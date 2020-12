Sofía Cadavid et son père Diego Cadavid, avant d’être portés disparus. Photo: maire de Rionegro.

À l’aube du vendredi 18 décembre, le bureau du maire de Rionegro, à l’est de Medellín, à Antioquia, a annoncé que les autorités municipales avaient retrouvé la jeune fille sans vie de moins de 18 mois Sofía Cadavid, qui avait été portée disparue dans l’après-midi de ce jeudi..

“Malheureusement nos autorités viennent de retrouver le corps de la petite Sofía, nous regrettons profondément l’issue de cette affaire qui pleure les rionegreros», A informé le maire de la commune par un trille.

Selon les informations fournies par les autorités locales, la mineure a été portée disparue avec son père, Diego Cadavid, dans l’après-midi de ce jeudi. Cependant, le même bureau du maire a confirmé par la suite que le père de Sofía avait été retrouvé dans le secteur de La Mota, dans cette commune d’Antioquia, apparemment sous l’influence de substances hallucinogènes, pour lesquelles il était détenu dans un centre médical.

“M. Diego Cadavid, a été retrouvé dans le secteur de La Mota, présente des symptômes de désorientation et a été conduit dans un centre de santé.», A expliqué l’autorité locale via Twitter.

Le bureau du maire de Rionegro avait révélé que la jeune fille portait une veste blanche et un jean et, lors de sa recherche, l’administration avait activé des lignes d’assistance téléphonique afin que toute personne disposant d’informations sur sa localisation puisse les fournir.

«Nous demandons l’aide de tous les rionegreros, pour localiser le mineur de moins de 18 mois, vêtu d’un jean et d’une veste blanche. Nous joignons des photographies du dernier moment où elles ont été vues. Lignes activées: 123 et 3225200. », ont rapporté les autorités.

Après avoir découvert le corps de la fillette, et les premières enquêtes des autorités, notamment en surveillant les caméras de sécurité de la municipalité, le maire de Rionegro, Rodrigo Hernández Alzate, a confirmé que le père du mineur, Diego Cadavid, qui est apparu avec des taches de sang sur ses vêtements, aurait avoué être responsable du meurtre du mineur, même si, selon le président, il n’a pas donné plus d’explications sur les raisons de l’infanticide.

“Elle a été retrouvée dans le secteur Porvenir, à Ríonegro, après l’avoir emmené (Diego Cadavid) à l’hôpital, il a lui-même dirigé les autorités et indiqué où se trouvait le corps de la jeune fille. On ne sait pas pourquoi il l’a assassinée, apparemment il y avait un problème entre le père et la mère et comme au mois d’avril, d’après ce que j’ai appris, ils se sont séparés à la suite de violences conjugales et c’est dommage que ce soit sans rapport avec ce qui s’est passé aujourd’hui»A rapporté Hernández.

