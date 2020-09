Une femme du Texas qui a reçu près de 2 millions de dollars de prêts du programme de protection des chèques de paie au milieu de la pandémie de coronavirus en cours a été arrêtée mardi par les autorités fédérales sur des allégations de fraude.

Lola Shalewa Barbara Kasali, de Houston, a été accusée d’avoir fait de fausses déclarations à une institution financière, de fraude par virement bancaire, de fraude bancaire et d’avoir participé à des transactions monétaires illégales, selon un communiqué du ministère américain de la Justice.

Des responsables affirment que Kasali, 22 ans, aurait soumis deux demandes de prêt PPP frauduleuses pour deux entreprises – les extensions de cheveux Lola’s Level et Charm – et aurait déclaré avoir plusieurs employés et d’importantes dépenses de personnel.

« Selon les accusations, cependant, aucune entité n’a d’employés ni ne paie de salaire conforme aux montants réclamés dans les demandes de prêt », selon le communiqué.

Après avoir reçu plus de 1,9 million de dollars de prêts, Kasali a transféré les fonds sur quatre comptes bancaires supplémentaires, ont indiqué des responsables. Kasali devrait comparaître mercredi devant la juge américaine Christina Bryan à Houston.

Ce n’est pas le premier incident d’une personne accusée d’avoir frauduleusement reçu des prêts PPP. En juillet, un homme de Floride a été accusé d’avoir reçu 3,9 millions de dollars de prêts pour s’acheter une voiture de sport Lamborghini, entre autres.

Un rapport publié plus tôt ce mois-ci a révélé que les prêts PPP, conçus à l’origine pour les petites entreprises, avaient été mal répartis entre les entreprises qui avaient déjà reçu un prêt ou avaient été exclues du programme. Entre autres, le rapport montre qu’environ 10 000 prêts ont été accordés à des entreprises qui ont reçu plus d’un prêt PPP.

« Le Trésor doit améliorer la surveillance et la responsabilité pour s’assurer que l’argent des contribuables ne soit pas gaspillé », a déclaré James Clyburn, D-S.C., Président du Sous-comité spécial sur la crise du coronavirus.

« Les contribuables ne devraient pas avoir à choisir entre obtenir rapidement de l’aide à ceux qui en ont besoin et gaspiller des fonds fédéraux, et il y a des mesures simples qui auraient pu être prises pour améliorer la surveillance et réduire la fraude », a-t-il déclaré lors d’une audience lors de la publication du rapport.

Le programme de protection des chèques de paie a expiré le 8 août, sans plan clair pour le prolonger. Le programme faisait partie de la loi CARES (Coronavirus Aid, Relief and Economic Security) adoptée par le Congrès en mars et qui offrait une assistance à plus de 5 millions d’entreprises.

