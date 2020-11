Sara Giraldo, une fille atteinte d’une maladie rare, sera opérée à Manizales grâce à une action départementale. Archives de la famille Credit Giraldo

Son nom est Sara Giraldo et depuis février 2020, il souffre de graves douleurs abdominales qui ont rendu sa vie impossible. Si vif que même la morphine n’a pas réussi à apporter la paix à son écrasement.

Au début, estimant que c’était temporaire, sa famille espérait que Sara surmonterait son indisposition. Cependant, la récidive de la douleur les a obligés à se rendre chez les médecins, qui, après des mois d’examens, ont entrevu la solution à l’énigme: une pseudo-obstruction intestinale chronique, qui comprend à la fois des douleurs dans cette zone du corps et des vomissements constants, nommé Cipo.

Sara et ses parents ont découvert à partir de ce moment-là qu’elle avait un maladie orpheline.

Que sont les maladies orphelines?

Compris comme un type inhabituel de maladie grave et débilitante, dont la gamme d’affectation est de 1 personne sur 5000, ils sont également appelés rares. Parmi les plus reconnues par l’opinion publique figurent la fibrose kystique ou maladie de Lou Gehrig.

le 80% de ces types de maladies sont causés par des maladies génétiques. Par conséquent, ils apparaîtront à un moment donné de la vie de la personne qui en souffre, sans nécessairement être consciente qu’ils en sont atteints.

Par extension, les traitements sont appelés ‘orphelins’, étant donné qu’ils n’ont pas un niveau de développement suffisant pour mettre en œuvre des solutions médicales qui résolvent les maux de ce type de patients.

Le panorama colombien

Selon les rapports du Ministère de la Santé, il existe 1 920 enregistrements de ce type de maladie. Ils sont caractérisés par le lois 1392 de 2010 et 1438 de 2011, où ils sont mentionnés comme: rares, orphelins et oubliés, en plus de garantir, par l’Etat, un traitement digne, équitable et adéquat des patients.

Dans le pays, plusieurs associations défendent le droit aux médicaments «orphelins» et aux traitements qui améliorent la santé des patients.

Le cas pertinent est celui de Alors la Colombie, une ONG fondée en 2016, qui veille à ce que les patients soient dûment identifiés dans les bases de données du ministère de la Santé, afin d’avoir accès aux traitements adaptés à leurs maladies.

Cependant, le cas de Sara Giraldo, bien qu’il ait été signalé à l’entité gouvernementale, a un élément humain inévitable: la solidarité.

Sara Giraldo en intervention médicale. Crédit d’archives de la famille Giraldo.

Chaîne d’affection, résultats tangibles

Malgré l’effort financier de sa famille, la vérité est que le traitement de Sara n’est pas facile à payer avec ses ressources limitées en raison d’une pandémie comme celle que connaît le pays.

Cependant, l’utilisation appropriée des médias sociaux a fait une différence vitale: depuis Mexique Ils vous ont envoyé des médicaments que votre EPS ne peut pas fournir.

En outre, le gouvernement du département de Risaralda Il a promis d’aider à effectuer une intervention chirurgicale qui, en raison de contraintes de temps, ne pouvait pas être effectuée, mettant Sara en danger.

Cependant, le Gouvernorat de Caldas, découvert par une ligne d’assistance, et après avoir suivi la situation, directement pris en charge Sara avec une opération de la vésicule biliaire, qui sera effectuée le vendredi 27 novembre prochain.

La jeune fille, qui a suivi un traitement avec un gastro-entérologue, a vu comment la douleur est passée de la cavité abdominale à son dos, alors qu’elle fait face à la situation avec intégrité.

L’opération apportera un soulagement alors que sa famille continue de lutter pour trouver les médicaments pour contenir la douleur qui accable Sara.

Dans des déclarations à El Tiempo, le gouverneur Luis Carlos Vasquez a déclaré que le soutien départemental accompagnera Sara tout au long du processus de soins post-chirurgicaux: «Nous avons promis de gérer cela dans la clinique San Marcel à Manizales, dans une unité de soins intensifs pédiatriques, la chirurgie qui n’a pas pu être réalisée à faire à Pereira. Il y aura un parcours de soins pour suivre votre démarche et une commission médicale évaluera votre cas ».

En ce moment, Sara attend les heures de sa première intervention tout en profitant d’une opportunité sans précédent dans sa vie: la solidarité de son entourage.

