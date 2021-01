Photographie fournie par Harry P. Leu Gardens montrant une reconstitution d’un dinosaure Parasaurolophus, installé dans un jardin botanique à Orlando, Floride (USA). . / Jardins Harry P. Leu

Miami, 5 janvier . .- Un jardin tropical luxuriant à Orlando, les jardins Harry P. Leu, dans le centre de la Floride (USA), présenteront une “invasion de dinosaures” pour échelle réelle parmi le feuillage dense, avec des spécimens comme le Daspletosaurus, 33 pieds de haut (10 mètres).

«Explorez les jardins du Jurassique pour trouver certaines des créatures les plus redoutables de la planète», encourage les amateurs de dinosaures sur le site Web de Leu Gardens, un jardin botanique d’environ 200 000 mètres carrés parsemé de zones de jungle, de lacs, de chênes centenaires et de forêts de camélias.

Les visiteurs rencontreront plus de vingt créatures préhistoriques à grande échelle, des petits animaux de 14 pouces (35 centimètres) à l’attraction principale de “l’invasion des dinosaures”, le Daspletosaurus susmentionné, cousin du terrifiant T-Rex, du Période crétacée.

Les pièces sont fabriquées durablement et peintes à la main. Chacun est moulé avec de l’argile et ce plâtre est utilisé pour fabriquer les dinosaures en fibre de verre, a déclaré Tracy Micciche, directeur du marketing de Leu Gardens, à ..

Le créateur des figures en Guy Darrough, expert et collectionneur de fossiles qui travaille dans le domaine de la paléontologie depuis plus de 45 ans, explique la page.

Darrough a méticuleusement conçu chaque dinosaure à la main pour «garantir l’authenticité», ce qui en fait «l’une des expositions de dinosaures les plus importantes d’Amérique».

L’exposition, qui sera ouverte au public jusqu’au 18 avril, permet à l’invité de s’aventurer dans le paysage luxuriant du jardin avec une carte et un guide en main et de rencontrer une vingtaine de dinosaures.

Lorsque l’explorateur rencontre l’un de ces animaux préhistoriques, le guide l’informe d’aspects particuliers tels que l’alimentation et l’anatomie en particulier.

«Venez découvrir à quoi ressemblait la vie il y a des millions d’années, lorsque les dinosaures parcouraient la terre», dit le Web d’un ton alléchant.

En raison de la pandémie de coronavirus, l’organisation exige l’utilisation de masques au sein de l’établissement.