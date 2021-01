La jeune femme a dénoncé avoir été violée lors d’un entretien à Balvanera, rue Paso 600

Une jeune fille de 18 ans de nationalité vénézuélienne a déclaré avoir été droguée et abusée sexuellement par un commerçant lors d’un entretien d’embauche organisé quelques heures auparavant par les réseaux sociaux. L’accusé de 35 ans a été arrêté dans un premier temps, mais a été libéré sur ordre de la justice.

L’événement a eu lieu samedi dernier, vers 14h00, lorsque la jeune femme a été convoquée à un endroit de la Calle Paso 600, dans le quartier de Balvanera à Buenos Aires, pour réaliser un entretien d’embauche qu’elle avait coordonné quelques instants auparavant par le social. réseau Facebook avec un homme nommé “Santiago”. Plus tard, on a découvert que ce n’était pas son vrai nom.

Thais, la mère de la plaignante, a déclaré à . que l’accusé avait demandé à sa fille de dîner vendredi afin que «pouvoir parler de travail “, une proposition qui a été rejetée par la jeune femme, qui s’est finalement arrangée pour comparaître samedi matin.

Compte tenu de cette circonstance, la mère lui a demandé de lui envoyer une photo de la façade du magasin et les informations du propriétaire des lieux à son arrivée. Enfin, la jeune femme est arrivée au magasin ce samedi, dédié à la vente de vêtements dans le domaine de la médecine, a mené l’entrevue et a commencé à travailler normalement.

Selon le récit de la femme, pendant la journée de travail, le défendeur lui a offert à plusieurs reprises “Un verre de soda ou de jus” qu’il a finalement accepté vers midi. Selon son récit aux chercheurs, après avoir bu un verre d’eau Elle a commencé à se sentir étourdie, alors elle a envoyé un texto à sa sœur pour expliquer la situation.

“Je pense que le propriétaire de mon lieu de travail m’a drogué parce que je me sens étourdi “A déclaré la jeune femme dans le message qu’elle a envoyé via WhatsApp et a ajouté l’adresse où elle se trouvait.

La sœur de la jeune femme a averti d’urgence sa mère, qui se trouvait à proximité du magasin. La femme a immédiatement signalé l’incident, de sorte que le personnel de police est arrivé sur les lieux et Ils ont trouvé l’endroit avec les portes fermées et le store baissé.

Après avoir appelé plusieurs fois, La police est entrée, a arrêté l’homme et a trouvé la jeune femme allongée sur une échelle au bas du magasin, torse nu et prétendument sous l’influence de psychotropes. À côté se trouvait le propriétaire de l’entreprise, identifié par ses initiales comme IHGM, qui a été arrêté.

“Elle était droguée, avec des vêtements sales, un torse nu et comme un t-shirt d’homme. Nous l’avons trouvée avec ses sous-vêtements mal, pieds nus et cheveux indisciplinés “, a assuré la mère de la victime.

Ils ont rapidement informé SAME, qui a aidé la victime et l’a transférée à l’hôpital Ramos Mejía, où Elle a été traitée par un médecin légiste pour déterminer si elle avait subi des abus sexuels.

L’affaire était en charge de la Cour pénale et correctionnelle 15 en charge du juge Karina Zucconi, qui a inculpé l’homme du crime de simple abus sexuel et lui a accordé la liberté, selon les sources. De son côté, la jeune femme et sa mère ils étaient assistés d’un cabinet psychologiqueajoutèrent-ils.

“Ma fille va très mal parce qu’ils ont donné la liberté à l’homme. Elle est maintenant avec une assistance psychologique “dit la mère de la fille.

Enfin, la femme a demandé justice pour sa fille: «C’est un violeur qui ne devrait pas être lâche, mais plutôt être en prison en attendant son procès. La justice nous a dit qu’il est libre parce qu’il n’a pas de dossier».

Après que la plainte de la jeune femme a été connue et qu’elle est devenue virale sur les réseaux sociaux, D’autres femmes ont affirmé avoir vécu des situations similaires avec le même homme, “Santiago”, qui les avait contactées au sujet d’offres d’emploi, a fait des commentaires sur leur apparence physique et a toujours mis l’accent sur le fait qu’elles étaient seules ou en couple.

“Mmm si mignon et pas de petit ami. Vous n’avez vraiment pas de petit ami?“, dit l’accusé dans l’une des conversations à une autre jeune femme qu’il a contactée. “Ecoute, je n’ai pas de petite amie ni d’enfants et je cherche quelqu’un comme ça pour travailler ensemble “, répondit la femme.

De cette manière, le jeune vénézuélien qui a subi l’attaque a demandé que si d’autres femmes étaient victimes du marchand, elles le dénoncent afin qu’il puisse être arrêté. “J’espère et j’ai beaucoup de foi que je vais donner de la force à d’autres filles qui montreront leur visage et diront et dénonceront comme je l’ai fait avec ma mère”, exprimé sur le site esreviral.com.

En même temps, elle a dit qu’elle était très triste et que seul le fait de ne se souvenir de rien l’aidait. «Je dis juste ‘mon Dieu merci, je ne me souviens de rien.’ Je ne pouvais pas supporter de me souvenir de quelque chose“, Il ajouta.

