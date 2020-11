Une infirmière britannique accusée d’avoir tué 8 bébés et en avoir essayé 10 autres. . / Jorge Núñez / Archives

Londres, 11 novembre . .- L’infirmière britannique Lucy Letby, 30 ans, a été arrêtée et accusée d’avoir tué huit bébés et de la tentative de meurtre de dix autres dans un hôpital de Chester (nord-ouest de l’Angleterre) entre 2015 et 2015, comme rapporté mercredi par la police du Cheshire.

La femme, déjà suspectée des crimes depuis 2018 – lorsqu’elle a été arrêtée pour la première fois – a été à nouveau arrêtée ce mardi et a été inculpée par la police après avoir reçu l’autorisation du parquet.

Letby, un habitant de Hereford – une ville près de Chester – sera présenté à Warrington Court ce jeudi, a déclaré la police de Cheshire dans un communiqué.

Les charges retenues contre elle correspondent à la période comprise entre juin 2015 et juin 2016, où il y a eu plusieurs décès inexpliqués de nouveau-nés à l’hôpital de la Comtesse de Chester.

Les parents de tous les bébés impliqués dans l’affaire reçoivent des informations en temps opportun des autorités, ainsi qu’un soutien psychologique, a déclaré la police.

L’affaire a choqué le Royaume-Uni, d’autant plus que des soupçons de décès de nouveau-nés ont commencé à être dirigés en 2018 sur l’infirmière.

La police a rappelé aujourd’hui que Letby a droit à un procès équitable et que les informations ou commentaires ne doivent pas être partagés sur le réseau qui pourraient en aucune manière porter préjudice à la procédure en cours.

Letby a travaillé comme stagiaire au centre public pendant trois ans, avant de terminer ses études à l’université locale et de se spécialiser comme infirmière pour enfants.

Depuis, le prévenu a travaillé dans l’unité néonatale, spécialisée dans les bébés nécessitant différents niveaux de soins.

Chaque année, cette unité s’occupe d’environ 400 bébés, mais depuis fin juillet 2016, elle a cessé d’admettre les enfants nés avant 32 semaines de gestation, date à partir de laquelle aucun décès n’a été enregistré.

Un rapport publié en 2017 par le Royal Medical College of Pediatricians and Child Health a conclu qu’il n’y avait “aucune raison” d’expliquer l’augmentation des décès dans l’unité, enregistrée en 2014.

Cette année-là, trois nouveau-nés sont morts, huit en 2015 et six en 2016.