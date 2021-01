Des milliers d’internautes ont souligné le comportement de Vicente Fernández, puisqu’il a fait de telles actions sans le consentement de la jeune fille (Photo: Cuartoscuro)

Dans les dernières heures, Le nom de Vicente Fernández est dans l’œil de l’ouragan après avoir été critiqué pour ses attitudes violentes envers un fan qui lui a demandé une photo.

Dans les images, le chanteur est observé entouré de plusieurs femmes, Mais ce qui a alerté l’opinion publique, c’est que le Charro de Huentitán a touché une des jeunes femmes qui sont à côté de lui sur la poitrine.

Après que ledit contenu ait été publié et viralisé sur les réseaux sociaux, Des milliers d’internautes ont souligné le comportement de Vicente Fernández, puisqu’il a fait de telles actions sans le consentement de la jeune fille.

Après l’émission, la jeune femme a décidé de rompre le silence et a réagi à la vidéo trouvée sur le réseau social Tik Tok. Dans une séquence, qui a été prise par le programme First Hand, la jeune fille a expliqué ce qui s’est passé lorsqu’elle a demandé à “Chente” une photo.

“Cette photo a été prise en 2017, la raison pour laquelle mon expression semble calme n’est pas parce que je l’ai aimé, c’est plutôt parce que je ne me suis pas rendu compte que sa main était là avant d’avoir observé les photos avec ma mère”, déclaré.

De même, la jeune femme a souligné qu’elle se sentait en colère et agacée par l’attitude de la chanteuse (Photo: Cuartoscuro)

Elle a expliqué qu’elle n’avait pas remarqué les attouchements de la chanteuse, car à cette occasion elle portait un soutien-gorge rembourré. “Je portais un soutien-gorge rembourré et il est très difficile de ressentir quelque chose, surtout parce que c’était sur le bas, je ne m’en suis pas rendu compte avant de l’avoir vu dans les réseaux” ajoutée.

De même, la jeune femme a souligné qu’elle se sent en colère et bouleversée par les attitudes de la chanteuse.

«Je me suis senti violent, en colère contre l’homme et tout le monde le défend. Je gère mes traumatismes avec humour et sarcasme, chacun a ses mécanismes de défense », expliqué.

Au final, la jeune femme, qui a décidé de ne pas donner son nom, a déclaré que Vicente Fernández n’aurait pas dû la toucher et qu’elle regrette grandement le contexte de violence subie par les femmes au Mexique.

«Je me fiche que ce soit Vicente Fernández, il n’aurait pas dû toucher mon corps sans ma permission, surtout dans ce domaine. Je suis sûr que de nombreuses femmes ont vécu la même chose », conclu.

Récemment, le “Charro de Huentitán” et sa famille étaient au centre d’une autre polémique, lorsque le journaliste Juan José Origel a révélé que Don Vicente et ses enfants, Alejandro et Gerardo, ont déjà été vaccinés contre le COVID-19.

COMMENT IDENTIFIER UN BULLY?

Selon les informations d’ONU Femmes, le harcèlement sexuel est une manifestation de discrimination sexiste et une forme spécifique de violence contre les femmes.

«Comportement basé sur le sexe, désagréable et offensant pour la personne qui en souffre. Pour qu’il s’agisse de harcèlement sexuel, la confluence des deux aspects négatifs est nécessaire: indésirable et offensant », il est lu dans la définition du harcèlement par l’Académie royale espagnole.

Le Réseau colombien des journalistes ayant une vision du genre a partagé ces conseils pour reconnaître un harceleur.

* Contact physique indésirable et inutile

* Regards et gestes obscènes liés à la sexualité

* Demande de faveurs sexuelles

* Commentaires, blagues, gestes ou regards sexuels

* Répandre des rumeurs sexuelles sur la victime

* Montrez des images ou des photographies à caractère sexuel qui violent la vie privée de la personne.

* Forcer quelqu’un à embrasser ou quelque chose d’autre qu’un baiser

