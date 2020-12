Mexique, 27 décembre 2020 (.) – Des dizaines d’infirmières et de médecins ont estimé avoir retrouvé “tranquillité” et force pour continuer à faire face à la pandémie de covid-19, après avoir été vaccinés contre la maladie ce dimanche au Mexique. “Cela nous donne la tranquillité d’esprit car nous savons que le vaccin est fiable et nous avons toutes les mesures de précaution ici et partout », a déclaré à l’. Claudia Leal, une infirmière qui traite les cas de covid-19 depuis le début de la crise dans l’état de Nayarit (ouest). Leal fait partie du personnel de santé venu d’autres États du pays à Mexico pour renforcer l’augmentation croissante des hospitalisations ces dernières semaines. Près d’elle, d’autres agents de santé se sont alignés dans un camp militaire de la ville pour recevoir la première dose du produit biologique développé par le duo pharmaceutique américain et allemand Pfizer / BioNTech. Au cours de la journée, les autorités prévoyaient d’appliquer 3 900 doses à cet endroit. Une fois qu’ils reçoivent l’injection, les médecins et les infirmières se rendent dans une aire de repos, où leurs données sont recueillies pour recevoir la deuxième dose dans environ trois semaines. “D’abord (on ressent) une grande tranquillité, surtout ceux d’entre nous qui sont au pied de la bagarre avec les patients. Une satisfaction et un peu de joie”, a déclaré à la presse Emmanuel Tintori, un médecin militaire qui soigne les cas du nouveau coronavirus dans la capitale Dans la même garnison, Nayeli Casas, une infirmière attachée à la frontière de Ciudad Juárez (nord), également arrivée en soutien à Mexico, a estimé qu’elle recevait une injection d’encouragement pour continuer à lutter contre la maladie. “Comme je me sens un peu nerveux (…), je me sens un peu étrange, mais tout est pour notre santé et pour pouvoir continuer à traiter les patients covidés”, a-t-il déclaré. Un premier lot de 3 000 doses de vaccin Pfizer BioNTech atteint Mexique mercredi dernier; La vaccination a débuté jeudi, dont la première étape est centrée sur le personnel hospitalier. Un deuxième envoi est arrivé samedi avec 42 900 doses qui seront distribuées dans la capitale et dans l’État nord de Coahuila, où débutera l’inoculation. Le pays d’Amérique latine a signé des accords d’un montant de 1659 millions de dollars avec différents laboratoires pour acheter jusqu’à 200 millions de doses qui permettront la vaccination gratuite de jusqu’à 116 millions de Mexicains entre 2020 et 2021, selon le ministère des Finances. Au Mexique, 129 millions habitants, la pandémie a fait 122 026 décès et 1 377 217 cas confirmés. yug / axm / lda ——————————————— —————-