accepté et a exigé qu’Easyfly soit localisé confortablement, mais en atteignant Cali, elle a trouvé Homer mort. “Quand je suis descendu de l’avion j’ai couru le voir pour le recevoir avec empressement et j’ai trouvé une scène choquante, c’était sous toutes les valises sans vie, ils ne l’ont pas localisée comme il se doit et ils ne lui ont pas laissé assez d’espace pour respirer », de plus, selon une vidéo qu’il a partagée dans ses histoires Instagram, la caisse de l’animal était enveloppée dans un sac.

Une photo récente d’Homère avant sa mort. Instagram @ mafe_echeverry18

La femme a ajouté que la compagnie aérienne avait donné à Homer, un tyran américain, “comme n’importe quel autre objet” et que, pour elle, ils éludaient toute responsabilité. María Fernanda a déclaré avoir consulté un expert qui lui a dit que la cause du décès pouvait être due à une hypothermie et plus tard à une hypoxie., c’est-à-dire lorsqu’il n’y a pas assez d’oxygène dans le sang et que le chien doit être resté dans l’espace avant de démarrer la cabine passagers, derrière la cabine du pilote.

La journaliste María Camila Díaz a partagé la vidéo d’Homero sur son compte Twitter après que le plastique ait été retiré de sa caisse. “Je ne peux pas de tristesse. Je viens de regarder les publications internes sur Instagram et j’en vois une de Mafe Echeverry. Il me dit qu’il a voyagé de Puerto Asís à Cali. Dans la compagnie aérienne @EasyflyVuelos, ils ne l’ont pas laissé emmener son chien dans la cabine. Ils lui ont fait acheter un guacal».

La réponse d’Easyfly

Le matin de ce vendredi lLa compagnie aérienne a publié un communiqué de presse dans lequel elle a déclaré que la femme n’avait pas présenté les documents nécessaires pour transporter Homer en cabine, “Qui comprend un certificat médical de soutien émotionnel et un carnet de vaccination, raison pour laquelle la compagnie a offert au passager la possibilité de le transporter dans la soute de l’avion dans une caisse, le cas échéant dans ces cas.”

Il a également déclaré qu’en tant que transporteurs, ils ne connaissaient pas les conditions sanitaires dans lesquelles les animaux voyagent ou les températures qu’ils peuvent supporter et que leurs propriétaires doivent les informer et déterminer si les animaux peuvent ou non voyager avec la réglementation aéronautique. “Easyfly présente ses condoléances au passager et renforcera les questions de son protocole afin que les propriétaires puissent déterminer si dans le cas d’un voyage en soute, la race et les conditions de l’animal répondent à ce qui est nécessaire au transport.”

En outre, dans sa déclaration, il a réaffirmé que ses procédures et protocoles sont conformes au Règlement aéronautique de Colombie (RAC). Enfin, il a expliqué que pour le transport des animaux dans l’entrepôt, ils disposent d’une zone sous pression pour “garantir un transport adéquat de l’origine à la destination”.

Twitter @easyfly

Lire la suite

Ce vendredi, à 8 heures du soir, la quarantaine générale commence à Bogotá, donc les restrictions dans la capitale sont restées

Découvrez les restrictions qui s’appliquent dans les principales villes de Colombie pour ce week-end

La quarantaine commence à Cali jusqu’au lundi prochain 18 janvier: voir quelques exceptions