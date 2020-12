L’entraîneur danois, Kasper Hjulmand. . / EPA / Liselotte Sabroe / Archives

Copenhague, 21 décembre .. – Un groupe de fans de football danois a lancé une campagne de collecte de signatures pour promouvoir une initiative législative populaire qui oblige le Parlement à discuter du boycott éventuel de la Coupe du monde Qatar 2022 en raison des épisodes de corruption liés son choix et la situation des droits de l’homme dans ce pays asiatique.

Le déclencheur direct de l’idée a été une déclaration de l’entraîneur danois, Kasper Hjulmand, qui, interrogé sur un hypothétique boycott du Danemark au Qatar lors du tirage au sort du tour de qualification au début du mois, a assuré que cette question devrait être tranchée par les autorités politiques et pas du sport.

C’est ainsi que Casper Fischer Raavig, fan de Copenhague et promoteur de l’idée, explique à Efe, qui a également convaincu deux autres fans du même club, un autre de Brøndby (le rival historique) et le président de la Danish Fans Association.

Raavig évoque également la récente controverse entourant le voyage hivernal de Copenhague à Dubaï, qu’il a fini par rectifier après la pression des fans, ce qui s’est déjà produit avec d’autres clubs nordiques tels que le norvégien Rosenborg ou le suédois Malmö.

Des soupçons de corruption lors de l’élection du Qatar, qui ont entraîné des démissions et des fonctions judiciaires au sein de la FIFA, et les conditions d’esclavage des travailleurs étrangers arrivés dans le pays asiatique à la suite des travaux antérieurs à la Coupe du monde, ont été signalés par diverses organisations, elles devraient suffire à annuler la Coupe du monde, estime le promoteur de l’initiative.

“Vaut-il vraiment la peine de sacrifier tout cela pour une Coupe du monde? Nous pensons qu’il est au moins pertinent de soulever une discussion sur le sujet”, estime Raavig, qui condamne le sport fait “prisonnier” des jeux politiques.

En un peu plus d’une semaine, l’initiative a déjà obtenu plus de 4600 signatures de soutien, mais les promoteurs sont prudents et admettent qu’il faudra beaucoup de travail et mobiliser les réseaux sociaux pour atteindre les 50000 nécessaires pour pouvoir porter la question au Parlement, même si cela n’est pas le seul objectif.

«Notre objectif ultime est de créer des changements, pas tant le boycott lui-même. Il s’agit d’essayer de faire quelque chose, de montrer qu’il y a plus d’outils que de dialogue», explique Raavig, attristé que la ligne douce suivie jusqu’à présent avec les organisateurs qatariens n’ait pas eu effets significatifs.

S’il paraît peu probable que le Parlement danois puisse s’opposer à une hypothétique participation de sa sélection à la Coupe du monde, plusieurs députés du centre et de gauche ont exigé un rôle plus actif du gouvernement.

La ministre de la Culture et des Sports, Joy Mogensen, doit comparaître dans l’hémicycle le 12, à la demande du député socialiste Karsten Hønge, pour se prononcer sur les conditions de travail des travailleurs étrangers au Qatar et sur d’éventuelles pressions exercées sur les autorités qatariennes pour qui respectent les conventions internationales.

“La Coupe du monde repose sur la souffrance des travailleurs migrants. Nous pouvons encore sauver certains de ces travailleurs de la dure exploitation et, dans le pire des cas, de la mort sur leur lieu de travail. Mais cela exige une pression maximale de toutes les parties. », a déclaré Hønge au magazine de football Tipsbladet ces jours-ci.

Hønge, qui n’est pas en faveur d’un boycott, souhaite que le gouvernement et la fédération danois ne collaborent qu’avec les hôtels et les partenaires commerciaux qui ont offert un traitement digne aux immigrés et que la plus haute instance du football danois amène le problème au sein de la FIFA des conditions de travail.

Des supporters d’autres pays européens comme la Hollande, l’Angleterre ou la France ont également commencé à discuter de la question du boycott, dit Raavig, qui souligne l’importance de créer un débat sur le continent sur la question, également en vue des futures Coupes du monde.

Mais si le tournoi du Qatar se déroule comme prévu dans deux ans, Raavig est déterminé à ne voir aucun match, que le Danemark se qualifie ou non: “J’ai l’impression de ne pas pouvoir le regarder avec un bon goût dans la bouche.”