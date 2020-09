NOAA GOES-Est

Une image satellite choquante montre cinq cyclones tropicaux dans le bassin atlantique, qui comprend l’océan Atlantique, les Caraïbes et le golfe du Mexique.

Les cyclones établissent un autre record dans une saison cyclonique extrêmement active.

L’image capture également la fumée tourbillonnant à travers les États-Unis à la suite d’incendies de forêt historiques en Californie, en Oregon et à Washington.

Le changement climatique rend les incendies de forêt et les ouragans plus extrêmes.

Une étonnante photo satellite montre cinq cyclones tropicaux tourbillonnant à la fois dans le bassin atlantique.

Le satellite géostationnaire de l’environnement opérationnel (GOES) de la National Oceanic and Atmospheric Administration a capturé l’image lundi après-midi. Il montre la dépression tropicale René, les tempêtes tropicales Teddy et Vicky et les ouragans Sally et Paulette.

« Cela égalise le record du plus grand nombre de cyclones tropicaux dans ce bassin à la fois », a tweeté lundi le Service météorologique national.

L’océan Atlantique, les Caraïbes et le golfe du Mexique n’ont connu qu’une seule fois autant de tempêtes, en septembre 1971.

La dépression tropicale René s’est dissipée lundi soir, mais les quatre autres tempêtes de l’image persistent. Voici ce que les images satellite ont montré mardi matin:

L’ouragan Sally se dirige actuellement vers la Louisiane et le Mississippi, où le NHC s’attend à ce qu’il apporte «des crues soudaines historiques et potentiellement mortelles».

Le groupe de cyclones dans l’Atlantique arrive au plus fort de la saison des ouragans, qui a été particulièrement active jusqu’à présent cette année, avec 20 tempêtes nommées. Un seul nom – Wilfred – reste sur la liste des noms des cyclones de l’Atlantique 2020. Si le Centre national des ouragans manque de noms conventionnels, il devra commencer à utiliser l’alphabet grec.

Le réchauffement climatique rend les ouragans (et les incendies) plus extrêmes

Les images satellites de lundi et mardi montrent également de la fumée tourbillonnant vers la côte Est à cause des incendies de forêt sans précédent en Californie, en Oregon et à Washington.

Les experts attribuent à la fois l’ampleur sans précédent des incendies et la saison des ouragans trop active au changement climatique.

Vision du monde de la NASA

« src = » « data-src = » https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/oxMQIhgv.OdK6bXaEfTf.w–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTcwNTtoPTM5Ni41NfsjI1/fr/zenpsmedia/FR insider_articles_922 / b30b0840ec5fbfc7bd1584432b894771 « /> Vision du monde de la NASA

« src = » https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/oxMQIhgv.OdK6bXaEfTf.w–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTcwNTtoPTM5Ni41NjIhgv.OdK6bXaEfTf. « caas-img » /> Ces images satellites montrent l’Oregon et la Californie du Nord le 8 août à gauche et le 8 septembre à droite.

Vision du monde de la NASA

Dans le cas des incendies, des saisons sèches plus longues et plus sévères alimentent des incendies plus importants, qui peuvent commencer plus tôt et durer plus tard dans l’année.

Dans le bassin de l’Atlantique, le réchauffement des eaux et de l’air rend les ouragans plus forts, plus lents et plus humides.

Les cyclones tropicaux se nourrissent d’eau chaude. Des températures plus élevées de l’eau entraînent également une élévation du niveau de la mer, ce qui augmente à son tour le risque d’inondations pendant les marées hautes et en cas d’ondes de tempête. De plus, l’air plus chaud contient plus de vapeur d’eau atmosphérique, ce qui permet aux tempêtes tropicales de renforcer et de libérer plus de précipitations.

Dans une étude récente, les chercheurs ont constaté que chaque nouvelle décennie au cours des 40 dernières années a entraîné une augmentation de 8% des chances qu’une tempête se transforme en ouragan majeur.

« Presque tous les dégâts et la mortalité causés par les ouragans sont causés par des ouragans majeurs », a déclaré à . le scientifique atmosphérique de la NOAA, James Kossin, qui a dirigé l’étude. « Augmenter la probabilité d’avoir un ouragan majeur augmentera certainement ce risque. »

