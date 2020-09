Le directeur et la voix directrice derrière une escroquerie téléphonique qui a volé 1 million de dollars à des personnes âgées de Broward, Palm Beach et d’autres comtés de Floride a été inculpé devant le tribunal fédéral de West Palm Beach, selon les procureurs.

Une plainte pénale donne à Edtronda Simon, 40 ans, alias Edtronda Harrell, de Stone Mountain, en Géorgie, et ses cohortes de Floride peu de crédit pour l’innovation dans la fraude aux aînés. Ils ont lancé une escroquerie téléphonique si courante que le bureau du shérif du comté de Palm Beach a envoyé des avertissements à ce sujet en mars et en mai.

Mais les documents judiciaires donnent au gang 1 million de dollars de points pour l’efficacité avec plus de 250 victimes. Deux membres du gang de Floride, Shaumbrica Stubbs et Samuel Charles, résidents de Port St. Lucie, ont déjà conclu des négociations de plaidoyer en admettant avoir conspiré en vue de commettre une fraude bancaire et un vol d’identité aggravé.

Astuces de téléphone

Selon les aveux de culpabilité de Stubbs et Charles, une femme appellerait la personne âgée et prétendait appartenir à la banque pour personnes âgées – Bank of America dans les deux exemples donnés dans leurs aveux. La femme aurait juste assez d’informations, comme un numéro de compte bancaire ou des informations sur la dernière transaction, pour convaincre la personne âgée qu’il s’agissait d’un appel de Bank of America.

Le faux représentant de la Bank of America dira à la personne âgée à cause d’une fraude que le compte bancaire a été compromis. Un employé de Bank of America se rendrait chez les personnes âgées pour obtenir les cartes de débit ou de crédit du compte compromis, puis reviendrait avec les cartes d’un nouveau compte.

(C’est le point principal des avertissements de PBSO et d’autres agences: aucune banque, que ce soit Bank of America, Citibank, Chase, One United, Wells Fargo, etc., ne vient chez vous pour retirer personnellement des cartes de crédit ou de débit. lié à un compte compromis. Chaque fois que l’appelant dit que cela se produit, il s’agit d’une arnaque. Décrochez le numéro, appelez votre banque, puis les forces de l’ordre locales.)

Les requins cartes mangent rapidement

Une fois que la personne âgée a remis la ou les cartes, le fraudeur a ensuite frappé les guichets automatiques (si le code PIN pouvait également être appris), acheté des mandats ou des marchandises le plus rapidement possible. Dans l’incident que Stubbs a décrit en détail, elle a effectué 11 transactions d’une valeur de 7 000 $ le 10 décembre 2018. L’admission de Charles indique qu’il a cumulé 10 000 $ de frais sur 16 transactions le 19 février 2018.

L’histoire continue

L’admission de Stubbs indique qu’elle a arnaqué 107 445 $ de 2016 à juin 2019. Au cours de la même période, l’aveu de Charles indique qu’il a volé 10 4587 $ aux victimes.

Les résidents de Floride Luclesse Vernesse, Ian Felder, Diedre Dixon et Shaquille Robinson sont également accusés de cette arnaque.

L’aveu de Charles indique qu’il a travaillé avec Vernesse en l’aidant à faire les dépenses illicites le 19 février 2018, après avoir obtenu les cartes bancaires d’un couple marié.

La plainte pénale accuse Simon, alias Harrell, qui a été condamné pour vol dans les comtés de Miami-Dade et d’Indian River, d’être la voix au téléphone de 2016 au début de cette année.

