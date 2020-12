. / EPA / JALIL REZAYEE / AFGANISTAN D.NSE Archive: HRT01. GOZARA (AFGHANISTAN), 07/21 / 2020.- Un soldat afghan participe à des exercices de tactiques anti-terroristes, ce mardi à Gozara, Herat, Afghanistan. Ces dernières semaines, les groupes talibans ont intensifié leurs attaques contre les forces de sécurité afghanes après une brève interruption fin mai. . / Jalil Rezayee

Kaboul, 10 décembre . .- La journaliste afghane Malala Maiwand et son chauffeur ont été abattus jeudi par des inconnus armés dans la province de Nangarhar, dans l’est de l’Afghanistan, lors d’une nouvelle attaque sélective dans le pays contre des journalistes.

La fusillade a eu lieu ce matin à 07h10 heure locale (02h40 GMT), dans la ville de Jalalabad, capitale de Nangarhar, alors que la journaliste se déplaçait de son domicile à son bureau, a déclaré le porte-parole du gouverneur de la province, Attaullah Khogyanai, à ..

Malala Maiwand, qui travaillait comme présentatrice sur la chaîne de télévision locale Enakas et a également joué un rôle actif dans la communauté en tant que militante de la société civile, “a été abattue avec son chauffeur”, a déclaré le porte-parole.

Le président afghan Ashraf Ghani a condamné le meurtre de la journaliste et de son chauffeur tout en appelant les autorités à ouvrir une enquête sur l’attaque “terroriste”.

“Les attaques contre nos journalistes sont un crime inhumain et impardonnable”, a déclaré Ghani dans un communiqué dans lequel il a promis que le gouvernement ferait tout son possible pour “protéger” et “promouvoir” la liberté d’expression et la liberté de la presse.

Aucun groupe armé n’a revendiqué la responsabilité de l’attaque.

Il s’agit du dernier d’une série d’assassinats ciblés commis dans le pays contre des personnalités éminentes de la société civile.

Les attaques contre des journalistes, des religieux, des défenseurs des droits humains et des étudiants augmentent depuis un an, coïncidant d’abord avec l’accord signé en février entre les États-Unis et les talibans, et depuis septembre avec le dialogue direct des insurgés avec le gouvernement de Kaboul à Doha.

Une dizaine de missions diplomatiques en Afghanistan, dont celles de l’Union européenne, des États-Unis et de l’OTAN, ont condamné lundi dernier, par une déclaration commune, cette vague d’assassinats qui cherchent à faire taire la diversité des opinions dans le pays.

ASSASSINATIONS DE JOURNALISTES

L’Afghanistan est également considéré comme l’un des pays les plus dangereux pour les journalistes, classé 122e sur 180 au classement mondial de la liberté de la presse de Reporters sans frontières (RSF) 2020.

Le mois dernier, les journalistes afghans Elyas Dayee de Radio Free Europe / Radio Liberty et l’éminent animateur de télévision Yama Syawash, qui était lié à la populaire chaîne privée Tolo, ont été tués dans deux attentats à la bombe dans leurs véhicules.

Les menaces contre les médias du groupe djihadiste État islamique (EI) et des talibans se sont répétées au cours des presque deux décennies de conflit en Afghanistan, perpétrant de nombreuses attaques contre la presse, l’une des pires en janvier 2016 également contre Tolo, dans lequel sept ouvriers sont morts.

En 2018, année la plus meurtrière pour la presse du pays, 20 journalistes et professionnels des médias ont été tués et 20 autres blessés dans des incidents liés à l’exercice de leur profession.