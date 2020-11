La fin imminente de la présidence de Atout Cela a donné lieu à un étrange mélange d’émotions: exaltation, soulagement, colère et inquiétude.

Les deux premières réactions pour une petite majorité en Amérique viennent de l’accomplissement de la tâche existentielle d’éliminer une présence toxique du pouvoir et de rappeler au monde que la victoire de Trump il y a quatre ans, aussi terrible et tragique qu’il s’est avéré, était un chance et non le reflet d’une hégémonie en déclin. Une victoire de Joe Biden montrerait que malgré tous les problèmes du système qui ont permis à Donald Trump de devenir président, ce n’était pas une photographie représentative des États-Unis.

Cependant, cela signifie simplement que cela n’aurait jamais dû se produire. Cela n’aurait jamais dû être là. Et annuler le blesser Ce qu’il a fait, au nom d’une minorité dans le pays, sera une tâche énorme et à long terme qui inclut de désamorcer la prétention d’une confrontation violente entre Américains.

C’est de là que viennent la colère et l’inquiétude. L’ampleur de la tâche qui attend les Américains les obligera à canaliser les aller à et le souci des fins à long terme une fois les phases de célébration et de contemplation passées.

La colère des démocrates découle de l’injustice plutôt que du désir de rétribution. La colère, c’est pendant quatre ans qu’ils ont perdu, parce que ces années ont été volées. La faute n’est vraiment à personne en particulier. Même pas Atout il est à blâmer d’avoir émergé dans un système qui a permis son ascension.

Ils ne peuvent pas rattraper le temps perdu. Mais ils peuvent réparer, du mieux possible, ce qui a été endommagé; inversé, ce qui n’a pas été irrémédiablement altéré; exposer, au mieux de leurs capacités, ce qui a été entrepris en leur nom, sans leur consentement, et chercher Justice aveugle pour cela.

Les élections ont tourné thématiquement autour de la réponse désastreuse de Trump à COVID-19[feminine, et une fois qu’il sera parti, le pays pourra enfin pleurer collectivement leur interdiction, atténuer l’impact de la pandémie et connaître toute l’étendue de la malhonnêteté et de la corruption qui ont coûté la vie à des centaines de milliers de personnes. Les Américains.

Mais la clé pour comprendre les résultats de mardi, le fait fondamental que l’élite républicaine tentera d’effacer de la mémoire, c’est que Biden il n’a jamais été en retard dans les sondages. Ce n’est pas avant que le coronavirus existe, et ce n’est pas pendant les quelques mois que la plupart des Occidentaux ont supposé que c’était un problème avec lequel l’Asie de l’Est devait s’attaquer.

Aussi imparfaits que soient les sondages, ils s’attendaient constamment à une victoire considérable sur Biden, et c’est finalement ce qu’ils ont obtenu. Une majorité aspirait profondément au changement.

Trump était toujours derrière parce qu’il est cruel, incompétent et corrompu. En réalité, il n’a jamais été favorisé par une majorité ou une pluralité dans aucune des deux élections qu’il a disputées. Il avait de faibles taux d’approbation avant le coronavirus, pendant des années au cours desquelles l’économie dont il a hérité est restée forte, pour ce que lui et son parti représentent.

Parce qu’à chaque fois, ils ont des expressions plus autoritaires et répressives. Parce qu’ils embrassent volontiers l’éthique sélective et affirment que les règles ne s’appliquent qu’aux autres; parce qu’ils ont essayé de prendre soin de millions de personnes et de canaliser cet argent dans les poches de Trump et les comptes bancaires des Américains riches

Parce qu’ils ont séparé les enfants de leurs parents et les ont enfermés dans des cages; parce qu’il a triché dans sa campagne de réélection et que ses alliés au Congrès l’ont aidé à dissimuler les preuves du crime; parce que Trump dirigeait le pays comme le chef tribal des États rouges, ses partisans en guerre permanente, dans leur esprit, avec les citoyens des États bleus et les républicains jouissaient de l’abus et de l’impudence.

Ils ont fait tout cela sans mandat populaire pour régner, ils ont donc fait de grands efforts pour que les futures majorités puissent corriger le moins possible. Au fil des ans, ils ont rempli les tribunaux de juges conservateurs, contourné les assignations à comparaître, privé de tout pouvoir des nouveaux gouverneurs démocrates afin qu’ils n’aient aucune marge de manœuvre, saboté le recensement et se réveilleront tous les jours d’ici à maintenant. prise de contrôle biden pour faire le plus grand blesser possible tant qu’ils le peuvent.

Annuler tout cela exigerait d’énormes efforts dans le meilleur des cas, mais l’inégalité des choix peut mettre hors de votre portée de faire quelque chose à ce sujet, au moins dans un avenir prévisible. Au moment d’écrire ces lignes, les républicains sont prêts à entrer dans le nouveau Congrès avec une majorité légèrement réduite au Sénat. Ils pourraient encore le perdre avant que les élections de 2020 ne soient entièrement compilées. Mais pour l’instant, Démocrates ils doivent planifier un gouvernement divisé, avec Mitch McConnell à la tête du Sénat et ses centaines de juges illégitimes le soutenant.

Dans ces circonstances, McConnell cela empêchera le Sénat de voter sur toute loi progressiste. Les tribunaux resteront pleins d’agents de droite, et McConnell pourrait unilatéralement empêcher Biden de déposer des vacances judiciaires de type Merrick Garland à mesure qu’elles émergeraient.

Après deux ans à entendre qu’une seule chambre dans un gouvernement divisé ne peut pas contrôler efficacement un président, McConnell pourrait bien paralyser l’administration Biden avec une surveillance malveillante. Biden pourrait même avoir du mal à nommer un cabinet, et nous apprendrons ensuite qu’après tout, dans leur éternelle hypocrisie, les républicains n’acceptent pas de remplir le gouvernement de responsables politiques lorsque Trump a été autorisé à occuper des postes stratégiques avec des amis proches et de la famille.

C’est la source d’inquiétude: que la victoire électorale se limitera à purger le gouvernement de l’élément Trump, alors que la démocratie américaine continue de décliner.

Même sans le Sénat, Les démocrates peuvent faire des choses extraordinaires. La leçon à tirer du mandat de Trump est que le président est revêtu d’un pouvoir immense, même s’il ne le comprend pas pleinement ou ne respecte pas ses limites. L’administration Biden peut auditer l’ensemble du gouvernement fédéral pour mieux comprendre comment Trump et ses opérateurs ont abusé de leur pouvoir et transmettre des preuves de crimes au ministère de la Justice.

La Chambre peut faire usage des pouvoirs de inspection qu’il a largement négligé ces dernières années, pour comprendre comment Trump a si facilement corrompu le gouvernement et pour promouvoir une législation visant à le moderniser.

Avec un démocrate à la Maison Blanche, les républicains pourraient même soutenir quelque chose comme ça. En un instant, Biden peut inverser La politique de séparation familiale de Trump, puis commencez à réunir les enfants kidnappés avec leurs parents. Vous pouvez rapidement corriger certains des pires abus de Trump avec le système d’immigration, rejoindre l’Accord de Paris, aborder l’Amérique latine sans interventionnisme flagrant, puis réfléchir de manière créative à la façon de gouverner autour du nihilisme républicain.

Peu importe le nombre de juges fidèles à Trump siégeant désormais au banc, il n’y a qu’un seul fonctionnaire dans le système de gouvernement qui représente tout le peuple, et Biden vient d’en gagner un. majorité historique de vos votes.

Lorsque Biden déclare la victoire, il est susceptible d’appeler à la conciliation nationale; mais peut aussi promettre de régner dans le cadre d’un programme progressiste modéré sous la pression / le soutien Bernie Sanders, Alexandra Ocasio Cortez et d’autres partisans du Green New Deal, que les forces de réaction le veuillent ou non.

Cela peut indiquer que vous ne vous en tiendrez pas aux règles ou que vous ne serez pas sans défense tant que les républicains du Sénat et des tribunaux passeront outre à la volonté publique. Lui et le reste du monde peuvent comprendre ce que cela signifie en pratique dans les jours et les semaines à venir, mais sans un état d’esprit de bats toiIl possédera les échecs que les républicains lui imposent.

Les États-Unis n’ont pas encore échappé à leurs frictions internes avec la fascisme, le pays nord-américain connaît une polarisation jamais vue auparavant. Les bases sociales qui soutiennent Trump sont de plus en plus réactionnaires, viscérales et tribales.

Ce ne sera pas une tâche facile de déprogrammer autant haine Oui racisme. Mais ce qui deviendra clair lorsque la jubilation et le soulagement se dissiperont, c’est que pour les surmonter, il faudra une vigilance constante et un rapprochement des partis républicain et démocrate avec les classes ouvrières pour comprendre pourquoi ils sont en colère.

