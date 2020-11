L’exécution de Silvano Acosta a obsédé l’auteur de “El Aleph”

Après la parution du manuscrit non publié “Silvano Acosta”, dicté par Jorge Luis Borges à María Kodama en 1985 sur l’exécution d’un déserteur ordonné par son grand-père, le colonel Francisco Isidro Borges, la lettre manuscrite du militaire qui a donné lieu au texte retrouvé vient d’être publiée et qui permet de reconstituer les derniers jours de la vie des exécutés.

Sept mois avant sa mort, Borges a dicté cette histoire à Kodama dans laquelle il raconte la culpabilité qu’il ressent devant un homme abattu sur ordre de son grand-père militaire, un texte qui expose les sentiments de l’auteur de Fictions avant ce qu’il considère comme un acte indigne de réparer, et auquel s’ajoute maintenant l’apport de la lettre publiée.

À partir d’un fait central de l’original qui n’a pas été pris en compte jusqu’à présent, il a été possible de reconstituer les derniers jours du personnage qui a tourmenté l’écrivain argentin le plus célèbre avec une culpabilité héréditaire. La lettre qui fournit quelques informations sur l’épisode appartient actuellement au neveu de l’écrivain, Miguel de Torre Borges, fils de Norah Borges et le poète Guillermo de Torre.

Du nom du célèbre capitaine jordanien Manuel Maragato, résidant à Diamante, la ville sur les rives de la rivière Paraná, il peut être reconstitué que le personnage mentionné par Borges dans son histoire de 1985, Silvano Acosta, faisait partie du bataillon de la garde provinciale de Buenos Aires et avait déserté pour faire partie de la gerbe dirigée par le Maragato susmentionné, célèbre sur les deux fronts, et qui était sous le commandement du rebelle d’Entre Ríos Ricardo López Jordanie.

Francisco Isidro Borges

La courte lettre, datée du 25 janvier 1871 et signée par le grand-père de l’écrivain, dit: «Al Excm. Ministre de la guerre et de la marine de la République. Aujourd’hui, le soldat a été mis aux armes Silvano Acosta du bataillon de la garde provinciale de Buenos Aires, pour le crime de désertion à l’ennemi, dans les rangs duquel il a été appréhendé comme faisant partie de la gerbe dirigée par le traître Maragato (sic). La cause signée dans laquelle toutes les formalités de l’ordonnance ont été accomplies est celle que j’ai l’honneur d’attacher à votre approbation. Dieu vous guide. Francisco Borges “

À partir de cette lettre et en examinant le Rapport présenté par le ministre d’État du Département de la guerre et de la marine au Congrès national de 1871 il est possible de savoir que Silvano Acosta a été capturé à Diamante, le 10 janvier 1871, par lieutenant Jovino Albornos et les officiers José Floriano Taborda Oui Gervasio Garay avec seulement treize soldats. Le “déserteur” Acosta a été surpris dans un groupe d’une trentaine de soldats sous le commandement de Maragato. Le capitaine jordanien en charge de la Plaza de Diamante a préféré mourir plutôt que de se rendre, malgré les indications données par les fidèles du président de l’époque Domingo Faustino Sarmiento.

Quelques jours plus tard, le déserteur Acosta, avec sept autres prisonniers, a été transféré dans un bateau à vapeur, car à cette époque il n’y avait pas de vent pour naviguer, de Diamante, à quarante kilomètres sur le fleuve Paraná, à la ville du même nom, un lieu dans lequel était le chef de la défense de la place, le colonel Francisco Borges.

Le 13 janvier 1871, le militaire, le grand-père de l’écrivain, informa Carlos Tejedor, Ministre de la guerre et de la marine de la République, que les forces de la garnison du Paraná ont surpris «l’ennemi» dans la ville de Diamante et que la mort du commandant militaire à ce moment-là a eu lieu et que huit prisonniers ont été faits. Sans doute, d’après la lettre manuscrite du colonel Borges, où il mentionne le «traître Maragato» parmi les huit prisonniers mentionnés, on sait que parmi eux se trouve le déserteur Silvano Acosta.

Borges et Kodama

Le supérieur immédiat d’Acosta était le capitaine Maragato, un homme de 56 ans, «célèbre» déserteur des forces du sergent-major Álvarez. Le 24 août 1870, Maragato avait déjà été capturé dans la même ville, avec deux autres déserteurs du bataillon «Santa Fe»: Domingo Quiñones et Fermín Paso. Il a été arrêté par le bataillon “5º de Línea” sous les ordres de Nicolas Levalle, qui deviendra au fil des ans ministre de la guerre de Miguel Juarez Celman Oui Jose Evaristo Uriburu. De toute évidence, le «célèbre, ingrat et traître», comme Jovino Albornos appelle Maragato dans la lettre qu’il adresse à son supérieur, le colonel Borges, parvient à s’échapper du Paraná, peut-être cette fois avec Acosta, qu’il aurait rencontré en ces jours de prisonnier.

Parmi les options d’hommes signés aux armes ou les lettres qu’il portait dans son ascendance, Jorge Luis Borges il a choisi, sans doute, de ne jamais aborder l’aventure de la caserne et de s’accrocher plutôt au monde littéraire. La stigmatisation causée par la lettre avec l’ordre d’exécuter Acosta signée par son ancêtre a à voir avant avec une question militaire, avec l’un des noms avec lesquels il a été baptisé, le même avec la main de conviction: Francisco. Que d’une part et, d’autre part, l’auteur de Fictions ne reconnaît pas que les règles de la guerre sont différentes, car Miguel de Torre Borges au journal La Nación.

Pour finir de comprendre la position de l’écrivain argentin, il suffit de rappeler deux fragments de son Poème conjectural, publié le 4 juillet 1943, dans le journal fondé par Bartolomé Mitre, un an avant l’exécution en question:

“Le docteur Francisco Laprida, assassiné le 23 septembre 1829 par les montoneros d’Aldao, pense avant de mourir:” Moi qui rêvais d’être un autre, d’être un homme / de phrases, de livres, d’opinions, / au grand jour je mentirai au milieu des marais; / mais ma poitrine inexplicable me ravit / une joie secrète. Enfin je rencontre / mon destin sud-américain. “

Jorge Luis Borges

L’auteur de L’Aleph il considère qu’il y a des meurtres sur le champ de bataille et n’accepte pas que les règles de la guerre soient différentes, c’est pourquoi il pense que son ancêtre, Laprida, ainsi que le déserteur sont «assassinés».

L’exécution d’Acosta ne fait pas seulement partie de ce destin sud-américain, mais affecte également la figure intime que contient le nom de Jorge Francisco Isidoro Luis Borges. L’écrivain a été nommé Jorge pour son père, Francisco pour son grand-père paternel, Isidoro pour sa mère et Luis pour son oncle uruguayen. Luis Melián LafinurBien que le grand-père maternel du colonel Francisco Borges s’appelait également Luis Lafinur.

«La discorde de ses deux lignées», celle de Juan Dahlmann, le protagoniste de l’histoire El Sur – l’alter ego de l’auteur – s’active en présence de cet homme exécuté. Le thème classique des armes et des lettres apparaît matérialisé dans les mots de son grand-père ordonnant l’exécution d’un personnage, qui, à partir des documents non publiés qui apparaissent, est construit avec des mots (cette constitution essentielle que possèdent les personnages littéraires) .

Silvano Acosta en fait déjà partie. Les armes à feu prennent souvent des vies que les paroles immortalisent.

